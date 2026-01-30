Německo na ME v házené porazilo Chorvatsko, po 10 letech si zahraje o zlato

Házenkáři Německa si po deseti letech zahrají na mistrovství Evropy o titul. V semifinále šampionátu v Herningu porazili 31:28 loňské vicemistry světa Chorvaty. V nedělním finále nastoupí buď proti domácímu Dánsku, nebo Islandu.

Německý házenkář Nils Lichtlein slaví proti Dánsku. | foto: Bo AmstrupAP

Německo po vyrovnaném prvním poločase o postupu rozhodlo po přestávce, kdy dokázalo soupeři odskočit až na rozdíl sedmi branek. Největší zásluhu na vítězství měl Lukas Zerbe, který dal šest gólů.

Němci se ve finále evropského šampionátu představí poprvé od zisku titulu v roce 2016. Šampionát ovládli ještě v roce 2004, na kontě mají také stříbro (2002) a bronz (1998). Před dvěma lety skončili čtvrtí.

Mistrovství Evropy v házené mužů 2026: program, výsledky, Češi

Ve druhém semifinále bude Island usilovat o svou první finálovou účast. Naopak Dánové obhajují stříbro a na mistrovství Evropy získali bronz v roce 2022. Od roku 2019 navíc ovládli všechny čtyři světové šampionáty.

Mistrovství Evropy házenkářů

Herning (Dánsko)

Semifinále
Německo - Chorvatsko 31:28 (17:15)
Nejvíce branek: Zerbe 6/2, Knorr 5, Mertens a Uščins po 4 - Lučin 6/2, Klarica a Martinovič po 5

20:30 Dánsko - Island
O 5. místo: Portugalsko - Švédsko 36:35 (16:16)

