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Nevydařený vstup do Evropské ligy. Karviná utrpěla s Dány vysokou porážku

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  21:14

Karvinský brankář Petr Mokroš chytá střelu plzeňského soupeře z pravého křídla. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Házenkáři Karviné vstoupili do Evropské ligy domácí porážkou 23:33 s celkem TTH Holstebro. Čeští vicemistři drželi v úvodním duelu skupiny F s hosty krok jen zhruba úvodních dvacet minut, v závěru prvního poločasu jim dánský favorit odskočil a náskok navyšoval.

Vyrovnaný stav zápasu byl naposledy ve 22. minutě, kdy Jan Užek dal na 11:11. To však bylo od domácích do přestávky vše, naopak Holstebro skórovalo pětkrát a vyhrálo první půli 16:11. O pět branek zvítězil pátý tým uplynulé sezony dánské ligy i ve druhém poločase a nedal Karviné šanci na obrat.

„Chtěli jsme soupeře potrápit, což se nám dařilo zhruba prvních dvacet minut, pak už bylo těžké tu rozjetou mašinu zastavit. Ukázala se kvalita dánského týmu a jeho širší lavička. Soupeř mohl rotovat se sestavou, zato my jsme moc hráčů do rotace neměli. Klíčová byla také efektivita střelby. My jsme si sice šance vypracovali, ale spoustu jsme jich neproměnili,“ uvedl jeden z karvinských trenérů Martin Galia.

„Pokud chceme porazit takového giganta, tak se nám musí povést všechno, a to se nestalo. Nemáme však hlavy dole, Evropská liga je velká výzva a my jedeme dál,“ dodal.

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Nejlepším střelcem utkání byl se sedmi brankami domácí Jonáš Patzel, v hostujícím dresu se trefil šestkrát Islanďan Jóhannes Berg.

Za týden se Karviná v druhém duelu představí na hřišti španělského celku Torrelavega. Do play off postoupí první dva celky.

Pohár EHF
1. kolo 29. 9. 2026 18:45
HCB Karviná : TTH Holstebro 23:33 (11:16)
Góly:
1. J. Patzel,6. Bajer,8. Bajer,10. J. Patzel,12. J. Patzel,14. Široký,14. Široký,16. Prašivka,17. J. Patzel,21. J. Patzel,22. Užek,32. J. Patzel,32. J. Patzel,36. Bajer,42. Nantl,47. Prašivka,48. Prašivka,49. Užek,51. Prašivka,53. Prašivka,60. Křístek
Góly:
2. Lyng Als,4. Reitan,5. Gronbech,9. E. Hansen,15. Andrason,16. Reitan,17. Andrason,19. Andrason,20. Reitan,22. Lyng Als,22. Lyng Als,23. Pedersen,25. Pedersen,26. Raundahl,30. Andrason,31. Raundahl,32. Raundahl,33. E. Hansen,36. Andrason,39. E. Hansen,40. Andrason,41. Reitan,43. Rasmussen,44. E. Hansen,50. Raundahl,51. Gronbech,52. Lyng Als,54. Rasmussen,57. Lyng Als,58. Rasmussen,59. Povlsgaard,60. E. Hansen
Sestavy:
Vojtěch Košťálek, Tabara – Bujok, Jovanovič, Prašivka, J. Patzel, Užek, Harabiš, Skalický, Široký, Křístek, Hajko, Nantl, Hloušek, Bajer.
Sestavy:
Schatzl, Capdeville – Lyng Als, Povlsgaard, Aar, Gronbech, Raundahl, Bramming, E. Hansen, Amby, Pedersen, Smed, Andrason, Houtepen, Reitan, Rasmussen.

Rozhodčí: Mitrovič, Vesovič (MNE)

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

Tipsport - partner programu
Česko vs. AnglieFotbal - Skupina 3 - 29. 9. 2026:Česko vs. Anglie //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 30.00
  • 5.00
  • 1.21
Španělsko vs. ChorvatskoFotbal - Skupina 3 - 29. 9. 2026:Španělsko vs. Chorvatsko //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 1.10
  • 9.00
  • 35.00
Lucembursko vs. IslandFotbal - Skupina 4 - 29. 9. 2026:Lucembursko vs. Island //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 60.00
  • 17.00
  • 1.02
Bulharsko vs. EstonskoFotbal - Skupina 4 - 29. 9. 2026:Bulharsko vs. Estonsko //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.15
  • 2.25
  • 6.00
Slovensko vs. KazachstánFotbal - Skupina 3 - 29. 9. 2026:Slovensko vs. Kazachstán //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 1.31
  • 4.40
  • 15.00
San Marino vs. AlbánieFotbal - Skupina 1 - 29. 9. 2026:San Marino vs. Albánie //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 400.00
  • 170.00
  • -
Program a výsledky
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Výsledky

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