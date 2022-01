Trenére, měli by tě vyhodit. NFL zažila nevídané, z výhodné remízy byla prohra

Postupový scénář ale ještě před začátkem zápasu totálně změnili Jacksonville Jaguars. Poslední tým tabulky totiž doma senzačně porazil Indianapolis Colts a ti tak místo postupu zamířili na dovolenou. Tento nečekaný výsledek jen pár hodin před výkopem zápasu Raiders s Chargers kompletně změnil vyhlídky.

Rivalům ze západního pobřeží stačila remíza a postoupili by oba.

Z play off by se v takovém případě poroučeli Pittsburgh Steelers. Ti doufali ve výhru jednoho z rivalů. Legenda Steelers Ben Roethlisberger tak už jen z gauče mohl sledovat, jestli si prodlouží skvělou kariéru. Pro 39letého quarterbacka má jít podle všech informací o poslední sezonu.

Po několika zvratech utkání vskutku k remíze mířilo, jenže na konci prodloužení spáchal kouč Chargers zbytečnou chybu. Raiders ji využili v poslední chvíli rozhodli. 35:32.

Že by se rivalové domluvili na remíze ještě před začátkem zápasu, bylo ale téměř vyloučené. Domácí Raiders se i díky chybám soupeře rychle chopili vedení 10:0. Skvěle hrající quarterback Chargers Justin Herbert dokázal na chvíli skóre otočit na 14:10 pro svůj tým. Do druhého poločasu ale vstoupili mnohem lépe domácí, kteří se v úvodu čtvrté čtvrtiny dostali do vedení 29:14.

Domácí fanoušci, a také fanoušci Steelers, doufali v poklidný závěr zápasu a postupu do play off. Herbert byl ale k nezastavení a v závěrečných osmi minutách dovedl svůj útok ke dvěma heroickým touchdownům.

Remízu bereme?

Na řadu dramatického představení na hřišti přišlo prodloužení. V této chvíli i zkušení komentátoři přenosu na NBC Al Michaels a Chris Collinsworth začali spekulovat, jestli oba týmy v poklidu nedohrají zbytek prodloužení. Zbytečný risk by totiž mohl vést k inkasování a tím pádem i vyřazení z play off.

Vyrovnání Chagers v poslední vteřině:

Necelých pět minut před koncem prodloužení po dvou úspěšných field goalech už se ani jeden tým nechtěl pouštět do většího rizika. Raiders ukrajovali čas běhovými akcemi a vše směřovalo k remíze. Dvě minuty před koncem byli Raiders na polovině hřiště a do vítězného field goalu tak měli stále daleko.

Nikdo nepochyboval, že Raiders zvolí pár běhových akcí a udrží míč těsně za polovinou hřiště až do konce zápasu. „Rozhodně jsme se o této variantě v tu chvíli bavili,“ potvrdil po zápase kouč Raiders Rich Bisaccia.

„Při field goalu se může stát cokoliv. Chtěli byste riskovat ztrátu postupu, nebo radši kleknout s míčem, nechat doběhnout čas a postoupit?“ položil řečnickou otázku komentátor Collinsworth.

Útok Raiders na další rozehrávku nespěchal, a tak na časomíře bylo 40 vteřin. Všichni na stadionu a u obrazovek už tušili. Jedna běhová akce a pak už čas poskočí na nulu a všichni se budou radovat.

V tu chvíli si hlavní trenér Chargers Brandon Staley vzal nepochopitelně timeout, kterým zastavil čas.

„Co?“ vyhrkl Collinsworth.

Po krátké pauze se k němu nechápavě přidal také Michaels. „Snažím se to nějak pochopit. To bude hodně zajímavá tisková konference po zápase.“

Ze záběru na Herberta šlo vidět: „Nikdy jsem tolik netoužil po remíze.“

Jen jeden vítězem

Útoku Raiders se akcí po timeoutu podařilo získat 10 yardů a dostali se do komfortní vzdálenosti pro field goal. Raiders nechali doběhnout čas na dvě vteřiny a quarterback Derek Carr si následně vzal timeout. „Věděli jsme, že nechceme remizovat. Chtěl jsem, abychom byli jediným týmem, který z tohoto zápasu postoupí,“ dodal bezprostředně po zápase Carr.

Kicker Carlson se ze 47yardové vzdálenosti nemýlil a za burácejícího davu domácích fanoušků poslal svůj tým do play off a k tomu vyřadil rivaly ze hry. „Neměli jsme na hřišti nejlepší sestavu pro zastavení běhu, proto jsem si vzal timeout,“ vysvětlil svůj kontroverzní krok Staley.

„Za tenhle zápas by měli Staleyho vyhodit,“ hřímal po zápase analytik Michael Lombardi, který ve své kariéře pracoval pro trenérské legendy NFL jako Al Davis, Bill Walsh nebo Bill Belichick.

„Je příšerný defenzivní kouč. Věřím, že chtěl timeoutem dostat obranu do lepší situace, ale ani to nedokázal. Ale zapomeňte na timeout. Měli by ho vyhodit za ten zahraný čtvrtý down z hloubi vlastního pole. To je při vyrovnaném zápase v boji o play off neospravedlnitelné,“ připomněl Lombardi riskantní krok, kdy Chargers přišli o míč v blízkosti své endzóny a nabídli tak soupeři snadnou pozici pro skórování.

Rozhodující kop v zápase Raiders - Chargers:

Raiders se tak poprvé po přestěhování do Las Vegas probojovali do play off. Naopak pro Chargers sezona skončila a Steelers si mohou oddychnout. Od nešťastného vyřazení byli kousek.