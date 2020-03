I NFL má první případ koronaviru. Berte to vážně, říká vítěz Super Bowlu

NFL se dlouho prvnímu případu výskytu koronaviru mezi hráči, trenéry a dalším personálem vyhýbala. Až do čtvrtku, kdy oznámil výsledek testu Adamovi Schefterovi z ESPN. „Payton byl o víkendu doma a v neděli se necítil dobře. V pondělí pak podstoupil test, který ve čtvrtek odpoledne potvrdil výskyt koronaviru,“ vysvětlil Schefter.

Stav Paytona není podle Scheftera vážný. „Je mezi dvaceti procenty případů, kdy pacient nemá horečku ani kašel, ale cítí únavu. Nyní je doma v karanténě a odpočívá.“

Payton se záměrně s výsledkem testu svěřil televizi. Chce tím dát vzkaz, a to především mladým lidem. „Poslouchejte experty, zůstaňte doma a berte situaci vážně a zodpovědně,“ tlumočil Schefter vzkaz od trenéra Saints. Payton tak chce do světa NFL vnést více pozornosti na nebezpečí koronaviru. „Podobně jako Tom Hanks nebo Rudy Gobert,“ doplnil Schefter.

K situaci se vyjádřil také komisař NFL Roger Goodell. „Naším primárním zájmem je nyní Seanovo zdraví. Udělal dobře, že rychle vyhledal lékařskou pomoc, a přejeme mu rychlé zotavení.“

Pro Goodella nebyl první výskyt z řad zástupců NFL překvapením. „Členové naší NFL rodiny budou v době pandemie přímo zasaženi, takže by to nemělo být pro nás překvapením. Jen to podtrhává, jak je důležité, aby se lidé řídili radami lékařů a expertů a ochránili tak sebe a své okolí,“ dodal Goodell.

NFL jede dál

Na rozdíl od NHL nebo NBA nebyly v NFL ovlivněny zápasy. Sezona skončila Super Bowlem v únoru. Přípravné zápasy NFL před novou sezonou se mají hrát v srpnu. Sezona pak začíná z kraje září. Rušno je tak především v kancelářích týmů.

Ve středu odstartoval trh s volnými hráči a vzduchem tak kromě viru létají také miliony dolarů. Například Tom Brady po dvaceti letech opustil New England Patriots a nově bude oblékat dres Tampa Bay Buccaneers.

Tom Brady

Také dubnový draft je stále v harmonogramu NFL. Las Vegas ale místo obrovské show nabídne pouze skromný ceremoniál bez fanoušků. Pro nadcházející hvězdy NFL i pro volné hráče, kteří hledají nové angažmá, může být současná situace značnou překážkou. NFL ale jede dál. Prozatím jsou odloženy týmové aktivity, které zahajují přípravné období týmů.

Rozjedou se v létě zápasy? Na to je nyní brzo. Nezbývá než čekat, jak se situace vyvine. Stejně jako v Česku, kdy byl kvůli koronaviru odsunut start Paddock ligy amerického fotbalu. Ta měla začít koncem března.