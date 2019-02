Německý veslařský olympijský vítěz Reinelt zemřel při lyžování

Podle informací médií Reinelt zkolaboval v sobotu v běžecké stopě poblíž olympijského můstku ve švýcarském zimním středisku a okamžitě přivolaní záchranáři bojovali o jeho život marně.

Reinelt byl od roku 2010 stabilním členem osmy a s německou vlajkovou lodí kromě zlata z her v Londýně 2012 vybojoval i dva tituly mistra světa a čtyři evropské primáty. Po stříbru na OH 2016 v Riu de Janeiro ukončil kariéru a věnoval se lékařství, které během závodění vystudoval. Příští týden měl odcestovat jako týmový lékař s německou reprezentací do 23 let na soustředění ve Španělsku.