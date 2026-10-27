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Nevydařený úvod domácího ME. České curlerky nestačily v Ostravě na Švýcarsko

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  21:44

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Karolína Špundová (vlevo) a Aneta Müllernová během curlingového mistrovství Evropy v Ostravě | foto: ČTK

České curlerky vstoupily do premiérového mistrovství Evropy na domácím území porážkou 3:8 se Švýcarskem. Utkání skupiny A skončilo v Ostravě výhrou favoritek předčasně po sedmé z osmi směn.

Švýcarky obhajují na evropském šampionátu bronz, Češky byly loni desáté.

Český tým skipky Alžběty Zelingrové se dostal do složité situace už ve druhé směně, v níž soupeřky bodovaly čtyřmi kameny. Domácí sice následně snížily na 2:4, Švýcarky vedené Alinou Pätzovou ale skóre navyšovaly a po jejich dvou bodech v sedmé směně už zápas nepokračoval.

Curler Klíma vyhlíží domácí ME: Čekám velké bitvy, snad budou fanoušci slyšet

Ve středu se Češky střetnou s Itálií. Druhý den turnaje také začne soutěž mužů, v níž se domácí tým Lukáše Klímy netají semifinálovými ambicemi. Ve skupině B se čeští olympionici utkají s Polskem a Švýcarskem.

Evropský šampionát se hraje novým systémem. Dvanáct účastníků je rozděleno v obou kategoriích do dvou skupin, z nichž nejlepší dva týmy postoupí do semifinále. ME trvá do neděle.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Turín vs. ComoFotbal - 9. kolo - 27. 10. 2026:Turín vs. Como //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.90
  • 3.00
  • 5.20
AS Řím vs. CagliariFotbal - 9. kolo - 27. 10. 2026:AS Řím vs. Cagliari //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 1.10
  • 7.60
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Wawrinka vs. LehečkaTenis - Dvouhra - 1. kolo - 27. 10. 2026:Wawrinka vs. Lehečka //www.idnes.cz/sport
Živě5:7, 2:1
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  • 4.09
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Winnipeg vs. FloridaHokej - - 28. 10. 2026:Winnipeg vs. Florida //www.idnes.cz/sport
28. 10. 01:00
  • 2.77
  • 4.08
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Dallas vs. New JerseyHokej - - 28. 10. 2026:Dallas vs. New Jersey //www.idnes.cz/sport
28. 10. 01:00
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