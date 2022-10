Německý klub přivezl do Ostravy samé Rusy. Hráčům to nevadí, ale co renomé?

„Jako protihráči mi to vůbec zvláštní nepřijde, jsou to normální mladí kluci, na válce se nijak nepodílí,“ říká pro iDNES.cz Jakub Kleprlík, nejlepší hráč TTC Ostrava 2016, která ve středu podlehla Neu-Ulmu 0:3.

„V našem sportu je běžné, že v německých nižších ligách hrají za jeden tým třeba čtyři Češi, sám jsem působil ve Francii nebo ve Švédsku,“ připomíná obvyklou sportovní praxi.

V tomto ohledu tedy čtyři Rusové nejsou anomálií. Jenže jaký dojem tento kádr v současné době vyvolává v očích fanoušků či sponzorů? Obzvlášť v Německu, které Ukrajinu proti Rusku podporuje...

Stolní tenisté Neu-Ulmu (zleva) Lev Kacman, Maxim Grebněv, Nikita Artěmenko, Vladimír Sidorenko a trenér Dimitrij Mazunov:

I ve stolním tenise – stejně jako v naprosté většině ostatních sportů –⁠⁠ mají ruské reprezentace kvůli válečné agresi své země zakázanou účast v mezinárodních soutěžích.

Působení na klubové úrovni však ruští stolní tenisté mají povolené, a tak Neu-Ulm vypravil do Ostravy, kde ve středu a ve čtvrtek probíhá skupina Evropského poháru, druhé nejprestižnější soutěže kontinentu, výhradně ruskou delegaci.

Ovšem nutno dodat, že všichni v Německu už několik let trénují a do Neu-Ulmu přestoupili ještě před začátkem války. Sidorenko (20 let), Grebněv (20) a Kacman (21) platí za jedny z největších talentů evropského stolního tenisu, vyhlášený trenér Mazunov žije v Německu od roku 1992.

V tomto složení se jedná v podstatě o B-tým Neu-Ulmu, jednoho z hlavních favoritů letošního ročníku bundesligy. Své největší opory si však ambiciózní celek šetří hlavně na Ligu mistrů, a tak i ve druhém kole německé soutěže nastoupili proti Saarbrückenu Artěmenko, Kacman a Grebněv.

Vzhledem k perspektivnosti mladých talentů dává pro klub smysl mít je podchycené a pracovat na jejich vývoji, ale poselství navenek vypadá minimálně podivně.

Tím spíš, že v A-týmu s mladými Rusy působí i desátý hráč světa Dimitrij Ovtcharov, rodák z Kyjeva a německý reprezentant, který právě kvůli válce ukončil své působení v ruském Orenburgu.

„Nečekám, že budou vystupovat v televizi nebo v novinách, ale když je vidím, zastávají jednoznačně protiválečný postoj,“ popisuje Ovtcharov.

„O každodenní život v týmu se nebojím,“ přidává majitel klubu Florian Ebner. Po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu sice chvíli uvažoval, že by s Rusy rozvázal kontrakt, nakonec ale argumentuje: „Jsou pryč z domova už hodně dlouho, zasvětili své životy stolnímu tenisu.“

Na sportovním bojišti tak jsou pro Neu-Ulm velkým přínosem. Ale politický obraz rozhodně nevylepšují.