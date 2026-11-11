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Než si člověk zase zvykne na rychlost, trošku to trvá, říká Fernstädtová

Autor:
  15:50
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Skeletonistka Anna Fernstädtová během finálové jízdy

Skeletonistka Anna Fernstädtová během finálové jízdy | foto: Reuters

Skeletonistka Anna Fernstädtová během třetí jízdy na olympijských hrách
Spokojená skeletonistka Anna Fernstädtová po své finálové jízdě
Skeletonistka Anna Fernstädtová na konci své finálové jízdy
Skeletonistka Anna Fernstädtová na konci své finálové jízdy
30 fotografií
Znovu na ní leží největší očekávání české reprezentace v ledovém korytě. Skeletonistka Anna Fernstädtová za sebou má náročný olympijský rok, přesto si i kvůli cukrovce zkrátila volno a rychle se vrátila k tréninku. Letní přípravu však pojala volněji než v minulých letech. „Vždycky je to pak spojené s nějakou nervozitou,“ přiznává se svým typickým úsměvem.

„Cítím se dobře, nebyla jsem zraněná ani nemocná, takže trénink šel podle plánu,“ popisovala Fernstädtová na středeční tiskové konferenci.

Závěr přípravy strávila s českým týmem v Siguldě a Lillehammeru, který v únoru bude hostit mistrovství světa. „Pro hlavu i krk to bylo letos jednoduší, protože většinou jsem začínala v Siguldě, ale po první jízdě jsem se potom nemohla dva dny hýbat, takže teď to bylo pohodlnější. Vždycky je to ale spojené s nervozitou, než si člověk na tu rychlost a tlaky zvykne, trošku to trvá.“

Skeletonistka Anna Fernstädtová během třetí jízdy na olympijských hrách

Po desátém místě pod pěti kruhy začala znovu trénovat už koncem dubna, tentokrát však s menší intenzitou. „Olympijskou sezonu by člověk nevydržel čtyři roky za sebou. Navíc na vás nejsou taková očekávání, jestli zajedete dobrý výsledek. Spíše se staráte o různé kompenzace a maličkosti. Proto jsme právě ubrali, aby se nestalo třeba nějaké zranění. Když se ale s cukrovkou dlouho nehýbu, tak mi to pak nejde a jsem hodně ve stresu.“

Za dva týdny ji už čeká první závod Světového poháru v německém Altenbergu. „Mám to tam ráda, ale moc od sebe teď nečekám. Vím, že někdo říkal, že by to mohlo vyjít, ale jde mi o to hlavně se dobře rozběhnout a sjet dolů.“

Nový pilot u bobistů

Čeští bobisté vstupují do sezony po ukončení kariéry Matěje Běhounka s novým pilotem Jáchymem Procházkou. Mezi ženami pak nechybí Patrícia Tajcnárová, která se vrací po nedávné operaci kotníku. Program Světového poháru musel český tým přizpůsobit i finančním možnostem, a tak vynechá zastávky ve Švýcarsku a Lotyšsku, kde část posádek zamíří na Evropský pohár. Mužský tým v čele s brzdařem Michalem Dobešem zůstává stejný, složení pro závody se tak bude upravovat podle konkrétní dráhy.

„Spokojený bych byl, kdyby se Jáchym zakotvil stabilně v top 20, ale nechci předbíhat. Letos naše posádka žádnou velkou obměnu nemá. Na olympijskou sezonu jsme kupovali nový čtyřbob, takže věřím, že materiál bude pořád na dobré úrovni,“ říká šéftrenér české reprezentace Dominik Dvořák.

Daleko víc se těší v lednu do Königsee, kde v sousedním Berchtesgadenu vyrůstala a ve čtrnácti se poprvé s ledovým korytem seznámila. Právě tam se teď po šesti letech elitní seriál vrátí. „Moc se těším na domácí dráhu. Dlouho jsme tam nebyli… Strašně mě to tam baví. Přijede se za mnou podívat i hodně známých,“ rozzářila se při otázce devětadvacetiletá rodačka z Prahy.

Vrchol sezony pak přijde o měsíc později v norském Lillehammeru. Jak ale sama přiznává, místní dráha jí tolik nesedí. „Teď jsem se s ní sice trošku skamarádila, ale výsledky jsem tady neměla moc dobré jako třeba v Lake Placid nebo v Siguldě.“

Anna Fernstädtová.

Právě v americkém středisku v roce 2025 zajela svůj dosud životní výsledek, když po třech titulech v juniorské kategorii získala na seniorském mistrovství světa bronzovou medaili. V lotyšské Siguldě zase v minulé sezoně dojela ve Světovém poháru druhá a před milánskými hrami přidala třetí místo ještě ve Winterbergu. I proto v celkovém hodnocení skončila poprvé v kariéře čtvrtá.

Před pohárovou sezonou, kterou absolvuje na rozdíl od českých bobistů kompletně celou, si pochvaluje i starty. „Minimálně jsem na stejném levelu jako loni. A to byla olympijská příprava, kdy do toho dáte úplně všechno. Trenér byl i překvapený, jak mi to běhá. Formu je teď potřeba jen udržet. Neuděláte skok hned o dvě desetiny, to se snad nikomu nestalo, ale postupně o pár setin.“

„Troufám si říct, že v této sezoně by si mohla sáhnout na medaili. Po olympijské sezoně často prořídne startovní pole. A co máme informace, zatím to tak vypadá. Takže Anička by mohla předvést nejlepší výsledky,“ věří šéftrenér reprezentace Dominik Dvořák.

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