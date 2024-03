Nejstarší krasobruslařka v Česku: Jezdí nás pět. Končit ještě nehodlám

A pokud by se někdo domníval, že jsou to ocenění pouze ze slušnosti a úcty, pletl by se. Paní Jana předvádí na ledě ve vyladěných šatech takové kousky a rozsah pohybu, že by se o tom mnohým mladším mohlo jen zdát.

Obvykle trénujete dvakrát, třikrát týdně. Jak jste se připravovala na vrchol sezony v Bormiu?

Připravovala jsem se přibližně tři měsíce, ale tréninky se příliš nelišily od těch obvyklých. Pouze jsem se snažila dodržovat co možná nejvíce životosprávu a chránila se proti nastuzení a podobným chorobám, což se mi nakonec moc nepovedlo.