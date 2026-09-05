Neutrální status? Už zase ne. Ruska Valijevová nesmí do mezinárodních soutěží

Valijevová se začátkem roku vrátila na led po odpykání čtyřletého trestu za doping. Na olympijských hrách v Miláně chyběla.
Na předchozí olympiádě v Pekingu v roce 2022 získala v 15 letech zlato s ruským týmem. Následně však vyšlo najevo, že na domácím mistrovství v prosinci 2021 měla pozitivní test na trimetazidin. Ruští krasobruslaři o zlatou medaili přišli a Valijevová dostala distanc.
V červnu ISU rozhodla, že umožní ruským a běloruským sportovcům pod neutrálním statusem návrat do mezinárodních soutěží, z nichž byli vyloučeni po ruském vojenském útoku na Ukrajinu v roce 2022. Závodníci ale nesmí veřejně podporovat ruskou agresi a nesmí mít vazby na armádní a bezpečnostní složky.
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V srpnu Valijevová neutrální status obdržela stejně jako Alexandra Trusovová-Ignatovová, Alexandra Bojkovová, Dmitrij Kozlovskij, Petr Gumennik či Vladislav Dikidži.