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Neutrální status? Už zase ne. Ruska Valijevová nesmí do mezinárodních soutěží

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  16:27
Kamila Valijevová během olympijských her 2022

Kamila Valijevová během olympijských her 2022 | foto: ČTK

Kamila Valijevová během olympijských her v Pekingu
Ruska Kamila Valijevová na ZOH 2022 v Pekingu. (17. února 2022)
Ruska Kamila Valijevová na ZOH 2022 v Pekingu. (17. února 2022)
Ruska Kamila Valijevová na ZOH 2022 v Pekingu. (17. února 2022)
7 fotografií
Ruská krasobruslařka Kamila Valijevová přišla o status neutrální sportovkyně a nemůže startovat v mezinárodních soutěžích. O rozhodnutí Mezinárodní bruslařské unie (ISU) informovala agentura Reuters. ISU se oficiálně nevyjádřila. Neutrální status podle médií odebrala i Marku Kondraťukovovi, evropskému šampionovi z roku 2022.

Valijevová se začátkem roku vrátila na led po odpykání čtyřletého trestu za doping. Na olympijských hrách v Miláně chyběla.

Na předchozí olympiádě v Pekingu v roce 2022 získala v 15 letech zlato s ruským týmem. Následně však vyšlo najevo, že na domácím mistrovství v prosinci 2021 měla pozitivní test na trimetazidin. Ruští krasobruslaři o zlatou medaili přišli a Valijevová dostala distanc.

V červnu ISU rozhodla, že umožní ruským a běloruským sportovcům pod neutrálním statusem návrat do mezinárodních soutěží, z nichž byli vyloučeni po ruském vojenském útoku na Ukrajinu v roce 2022. Závodníci ale nesmí veřejně podporovat ruskou agresi a nesmí mít vazby na armádní a bezpečnostní složky.

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V srpnu Valijevová neutrální status obdržela stejně jako Alexandra Trusovová-Ignatovová, Alexandra Bojkovová, Dmitrij Kozlovskij, Petr Gumennik či Vladislav Dikidži.

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Nottingham vs. TottenhamFotbal - 3. kolo - 5. 9. 2026:Nottingham vs. Tottenham //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 3.30
  • 2.40
  • 3.00
Manchester City vs. CoventryFotbal - 3. kolo - 5. 9. 2026:Manchester City vs. Coventry //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.07
  • 11.00
  • 50.00
Fulham vs. Crystal PalaceFotbal - 3. kolo - 5. 9. 2026:Fulham vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 1.41
  • 4.20
  • 9.00
Brighton vs. LeedsFotbal - 3. kolo - 5. 9. 2026:Brighton vs. Leeds //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 5.00
  • 3.40
  • 1.80
Brentford vs. SunderlandFotbal - 3. kolo - 5. 9. 2026:Brentford vs. Sunderland //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.35
  • 2.70
  • 3.90
Plzeň vs. TychyHokej - 2. kolo - 5. 9. 2026:Plzeň vs. Tychy //www.idnes.cz/sport
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