Nemohla jsem dokázat víc, říká Matelová. Po konci v reprezentaci míří do byznysu

Stanislav Kučera
  16:16
Mistryně Evropy ve čtyřhře, účastnice tří olympijských her, 18. hráčka světového žebříčku. Hana Matelová se vypracovala v nejlepší stolní tenistku samostatné české historie, ale další mezinárodní úspěchy už nepřidá. Před dvěma týdny reprezentační kariéru ukončila, ve 35 letech se chce soustředit na osobní život i práci v rodinné firmě.
Hana Matelová v akci (28. července 2024)

Hana Matelová v akci (28. července 2024) | foto: Reuters

Česká stolní tenistka Hana Matelová bojuje o postup mezi 16 nejlepších na...
Stolní tenistky Hana Matelová (vpravo) se Slovenkou Barborou Balážovou se...
Stolní tenistky Hana Matelová (vepředu) se Slovenkou Barborou Balážovou ve...
Hana Matelová podává ve druhém kole olympijského turnaje.
12 fotografií

Posledním turnajem v národním dresu pro ni bylo říjnové mistrovství Evropy družstev v chorvatském Zadaru. Matelová na něm pomohla Češkám k postupu do osmifinále a kvalifikaci na světový šampionát v příštím roce.

Na něj už se ale nevypraví, dál bude hrát jen na klubové úrovni.

„Rozhodly hlavně rodinné důvody, už je čas na něco jiného,“ vysvětluje v rozhovoru pro iDNES.cz. „Navíc loni před olympiádou jsem byla mimo domov 70 až 80 procent času, což už se mi nechtělo podstupovat.“

Jaký byl váš poslední start v reprezentační kariéře?
Bylo to pro mě nejméně stresující mistrovství Evropy. Ne že bych si ho vyloženě užívala, ale bylo úplně na pohodu. Věděla jsem rok dopředu, že to bude má poslední reprezentační akce, a na tom by se nic nemohlo změnit, ani kdybychom vyhrály zlato. Přijeli za mnou rodiče i přítelkyně a cíl jsme splnily – zachránily jsme se v elitní skupině a kvalifikovaly se na mistrovství světa. Takže to dopadlo skvěle.

Cloumaly s vámi emoce?
Ani ne. Nejsem takový typ, až mě to možná mrzí. Ani doma to nepřišlo. Poplakaly si hlavně mamka i přítelkyně, ale já měla rok na to se připravit, že skončím, a věděla jsem, že už nemůžu vylepšit zlato z deblu na loňském mistrovství Evropy. To byl strop, možná i nad očekávání. Věděla jsem, že jsem nemohla dokázat víc.

V Záhřebu byly vašimi spoluhráčkami patnáctiletá Hanka Kodet či o dva roky starší Veronika Poláková. Jste ráda, že máte možné nástupkyně?
Je dobré, že si to zkusily a i vyhrály nějaké zápasy. Ale většinu kariéry jsem jezdila s partou, která mi byla blíž. Nemyslím to zle, ale tyhle holky jsou o dvacet let mladší než já a nemůžu si s nimi zajít na pivo. I to mně pak v reprezentaci chybělo. Mladší holky pořád řešily fotky a sociální sítě, kdežto já si radši nechám telefon na pokoji a jdu na večeři bez něj.

Jak váš konec vzala vaše slovenská spoluhráčka Barbora Várady, dříve Balážová, s níž jste mnoho let tvořily deblový pár?
Věděla to taky dopředu a stejně bychom se rozdělily, protože čtyřhru přidali na olympijské hry a my bychom tam startovat nemohly, protože nejsme ze stejné země. Škoda, že jsme na posledním mistrovství světa prohrály 2:3 v osmifinále, mohly jsme hrát o medaili. Ale i bronz z mistrovství světa bych nevyměnila za zlato z mistrovství Evropy.

Stolní tenistky Hana Matelová (vpravo) a Slovenka Barbora Balážová pózují s...

Považujete právě tento loňský titul za svůj největší úspěch v mezinárodní kariéře?
Určitě. Poslechnout si českou hymnu byl vždycky můj sen a splnil se mi skoro na posledním mistrovství Evropy. Pak si cením bronzové medaile z Evropských her 2015, kde jsme porazily opravdu dobré týmy, a taky vítězství na mezinárodním turnaji v Tunisku v roce 2021.

A co účast na třech olympijských hrách?
To samozřejmě taky. Rio pro mě bylo nejlepší, ale asi jen díky tomu, že to byla má první olympiáda. Tokio bylo takové polosmutné, jak bylo bez diváků, a v Paříži zase byla skvělá atmosféra.

Napadlo by vás, když jste se stolním tenisem začínala, že dosáhnete na takové úspěchy?
Určitě ne. Nevěřila bych tomu ještě ani v době, kdy jsem ve 25 letech trénovala v Praze. Ale měla jsem štěstí, že se mi vyhýbala zranění, i jsem se o tělo dobře starala.

Začátky mistryně Evropy? Nebavilo mě hrát si s panenkami, vzpomíná Matelová

Jak důležitým krokem pro vás byl odchod za tréninkem do Německa na podzim 2015?
Asi nejdůležitějším v celé kariéře. Za rok jsem udělala obrovský pokrok, hned jsem se dostala na olympiádu do Ria. Poprvé jsem trénovala v ženské skupině a po pěti letech v Praze jsem měla najednou o dost méně ztrátového času. Tady jsem každý den strávila i dvě hodiny v tramvaji a v Německu jsem tenhle čas mohla využít líp.

Na konci září jste měla rozlučku s turnaji světového okruhu, na prestižní podnik do Číny jste dokonce dostala divokou kartu. Potěšilo vás to?
Určitě. Měla jsem i štěstí v neštěstí, že jsem měla přísný los (prohrála s tehdejší světovou dvanáctkou Š’ Sün-jao), takže mě dali do hlavní areny jako jeden z posledních zápasů. Věděla jsem, že se něco chystá, a byl to krásný zážitek. A bylo super, že tam se mnou byly holky, se kterými jsem dlouhé roky hrála v reprezentaci. Blecha (Renáta Štrbíková) mě vedla jako trenérka a Dana (Čechová) tam byla jako supervizorka turnaje. Bylo to hezky symbolické, akorát chyběla Iveta (Vacenovská).

Měl váš konec ohlasy i v zahraničí?
Psalo mi hodně lidí a po zápase na mistrovství Evropy s Nizozemskem za mnou přišel jejich trenér a říkal, že mi gratuluje ke kariéře a že mu budou chybět naše bitvy.

Hana Matelová v akci (28. července 2024)
Hana Matelová v akci (28. července 2024)

Právě v utkání s Nizozemskem jste nestačila na naturalizovanou Číňanku, kterých je v evropském stolním tenise mnoho. Neštvalo vás to během kariéry?
Na tom mistrovství Evropy jsem prohrála tři zápasy a všechny s Číňankou. Pamatuju si Evropské hry 2015, kde jsme hrály s Rakouskem, Francií a Německem a všechny tyhle týmy měly dvě Číňanky. Až o bronz jsme si to rozdaly s Ukrajinou, což byl konečně evropský zápas. Na mistrovství Evropy 2013 bylo ve čtvrtfinále sedm Číňanek, to vás prostě nebaví. Ale už se to zlepšuje, podmínky pro změnu občanství a reprezentaci jsou přísnější.

I když jste skončila v národním týmu, se stolním tenisem pokračujete. Kde působíte?
Hlavně v italské lize a pár zápasu hraju i v Polsku. Aktuální klubovou sezonu normálně dojedu a pak bych to chtěla omezit, protože začínám pracovat v rodinné firmě a nemůžu si dovolit odjet třeba na tři dny do zahraničí.

Čemu se budete věnovat?
Plánům na nákup papíru, ale nevím o tom vůbec nic, jdu úplně do neznáma. Je to sice rodinná firma, ale já doma nebydlím dvacet let, takže budu začínat úplně od nuly. Ale zase je pro mě obrovská výzva být v byznysu taky dobrá.

Po 14 letech zlomily kletbu. A Matelová ve zlaté euforii měnila plány: Nekončím

Trenérství vás neláká?
Vůbec ne, protože ten život je hodně podobný. Možná ještě horší, protože se staráte o více hráčů. Když jsem byla jako hračka unavená, tak jsem si dala volno, ale trenér stejně v hale musí být.

Takže předávat zkušenosti nechcete?
Nemyslím si, že bych v tom byla dobrá. Byla bych hodně přísná, stejně jako jsem byla sama na sebe. Měla jsem obrovskou disciplínu, tak bych to stejné požadovala po svěřencích. Když už, tak si dovedu představit pracovat jen s jedním hráčem, nebo zůstat u stolního tenisu na nějaké manažerské pozici. Ale teď to vůbec není na pořadu dne.

Budete stolní tenis pořád sledovat?
Určitě, miluju ho. Těším se, že se na nějaký turnaj pojedu podívat jako fanynka a užiju si ho bez stresu a z jiného pohledu. I když teď budu trénovat a hrát míň, tak ping-pong je pro mě pořád srdcovka, to je jasné.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Výsledky

