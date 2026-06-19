Němeček je Florbalistou sezonu už potřetí. Klubalová se z ocenění raduje poprvé

Devatenáctiletá Klubalová se dočkala premiérově. Vítězové anket byli vyhlášeni na galavečeru v Grand Hotelu Prague Towers.
Němeček, který se po třech letech vrací ze Storvrety do Tatranu Střešovice, poprvé anketu vyhrál za ročník 2022/23. Druhý skončil jeho dosavadní klubový spoluhráč Filip Langer. Se švédským klubem obhájili titul, získali i domácí pohár a ovládli i Pohár mistrů. Třetí byl Adam Delong z mistrovské Mladé Boleslavi.
Klubalová se stala nejmladší vítězkou ankety v historii. S 10 body za čtyři branky a šest asistencí ze šesti utkání byla druhu nejproduktivnější českou hráčkou na prosincovém mistrovství světa v Ostravě a Brně, kde národním tým dosáhl na historické stříbro. Druhá skončila nejužitečnější hráčka turnaje a členka All Star týmu Šárka Staňková a třetí loňská vítězka ankety Anna Brucháčková.
Nejužitečnějším hráčem superligy zvolili florbalisté Delonga. V ženské extralize získala ocenění Brucháčková. Nejlepším brankářem je potřetí v řadě Tomáš Jurco z Linköpingu. Brankářkou sezony je podruhé za sebou a celkově potřetí vítkovická Nikola Příleská, která po této sezoně ukončila kariéru.
Nejlepšími juniory jsou Mikeš Motejzík z Mladé Boleslav a Nikola Štekerová z Chodova. Nejlepším trenérem mužů byl zvolen Michal Jedlička z Varů Bohemians a v ženské kategorii Lukáš Procházka, který dovedl českou reprezentaci ke stříbru. Hvězdami sezony jsou posedmé Langer a popáté za sebou Vanessa Rebecca Keprtová ze švédského Lundu.
|
Výhra nad Finy? Odmakaný zápas a odměna pro kluky, těší kapitána florbalistů
Cenu za Fair Play moment získala švýcarská reprezentační brankářka Lara Heiniová. Ta při vyhlašování All Stars týmu na šampionátu v Ostravě vynesla v náručí na pódiu zraněnou českou kapitánku Michaelu Kubečkovou, která musela chodit o berlích.
Ceny Českého florbalu za sezonu 2025/26
Florbalista: 1. Ondřej Němeček, 2. Filip Langer (oba Storvreta/Švéd.), 3. Adam Delong (Mladá Boleslav), 4. Jaroslav Petrák (Vary Bohemians), 5. Adam Hemerka (Mladá Boleslav).
Florbalistka: 1. Karolína Klubalová (Liberec; Kalmarsund/Švéd.), 2. Šárka Staňková (Kalmarsund/Švéd.), 3. Anna Brucháčková (Bulldogs Brno), 4. Michaela Kubečková (Kalmarsund/Švéd.), 5. Barbora Husková (Tatran Střešovice).
Nejužitečnější hráč superligy: 1. Adam Delong (Mladá Boleslav), 2. Jaroslav Petrák (Vary Bohemians), 3. Adam Hemerka (Mladá Boleslav).
Nejužitečnější hráčka extraligy: 1. Anna Brucháčková (Bulldogs), 2. Nikola Štekerová (Chodov), 3. Karolína Klubalová (Liberec).
Junior: 1. Mikeš Motejzík (Mladá Boleslav), 2. Jonáš Tuma (Tatran Střešovice), 3. Václav Babík (Pixbo Wallenstam/Švéd.).
Juniorka: 1. Nikola Štekerová (Chodov), 2. Monika Bláhová (Tatran Střešovice), 3. Barbora Jašková (Bulldogs Brno).
Brankář: 1. Tomáš Jurco (Linköping/Švéd.), 2. Lukáš Bauer (Mladá Boleslav), 3. Lukáš Kříž (Tatran Střešovice).
Brankářka: 1. Nikola Příleská (Vítkovice), 2. Monika Šolleová (Bulldogs Brno) 3. Jana Christianová (Thorengruppen/Švéd.).
Trenér/ka mužů: 1. Michal Jedlička (Vary Bohemians), 2. Martin Pánek (Tatran), 3. Jaroslav Berka (reprezentace Česka).
Trenér/ka žen: 1. Lukáš Procházka (reprezentace Česka), 2. Martin Czeczinkar (Bulldogs Brno), 3. Tomáš Martiník (juniorská reprezentace Česka, asistent Bulldogs Brno).
Hvězda sezony - muži (podle fanoušků): 1. Filip Langer (Storvreta/Švéd.).
Hvězda sezony - ženy (podle fanoušků): 1. Vanessa Rebecca Keprtová (Lund/Švéd.).
Rozhodčí: 1. Tomáš Kostinek - Martin Reichelt, 2. Lukáš Čížek - Lukáš Laštovička, 3. Nikola Husáková - Václav Patera.
Paraflorbalista: Jiří Valeš.
Paraflorbalistka: Zuzana Přibilová.