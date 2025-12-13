Florbalistka Jiráková před semifinále: I Finky si už na nás musejí dávat pozor

Druhou semifinálovou dvojici tvoří Švédky a Švýcarky, které se utkají od 19.00. Nedělní finále začne v 16.00, duel o bronz ve 12.45.
„Připravíme se na Finky co nejlépe, aby to z našeho pohledu bylo vítězné semifinále,“ burcuje česká obránkyně Vendula Beránková.
„Semifinále bude trochu taktická bitva. Finky zatím na šampionátu zdaleka neukázaly všechno,“ upozornil reprezentační trenér Lukáš Procházka. „Ve skupině proti Švédkám nejely naplno. Teď už to bude plná palba. Musíme být připraveni na všechno.“
České florbalistky čekat v semifinále MS Finsko, Dánky od něj nedostaly šanci
Naladily se Češky na své soupeřky střelecky, když ve čtvrtfinále přešly přes Norky 9:2?
„Tak to utkání mohlo být od nás lepší,“ namítl trenér Procházka. „Můj pocit z té hry je takový, že oukej, ale trochu rozpačitý.“
Obránkyně Nela Jiráková podotkla, že proti Norkám nemusely příliš bránit. „Na obranu se tak budeme muset ještě kouknout, ale v útoku nám to docela klape, tam moc věcí měnit nemusíme,“ řekla Jiráková.
České florbalistky budou s Finkami bojovat o historický postup do finále. Bilanci s nimi ale mají děsivou – z 57 vzájemných utkání vyhráli jen šest výher, třikrát remizovaly a 48krát prohrály.
Leč v říjnu na Euro Floorball Tour je porazili 7:2, přičemž nad nimi uspěly po 14 zápasech. Mohou mít psychickou výhodu?
„Určitě,“ odpověděla Nela Jiráková. „Tuším, že to bylo nějakých devět let, co jsme Finky neporazily, takže tohle byl pro nás velký faktor pro sebevědomí. A přišlo to i ve správnou dobu, protože kdybychom na něj měly čekat až na mistrovství, tak člověk nějak neví, jestli se to vůbec může povést. Takhle jsme to zlomily v těch hlavách a doufám, že to v sobotu potvrdíme.“
Odborníci považují za největší finské opory dvojčata Veeru a Oonu Kauppiovy. Opravdu jsou pro Češky největší hrozbou?
„Když se podíváte na statistiky SSL (švédské ligy), tak asi můžeme říct, že ano,“ řekla Jiráková, která působí ve švédském Endre IF a sestry v tamějším Thorengruppenu, s nímž se mimochodem v lednu ve finále Ligy mistryň utkají Vítkovice.
Jiráková dodala, že Veera a Oonu mají skvělou sezonu. „Samozřejmě si na ně jako na každém mistrovství budeme muset dát pozor.“
MS ve florbale žen 2025 v Brně a Ostravě: program, výsledky, kde sledovat
Zároveň přiznala, že i přes sebelepší taktiku se ne vždy podaří finská dvojčata uhlídat. „Přijde mi, že v mé kariéře jsme na ně zkusily už úplně všechno, ale nikdy nic moc nefungovalo. Ale doufám, že to v sobotu prolomíme,“ usmála se Nela Jiráková.
Upozornila však, že letos to není jenom o českých soupeřkách. „Už jsme tak kvalitní tým, že se i protihráčky musejí připravovat na nás. Určitě to není tak, že jdeme do semifinále s tím, že zkusíme a uvidíme. Ony si na nás už také musejí dávat pozor.“
Florbalistky se mohou těšit na podporu zaplněné haly. Jirákovou do Ostravy přijeli povzbudit i rodiče z Kladna a na zbývající dva duely za ní dorazí i rodina ze Švédska, u níž bydlí.
„Ve čtvrtek bohužel nestihli vlak z Prahy do Ostravy, ale na víkendových zápasech by už být měli. Byli za mnou už, když jsme hráli ve skupině v Brně,“ řekla Nela Jiráková