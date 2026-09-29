Vyrovnaný stav zápasu byl naposledy ve 22. minutě, kdy Jan Užek dal na 11:11. To však bylo od domácích do přestávky vše, naopak Holstebro skórovalo pětkrát a vyhrálo první půli 16:11. O pět branek zvítězil pátý tým uplynulé sezony dánské ligy i ve druhém poločase a nedal Karviné šanci na obrat.
„Chtěli jsme soupeře potrápit, což se nám dařilo zhruba prvních dvacet minut, pak už bylo těžké tu rozjetou mašinu zastavit. Ukázala se kvalita dánského týmu a jeho širší lavička. Soupeř mohl rotovat se sestavou, zato my jsme moc hráčů do rotace neměli. Klíčová byla také efektivita střelby. My jsme si sice šance vypracovali, ale spoustu jsme jich neproměnili,“ uvedl jeden z karvinských trenérů Martin Galia.
„Pokud chceme porazit takového giganta, tak se nám musí povést všechno, a to se nestalo. Nemáme však hlavy dole, Evropská liga je velká výzva a my jedeme dál,“ dodal.
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Nejlepším střelcem utkání byl se sedmi brankami domácí Jonáš Patzel, v hostujícím dresu se trefil šestkrát Islanďan Jóhannes Berg.
Za týden se Karviná v druhém duelu představí na hřišti španělského celku Torrelavega. Do play off postoupí první dva celky.
1. J. Patzel,6. Bajer,8. Bajer,10. J. Patzel,12. J. Patzel,14. Široký,14. Široký,16. Prašivka,17. J. Patzel,21. J. Patzel,22. Užek,32. J. Patzel,32. J. Patzel,36. Bajer,42. Nantl,47. Prašivka,48. Prašivka,49. Užek,51. Prašivka,53. Prašivka,60. Křístek
2. Lyng Als,4. Reitan,5. Gronbech,9. E. Hansen,15. Andrason,16. Reitan,17. Andrason,19. Andrason,20. Reitan,22. Lyng Als,22. Lyng Als,23. Pedersen,25. Pedersen,26. Raundahl,30. Andrason,31. Raundahl,32. Raundahl,33. E. Hansen,36. Andrason,39. E. Hansen,40. Andrason,41. Reitan,43. Rasmussen,44. E. Hansen,50. Raundahl,51. Gronbech,52. Lyng Als,54. Rasmussen,57. Lyng Als,58. Rasmussen,59. Povlsgaard,60. E. Hansen
Vojtěch Košťálek, Tabara – Bujok, Jovanovič, Prašivka, J. Patzel, Užek, Harabiš, Skalický, Široký, Křístek, Hajko, Nantl, Hloušek, Bajer.
Schatzl, Capdeville – Lyng Als, Povlsgaard, Aar, Gronbech, Raundahl, Bramming, E. Hansen, Amby, Pedersen, Smed, Andrason, Houtepen, Reitan, Rasmussen.
Rozhodčí: Mitrovič, Vesovič (MNE)