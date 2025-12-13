Florbalistka Jiráková před semifinále: I Finky si už na nás musejí dávat pozor

Bez porážky, když si ve skupině poradily i se svými dosud nejtěžšími soupeřkami Švýcarkami 7:4, prošly florbalové reprezentantky do semifinále mistrovství světa, které o víkendu vrcholí v Ostravě. V něm je v Ostravar Aréně dnes od 16.00 čekají Finky.
foto: Jiří Seidl, MF DNES

Druhou semifinálovou dvojici tvoří Švédky a Švýcarky, které se utkají od 19.00. Nedělní finále začne v 16.00, duel o bronz ve 12.45.

„Připravíme se na Finky co nejlépe, aby to z našeho pohledu bylo vítězné semifinále,“ burcuje česká obránkyně Vendula Beránková.

„Semifinále bude trochu taktická bitva. Finky zatím na šampionátu zdaleka neukázaly všechno,“ upozornil reprezentační trenér Lukáš Procházka. „Ve skupině proti Švédkám nejely naplno. Teď už to bude plná palba. Musíme být připraveni na všechno.“

České florbalistky čeká v semifinále MS Finsko, Dánky od něj nedostaly šanci

Naladily se Češky na své soupeřky střelecky, když ve čtvrtfinále přešly přes Norky 9:2?

„Tak to utkání mohlo být od nás lepší,“ namítl trenér Procházka. „Můj pocit z té hry je takový, že oukej, ale trochu rozpačitý.“

Obránkyně Nela Jiráková podotkla, že proti Norkám nemusely příliš bránit. „Na obranu se tak budeme muset ještě kouknout, ale v útoku nám to docela klape, tam moc věcí měnit nemusíme,“ řekla Jiráková.

České florbalistky budou s Finkami bojovat o historický postup do finále. Bilanci s nimi ale mají děsivou – z 57 vzájemných utkání vyhráli jen šest výher, třikrát remizovaly a 48krát prohrály.

Leč v říjnu na Euro Floorball Tour je porazili 7:2, přičemž nad nimi uspěly po 14 zápasech. Mohou mít psychickou výhodu?

„Určitě,“ odpověděla Nela Jiráková. „Tuším, že to bylo nějakých devět let, co jsme Finky neporazily, takže tohle byl pro nás velký faktor pro sebevědomí. A přišlo to i ve správnou dobu, protože kdybychom na něj měly čekat až na mistrovství, tak člověk nějak neví, jestli se to vůbec může povést. Takhle jsme to zlomily v těch hlavách a doufám, že to v sobotu potvrdíme.“

Trenér českých florbalistek Lukáš Procházka spolu s hráčkami sleduje utkání s Norkami.

Odborníci považují za největší finské opory dvojčata Veeru a Oonu Kauppiovy. Opravdu jsou pro Češky největší hrozbou?

„Když se podíváte na statistiky SSL (švédské ligy), tak asi můžeme říct, že ano,“ řekla Jiráková, která působí ve švédském Endre IF a sestry v tamějším Thorengruppenu, s nímž se mimochodem v lednu ve finále Ligy mistryň utkají Vítkovice.

Jiráková dodala, že Veera a Oonu mají skvělou sezonu. „Samozřejmě si na ně jako na každém mistrovství budeme muset dát pozor.“

MS ve florbale žen 2025 v Brně a Ostravě: program, výsledky, kde sledovat

Zároveň přiznala, že i přes sebelepší taktiku se ne vždy podaří finská dvojčata uhlídat. „Přijde mi, že v mé kariéře jsme na ně zkusily už úplně všechno, ale nikdy nic moc nefungovalo. Ale doufám, že to v sobotu prolomíme,“ usmála se Nela Jiráková.

Upozornila však, že letos to není jenom o českých soupeřkách. „Už jsme tak kvalitní tým, že se i protihráčky musejí připravovat na nás. Určitě to není tak, že jdeme do semifinále s tím, že zkusíme a uvidíme. Ony si na nás už také musejí dávat pozor.“

Florbalistky se mohou těšit na podporu zaplněné haly. Jirákovou do Ostravy přijeli povzbudit i rodiče z Kladna a na zbývající dva duely za ní dorazí i rodina ze Švédska, u níž bydlí.

„Ve čtvrtek bohužel nestihli vlak z Prahy do Ostravy, ale na víkendových zápasech by už být měli. Byli za mnou už, když jsme hráli ve skupině v Brně,“ řekla Nela Jiráková

SP v biatlonu v Hochfilzenu 2025: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Michal Krčmář v cíli stíhacího závodu v Östersundu

Druhou zastávkou Světového poháru v biatlonu je rakouský Hochfilzen. Uvidíme celkem šest závodů: sprinty, stíhačky a štafety. Jaký je program závodů, výsledky, českou nominaci i kde vzrušující...

13. prosince 2025  8:11

Mistrovství světa v házené žen 2025: program, výsledky, kde sledovat

Česká házenkářka Charlotte Cholevová v utkání proti Švédsku,

Mistrovství světa v házené žen v roce 2025 hostí Německo a Nizozemsko. Mezi nejlepší týmy postoupila i česká reprezentace. Hraje se od 26. listopadu, vítěz bude známý 14. prosince. O titul se utkají...

8. prosince 2025  22:24,  aktualizováno  13. 12. 8:06

