Konec TB12 = konec hegemona. Patriots po dvaceti letech vyklízejí pozice

Po osmi odehraných kolech se Patriots krčí na 13. místě konference s bilancí dvou výher a pěti porážek. O to smutnější je pohled fanoušků tohoto hegemona NFL na výkony Toma Bradyho v dresu Tampa Bay Buccaneers. Legendární quarterback i ve 43 letech patří ke špičce zámořské ligy a jeho Tampa vede divizi.



Důvodem propadu Patriots není podle reprezentačního receivera Jana Štieglera pouze odchod Bradyho. „Je to kombinace více faktorů. Vynechání sezony některými hráči kvůli obavě z koronaviru zasáhlo citelně do soupisky,“ připomněl Štiegler rozhodnutí několika opor Patriots, kteří se odhodlali nenastoupit. Patriots měli největší počet těchto omluvenek z celé NFL.

SportsCenter @SportsCenter Rex Ryan says this season shows Brady had more to do with Patriots dynasty than Belichick (via @KeyJayandZ) https://t.co/Yjwn1oGXkG oblíbit odpovědět

Toma Bradyho nahradil bývalý nejužitečnější hráč ligy Cam Newton. Po vydařeném vstupu do sezony si však i on prošel koronavirem.

„Newton má trochu problém dostat se do passového systému, který ani vzdáleně nikdy v kariéře nehrál. Navíc Patriots chybí v útoku rozdíloví hráči. Jejich skupina receiverů a tight endů je jedna z nejslabších v lize,“ dodal Štiegler na adresu útoku Patriots.

Bezejmenná soupiska

V roce 2008 si Patriots vyzkoušeli sezonu bez Bradyho. Ten se zranil hned v úvodu prvního zápasu. I s neznámým quarterbackem Mattem Casselem skončili s bilancí 11-5. Jenže v té době byl tým plný zvučných jmen v čele s Randym Mossem.

Patriots nyní zoufale chybí hvězdy. Nejpřísnější měřítka snese jen pár hráčů. „Poprvé za dvacet let musí New England čelit kruté realitě. Nejsou dostatečně kvalitní. Nejde o jednoho hráče, je to týmový problém,“ popsal stav zkušený analytik Michael Lombardi, který s hlavním trenérem Billem Belichickem působil dříve u Patriots a i v jeho dřívějším angažmá v Clevelandu.

Z týmu nejde strach. Nedostatek talentu se tentokrát nedaří dohnat ani trenérským mistrovstvím Belichicka. Ten působí v týmu i jako generální manažer, jenž stojí za stavbou soupisky.

Belichick, který se kromě šesti titulů coby hlavní trenér Patriots proslavil také osobitým úsporným projevem před novináři, se nezvykle rozmluvil o problémech svého týmu.

„Museli jsme Newtonovi zaplatit pouze jeden milion dolarů, protože jsme neměli žádné peníze. Není to ničí vina. Tak to prostě posledních pět let bylo. Vyprodali jsme se a vyhráli tři Super Bowly, hráli ještě v jednom a k tomu v jednom konferenčním finále. Tento rok jsme prostě neměli s čím pracovat. Není to výmluva, je to prostě fakt,“ okomentoval Belichick stav platového stropu Patriots.

Velká chyba Cama Newtona v závěru zápasu s Buffalem:

Pro dlouhotrvající úspěch musí tým NFL neustále hledat mladé talenty. A zde nastal pro Patriots kámen úrazu. Několik draftů v řadě se jim nepodařilo najít téměř nikoho, kdo by nahradil hvězdy, které pomohly Patriots k titulům.

Navíc řadu opor zlákaly jiné týmy na lukrativní smlouvy. V případě úspěchu týmu je jen otázkou času, kdy se hráči rozprchnou jinam za lepšími podmínkami. Tak to i v NFL chodí a poprvé po dlouhé době se to nevyhnulo ani Patriots.

Mladí se nezlepšují

Podle Lombardiho chybí hráčům Patriots předsezonní příprava, která byla prakticky zrušena kvůli koronaviru. „Hodně lidí se mě ptá, co stálo za úspěchem Patriots. Jejich tajná přísada je předsezonní příprava. Pro Patriots je tato příprava to samé, co pro Navy Seals výcvikový tábor,“ přirovnal Lombardi přípravu týmu k výcviku elitní vojenské jednotky. „Odděluje se tam zrno od plev. Bez této přípravy vypadají hráči nepřipraveni. Především mladší hráči neudělali výkonnostní skok, jaký tým čekal.“

Nikdo ale neočekává, že by Patriots zbytek sezony vzdali a soustředili se na budování týmu pro následující roky. „To není Belichickův styl. Čekám, že se herně ještě zvednou. Nemají už moc co ztratit, ale objektivně musím říct, že se play off vzdaluje,“ uzavřel Štiegler.

SportsCenter @SportsCenter Bill Belichick says the Patriots' struggles this season are a result of a lack of salary cap room. https://t.co/LYk24XzABy oblíbit odpovědět

Není to poprvé, co se prorokuje konec dynastie Patriots. Tentokrát už štafetu skutečně přebírají jiní. Napodobit 20 let dlouhou jízdu ozdobenou devíti účastmi v Super Bowlu, to bude oříšek i pro současného fenoména NFL Patricka Mahomese.

Belichick se v 68 letech ještě bude pokoušet vzdorovat, ale jeho následující velký úspěch už bude pouze individuální. Zlaté sako pro člena síně slávy.