Radost i zklamání. Nejlepším snímkům roku vládnou emoce z olympijské Paříže

Výsledky soutěže Sportovní fotografie 2024 Cena Jaroslava Skály (hlavní cena)

Jaroslav Svoboda, volný fotograf: Jiří Beran, Jakub Jurka a Michal Čupr se radují z vítězství ve čtvrtfinále turnaje v šermu družstev kordem Kolektivní sporty

1. Roman Vondrouš, ČTK: Série Všesokolský slet

2. Jaroslav Svoboda, volný fotograf: Série Zlatá cesta - český tým na hokejovém MS

3. Vít Šimánek, ČTK: Tomáš Souček střílí gól proti Turecku na ME ve fotbale Individuální sporty

1. Jaroslav Svoboda, volný fotograf: Série Čtyři mušketýři

2. Roman Vondrouš, ČTK: Série Dostihy

3. Markéta Navrátilová, volná fotografka: Série Czech Tour 2024

Čestné uznání získala Barbora Reichová, Czech Olympic Team: Stejní, ale jiní Portrét

1. Lukáš Kaboň, Deník.cz: Tenisté Tomáš Macháč a Kateřina Siniaková se stali olympijskými šampiony ve smíšené čtyřhře

2. Ondřej Deml, ČTK: Kapitán hokejové reprezentace Roman Červenka při oslavách vítězství na MS

3. Barbora Reichová, Czech Olympic Team: Lukáš Krpálek, poražený král Motorismus

1. Lukáš Chum, I-Motorsport.cz: Dvojí energie

2. Marian Chytka, MCH Photography: Odraz (Velká cena Singapuru 2024)

3. Marian Chytka, MCH Photography: Výbuch v poušti (Rally Dakar 2024) U23 (Cena pro mladé autory do 23 let)

1. Matyáš Klápa, volný fotograf: Napotřetí to vyjde. Judista David Klammert znovu vypadává v olympijském turnaji v prvním kole

2. Radek Kašík, MTBIKER.cz: Jaro v Rumunsku

3. Matyáš Klápa, volný fotograf: Rychlostní kanoista Martin Fuksa se zlatou medailí z OH Cena Nadace fotbalových internacionálů

Vlastimil Vacek, volný fotograf: Mistrovské oslavy fotbalistů Sparty