Nevydařený úvod domácího ME. České curlerky nestačily v Ostravě na Švýcarsko

Švýcarky obhajují na evropském šampionátu bronz, Češky byly loni desáté.
Český tým skipky Alžběty Zelingrové se dostal do složité situace už ve druhé směně, v níž soupeřky bodovaly čtyřmi kameny. Domácí sice následně snížily na 2:4, Švýcarky vedené Alinou Pätzovou ale skóre navyšovaly a po jejich dvou bodech v sedmé směně už zápas nepokračoval.
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Ve středu se Češky střetnou s Itálií. Druhý den turnaje také začne soutěž mužů, v níž se domácí tým Lukáše Klímy netají semifinálovými ambicemi. Ve skupině B se čeští olympionici utkají s Polskem a Švýcarskem.
Evropský šampionát se hraje novým systémem. Dvanáct účastníků je rozděleno v obou kategoriích do dvou skupin, z nichž nejlepší dva týmy postoupí do semifinále. ME trvá do neděle.