Mezi hvězdy NFL pronikl novic. A bývalý hegemon z New England se vrací na scénu

  14:01
Tohle se určitě nečekalo. Quarterback Drake Maye ve své druhé sezoně v NFL vylétl jako kometa. Před startem ligy amerického fotbalu se netipovalo, že by New England Patriots, tým bez výrazných hvězd, mohl pomýšlet na dramaticky lepší výsledky než v předchozích mdlých sezonách. Maye ale překonává rekordy a svou hrou se drží v popředí adeptů na nejužitečnějšího hráče celé ligy.
Drake Maye v dresu New England Patriots

Drake Maye v dresu New England Patriots | foto: Robert F. BukatyAP

Drake Maye v dresu New England Patriots
Drake Maye (druhý zleva) před draftem do NFL se svými bratry. Dva se prosadili...
Drake Maye z New England Patriots a jeho trenér Mike Vrabel
Drake Maye z New England Patriots na tiskové konferenci
Po odchodu Toma Bradyho na začátku roku 2020 neměli fanoušci New England Patriots příliš důvodů k radosti. Zmar kdysi dominantního týmu podtrhla minulá sezona, kdy Patriots po jedné sezoně propustili hlavního trenéra Jeroda Maya, který byl předtím majitelem klubu Robertem Kraftem vybrán jako následovník legendárního kouče Billa Belichicka.

Maye přišel do NFL s nálepkou hráče, který na sobě musí výrazně zapracovat, aby se v lize uchytil. Quarterback byl v loňském draftu vybrán ze třetí pozice a v průběhu sezony převzal otěže útoku, se kterým ukázal náznaky slibného potenciálu. I tak ale Patriots vyhráli v základní části pouze čtyři zápasy a Maye byl pouze u jedné výhry týmu.

Před startem letošního ročníku byl ale cítit větší optimismus. Hlavním trenérem se stal velmi populární Mike Vrabel, který jako hráč v dresu Patriots získal tři Super Bowly. K tomu se na post ofenzivního koordinátora vrátil Josh McDaniels, který sice ani napodruhé neuspěl jinde co by hlavní trenér, ale jako asistent byl u všech šesti titulů Patriots mezi lety 2001 a 2019. Právě dvojice zkušených trenérů s bohatou historii u týmu měla vymáčknout maximum z quarterbacka Drakea Maye.

Drake Maye pochází ze sportovní rodiny. Velkým jménem pro fandy University of North Carolina je i jeho starší bratr Luke, který se podílel na triumfu v basketbalovém NCAA Tournamentu 2017:

Hrdina poblázněného státu: v neděli do dějin, v pondělí ráno do školy

Vrabel se svými kolegy sice dokázal vylepšit personální obsazení útoku, ale soupiska Patriots má i letos daleko do obávané skvadry. Velký zlom pro Maye přišel ve čtvrtém zápase sezony, ve kterém Patriots deklasovali Carolina Panthers 42:13. Fanoušci netrpělivě očekávali, jestli Maye dokáže zopakovat skvělý výkon i proti silnějšímu soupeři. Hned následující týden na Patriots čekal jeden z hlavních kandidátů na titul a divizní rival Buffalo Bills. Zápas na hřišti Bills se hrál navíc v hlavní vysílací čas v celostátním vysílání.

Maye v přímém souboji s Joshem Allenem, který je úřadujícím nejužitečnějším hráčem ligy, dokázal zvítězit 23:20. V zápase si připsal několik neuvěřitelných momentů společně s vítězným drivem v závěru.

Od tohoto zápasu fanoušci napříč NFL zpozorněli. Patriots se i díky relativně slabším soupeřům dokázali vyšvihnout s bilancí 7 výher a 2 porážek na čelo konference AFC. Velkou zásluhu na tom má 23letý quarterback, který svými výkony dosahuje také na rekordy ligy.

Minulé kolo překonal hvězdného Patricka Mahomese v nejdelší sérii zápasů s více než 200 naházenými yardy a ratingem nad 100 u hráče mladšího 24 let v historii NFL. Maye má nyní osm takových zápasů v řadě, kdy na tuto metu v historii NFL dosáhli v jakémkoliv věku pouze Tom Brady, Peyton Manning a Aaron Rodgers, který se jako jediný dostal přes tuto metu s 12 zápasy v řadě.

Drake Maye (vpravo) a Will Campbell z New England Patriots sledují zápas Boston Celtics - Utah Jazz.

Patriots mají poprvé od sezony 2021 našlápnuto do play off. Pokud Drake Maye udrží podobnou formu i ve druhé polovině základní části, tak si výrazně řekne o prestižní cenu o nejužitečnějšího hráče. U většiny sázkových kanceláří je Maye nyní na třetím místě, kdy první je Josh Allen, kterého Maye v přímém souboji porazil. Ještě je čeká druhý vzájemný zápas. Na druhém místě je Mahomes, který ale také nehraje na nepřekonatelné úrovni.

Celý kruh kolem Maye symbolicky uzavírá fakt, že do Patriots přišel z univerzity North Carolina, kterou od aktuální sezony trénuje Bill Belichick, jenž byl strůjcem všech šesti titulů Patriots.

