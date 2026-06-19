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Němeček je Florbalistou sezonu už potřetí. Klubalová se z ocenění raduje poprvé

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  20:24
Obránce Ondřej Němeček z týmu švédského mistra Storvrety a Karolína Klubalová, která v lednu přestoupila z Liberce do Kalmarsundu, ovládli Ceny Českého florbalu. Osmadvacetiletý kapitán reprezentace, který byl vyhlášen v anketě Innebandymagazinet druhým nejlepším hráčem světa za minulý rok za švédským klubovým spoluhráčem Sakariasem Ulrikssonem, uspěl v domácí anketě podruhé za sebou a celkově potřetí.
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Český florbalista Ondřej Němeček ve čtvrtfinále mistrovství světa | foto: Český florbal

Devatenáctiletá Klubalová se dočkala premiérově. Vítězové anket byli vyhlášeni na galavečeru v Grand Hotelu Prague Towers.

Němeček, který se po třech letech vrací ze Storvrety do Tatranu Střešovice, poprvé anketu vyhrál za ročník 2022/23. Druhý skončil jeho dosavadní klubový spoluhráč Filip Langer. Se švédským klubem obhájili titul, získali i domácí pohár a ovládli i Pohár mistrů. Třetí byl Adam Delong z mistrovské Mladé Boleslavi.

Klubalová se stala nejmladší vítězkou ankety v historii. S 10 body za čtyři branky a šest asistencí ze šesti utkání byla druhu nejproduktivnější českou hráčkou na prosincovém mistrovství světa v Ostravě a Brně, kde národním tým dosáhl na historické stříbro. Druhá skončila nejužitečnější hráčka turnaje a členka All Star týmu Šárka Staňková a třetí loňská vítězka ankety Anna Brucháčková.

Do šance se řítí česká florbalistka Karolína Klubalová.

Nejužitečnějším hráčem superligy zvolili florbalisté Delonga. V ženské extralize získala ocenění Brucháčková. Nejlepším brankářem je potřetí v řadě Tomáš Jurco z Linköpingu. Brankářkou sezony je podruhé za sebou a celkově potřetí vítkovická Nikola Příleská, která po této sezoně ukončila kariéru.

Nejlepšími juniory jsou Mikeš Motejzík z Mladé Boleslav a Nikola Štekerová z Chodova. Nejlepším trenérem mužů byl zvolen Michal Jedlička z Varů Bohemians a v ženské kategorii Lukáš Procházka, který dovedl českou reprezentaci ke stříbru. Hvězdami sezony jsou posedmé Langer a popáté za sebou Vanessa Rebecca Keprtová ze švédského Lundu.

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Ceny Českého florbalu za sezonu 2025/26

Florbalista: 1. Ondřej Němeček, 2. Filip Langer (oba Storvreta/Švéd.), 3. Adam Delong (Mladá Boleslav), 4. Jaroslav Petrák (Vary Bohemians), 5. Adam Hemerka (Mladá Boleslav).

Florbalistka: 1. Karolína Klubalová (Liberec; Kalmarsund/Švéd.), 2. Šárka Staňková (Kalmarsund/Švéd.), 3. Anna Brucháčková (Bulldogs Brno), 4. Michaela Kubečková (Kalmarsund/Švéd.), 5. Barbora Husková (Tatran Střešovice).

Nejužitečnější hráč superligy: 1. Adam Delong (Mladá Boleslav), 2. Jaroslav Petrák (Vary Bohemians), 3. Adam Hemerka (Mladá Boleslav).

Nejužitečnější hráčka extraligy: 1. Anna Brucháčková (Bulldogs), 2. Nikola Štekerová (Chodov), 3. Karolína Klubalová (Liberec).

Junior: 1. Mikeš Motejzík (Mladá Boleslav), 2. Jonáš Tuma (Tatran Střešovice), 3. Václav Babík (Pixbo Wallenstam/Švéd.).

Juniorka: 1. Nikola Štekerová (Chodov), 2. Monika Bláhová (Tatran Střešovice), 3. Barbora Jašková (Bulldogs Brno).

Brankář: 1. Tomáš Jurco (Linköping/Švéd.), 2. Lukáš Bauer (Mladá Boleslav), 3. Lukáš Kříž (Tatran Střešovice).

Brankářka: 1. Nikola Příleská (Vítkovice), 2. Monika Šolleová (Bulldogs Brno) 3. Jana Christianová (Thorengruppen/Švéd.).

Trenér/ka mužů: 1. Michal Jedlička (Vary Bohemians), 2. Martin Pánek (Tatran), 3. Jaroslav Berka (reprezentace Česka).

Trenér/ka žen: 1. Lukáš Procházka (reprezentace Česka), 2. Martin Czeczinkar (Bulldogs Brno), 3. Tomáš Martiník (juniorská reprezentace Česka, asistent Bulldogs Brno).

Hvězda sezony - muži (podle fanoušků): 1. Filip Langer (Storvreta/Švéd.).

Hvězda sezony - ženy (podle fanoušků): 1. Vanessa Rebecca Keprtová (Lund/Švéd.).

Rozhodčí: 1. Tomáš Kostinek - Martin Reichelt, 2. Lukáš Čížek - Lukáš Laštovička, 3. Nikola Husáková - Václav Patera.

Paraflorbalista: Jiří Valeš.

Paraflorbalistka: Zuzana Přibilová.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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USA vs. AustrálieFotbal - Skupina D - 19. 6. 2026:USA vs. Austrálie //www.idnes.cz/sport
19. 6. 21:00
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Brazílie vs. HaitiFotbal - Skupina C - 20. 6. 2026:Brazílie vs. Haiti //www.idnes.cz/sport
20. 6. 02:30
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  • 10.70
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Turecko vs. ParaguayFotbal - Skupina D - 20. 6. 2026:Turecko vs. Paraguay //www.idnes.cz/sport
20. 6. 05:00
  • 2.07
  • 3.43
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