Německo na ME v házené porazilo Chorvatsko, po 10 letech si zahraje o zlato

Německo po vyrovnaném prvním poločase o postupu rozhodlo po přestávce, kdy dokázalo soupeři odskočit až na rozdíl sedmi branek. Největší zásluhu na vítězství měl Lukas Zerbe, který dal šest gólů.
Němci se ve finále evropského šampionátu představí poprvé od zisku titulu v roce 2016. Šampionát ovládli ještě v roce 2004, na kontě mají také stříbro (2002) a bronz (1998). Před dvěma lety skončili čtvrtí.
Ve druhém semifinále bude Island usilovat o svou první finálovou účast. Naopak Dánové obhajují stříbro a na mistrovství Evropy získali bronz v roce 2022. Od roku 2019 navíc ovládli všechny čtyři světové šampionáty.
Mistrovství Evropy házenkářů
Herning (Dánsko)
Semifinále
20:30 Dánsko - Island