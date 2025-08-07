Z českých sportovců nejvíc vydělává Pastrňák, v desítce je osm hokejistů

Autor: ,
  12:58
Nejlépe placeným českým sportovcem je podle tradičního žebříčku časopisu Forbes druhým rokem po sobě hokejový reprezentant David Pastrňák. Devětadvacetiletý útočník Bostonu v NHL si v minulé sezoně vydělal 305 milionů korun. Forbes zveřejnil žebříček 25 nejlépe vydělávajících českých sportovců ve čtvrtek na svém webu.
REKORDMAN. David Pastrňák slaví trefu proti Pittsburghu, čímž překonal český...

REKORDMAN. David Pastrňák slaví trefu proti Pittsburghu, čímž překonal český rekord, když bodoval v 17. utkání v řadě. | foto: Reuters

Tomáš Hertl z Vegas Golden Knights se raduje z gólu proti Minnesota Wild.
Filip Hronek s pukem na holi.
Český útočník Patrik Schick z Leverkusenu v semifinálovém utkání Německého...
Záložník West Hamu Tomáš Souček slaví gól do sítě Manchesteru United.
10 fotografií

Forbes sestavuje žebříček za období od července do června následujícího roku jako součet mzdy od klubu či prize money a peněz od sponzorů.

Pastrňák loni v čele pořadí vystřídal fotbalistu Patrika Schicka díky nové smlouvě s Bruins, která mu v uplynulé sezoně vynesla 13 milionů dolarů (přes 275 milionů korun).

Na druhém místě je stejně jako loni hokejista Tomáš Hertl z Vegas s výdělkem 237 milionů korun. První trojici doplňuje další hráč NHL Filip Hronek z Vancouveru s částkou 220 milionů korun.

PRVNÍ HVĚZDA. Tomáš Hertl z Vegas po utkání proti Detroitu.
Filip Hronek rozehrává puk.

Právě tento obránce odsunul z pomyslných stupňů vítězů Schicka (190 milionů korun). Reprezentační útočník nicméně v minulých dnech podepsal v Leverkusenu nový kontrakt do roku 2030, který mu přinese lepší finanční ohodnocení.

Páté místo v žebříčku patří kapitánovi fotbalové reprezentace Tomáši Součkovi z West Hamu, jenž si vydělal 152 milionů korun. Zbytek elitní desítky tvoří hokejisté NHL Martin Nečas, Ondřej Palát, Petr Mrázek, Pavel Zacha a Filip Chytil.

Nejlépe placeným českým sportovcem je Pastrňák, zastínil Schicka s Hertlem

Hned za nimi je na jedenáctém místě hráč pokeru Roman Hrabec (102 milionů korun), první z celkově tří zástupců této karetní hry v žebříčku 25 nejlépe placených českých sportovců.

Až za ním je jako první žena tenistka Barbora Krejčíková, která si i díky loňskému wimbledonskému triumfu a startu na Turnaji mistryň vydělala 99 milionů korun.

Nejlépe placení čeští sportovci v sezoně 2024/25

v milionech korun

1. David Pastrňák 305, 2. Tomáš Hertl 237, 3. Filip Hronek (všichni hokej) 220, 4. Patrik Schick 190, 5. Tomáš Souček (oba fotbal) 152, 6. Martin Nečas 139, 7. Ondřej Palát 115, 8. Petr Mrázek 112, 9. Pavel Zacha 110, 10. Filip Chytil (všichni hokej) 107.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Brunclík vs. ZeppieriTenis - Osmifinále - 7. 8. 2025:Brunclík vs. Zeppieri //www.idnes.cz/sport
Živě2:2
  • 3.02
  • -
  • 1.33
Gaubas vs. KrumichTenis - Osmifinále - 7. 8. 2025:Gaubas vs. Krumich //www.idnes.cz/sport
7. 8. 14:15
  • 1.24
  • -
  • 3.54
Frýdek-M. vs. OsvětimHokej - - 7. 8. 2025:Frýdek-M. vs. Osvětim //www.idnes.cz/sport
7. 8. 17:00
  • 2.18
  • 4.13
  • 2.52
Sokolov vs. Karlovy VaryHokej - - 7. 8. 2025:Sokolov vs. Karlovy Vary //www.idnes.cz/sport
7. 8. 17:00
  • 3.76
  • 4.42
  • 1.65
Mountfield HK vs. Slovan BratislavaHokej - - 7. 8. 2025:Mountfield HK vs. Slovan Bratislava //www.idnes.cz/sport
7. 8. 17:00
  • 1.71
  • 4.17
  • 3.65
Mladá Boleslav vs. LiberecHokej - - 7. 8. 2025:Mladá Boleslav vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
7. 8. 17:00
  • 2.15
  • 3.72
  • 2.74
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Dahlmeierová zahynula. Záchranná akce už bývalé biatlonové hvězdě nepomohla

Bývalá biatlonová hvězda Laura Dahlmeierová zemřela v pákistánském pohoří Karákóram poté, co ji při pondělním výstupu na horu Laila Peak zasáhl skalní sesuv. Ve středu odpoledne oznámil úmrtí...

Lezecká partnerka Dahlmeierové: Lauru zasáhl obří kámen, pak se už nepohnula

Je jednou z posledních, která viděla Lauru Dahlmeierovou naživu. Marina Kraussová spolu s ní lezla na šestitisícovou horu Laila Peak, která se německé biatlonové hvězdě stala osudnou. Na čtvrteční...

Servette - Plzeň 1:3, třígólová otočka a postup. Hosty spasil z penalty Durosinmi

Plzeňští fotbalisté těžký úkol zvládli. V součtu prohrávali už o dva góly, ale nakonec dvojzápas proti Servette Ženeva zvrátili, ve Švýcarsku zvítězili 3:1 a postoupili do třetího předkola Ligy...

Posílají mě do Afriky, ale já už jsem Češka, tvrdí fotbalová moderátorka Joy

Premium

Perfektní postava i úsměv, který ladí s jejím křestním jménem Joy, ale za krásnou slupkou se skrývá spletitý životní příběh. „Držím se přísloví: Nesuď knížku podle alobalu. Tedy obalu,“ směje se...

Erotická pomůcka podruhé za týden na palubovce. Hráčky se zlobí: Není to vtipné

Opakovaný vtip není vtipem. Jednoduchou poučku by teď basketbalistky působící v WNBA nejraději vtloukly do hlavy některým fanouškům. Dvakrát během pár dnů totiž musely být přerušeny zápasy kvůli...

Z českých sportovců nejvíc vydělává Pastrňák, v desítce je osm hokejistů

Nejlépe placeným českým sportovcem je podle tradičního žebříčku časopisu Forbes druhým rokem po sobě hokejový reprezentant David Pastrňák. Devětadvacetiletý útočník Bostonu v NHL si v minulé sezoně...

7. srpna 2025  12:58

Litvínovský trenér Broš jako legenda Brooks: Chci správné, ne nejlepší hráče

Žádné kastování na dvě elitní řady a zbytek startovního pole. Michal Broš, nový trenér litvínovských hokejistů, chce do své nováčkovské sezony v extralize poskládat vyvážené útoky. „Jedním z plánů...

7. srpna 2025  12:46

Konec kariéry, nebo Litoměřice? Mistr světa Klepiš klepe na prvoligové dveře

Hokejovou první ligu, druhou nejvyšší soutěž v zemi, možná ozdobí hvězdné jméno. Na její dveře klepe Jakub Klepiš, mistr světa a naposledy útočník extraligové Plzně. Připravuje se s litoměřickým...

7. srpna 2025  12:42

Nejsme Pražáci! A my vám nechceme brát fanoušky. Mluvčí hecují bitvu o Brno

Premium

Vytáhnout se chtějí hráči na trávníku, fanoušci na tribunách i kluby jako takové. Páteční druholigové derby rivalů Artisu a Zbrojovky (od středy vyprodané) napíná fotbalové Brno, čeká se plný stadion...

7. srpna 2025

Americký výprodej v Olomoucku. Končí hvězdný Carter i tři jeho krajané

Nejužitečnější hráč uplynulého ročníku basketbalové ligy Noah Carter v týmu Olomoucka pokračovat nebude. S bronzovým celkem nejvyšší soutěže se rozloučili i další tři američtí hráči Dean Keeler, Trey...

7. srpna 2025  11:09

Pardubice ho konečně mají. Konkurence? Pro mě nic nového, říká posila Gazda

Je to Zlíňan se vším všudy, v moravském městě se narodil, naučil se v něm hrát hokej a poprvé tam okusil i extraligu. Teď si však Daniel Gazda, 27letý reprezentační obránce, po svém návratu z Finska...

7. srpna 2025  11:04

Koudelka řeší kombinézy a spolupracuje s Poláky: Pomáhají, ale všechno neodkrývají

Skokan na lyžích Roman Koudelka bude v olympijské sezoně spolupracovat s polským týmem. Šestatřicetiletý český reprezentant to uvedl v rozhovoru pro specializovaný web skoky.net. Čeká ho nabité léto,...

7. srpna 2025  10:24

O koupi Pardubic jedná americká firma. Klub se trápí, akcionáři se neshodnou

Zatím jde vše podle předpokladů. Těch pesimistických. Přesně jak fotbalová veřejnost předpovídala – hráči FK Pardubice jsou od prvního ligového kola přikováni ke dnu tabulky. Tři zápasy, deset...

7. srpna 2025  10:15

Brněnské derby je vyprodané. Děti z dresů svlékat nebudeme, přislíbil domácí Artis

S dvoudenním předstihem se vyprodala páteční fotbalová bitva o Brno, druholigová řež mezi Artisem a Zbrojovkou se odehraje v osmitisícové kulise. Ačkoliv policie vyhodnotila zápas 5. kola Chance...

7. srpna 2025  9:46

Ústí jsem měl zdémonizované. Nemělo touhu, abych zůstal, popisuje Šiška

Jeho fantastická nahrávka přes celé hřiště, která rozjela vítěznou erupci Slunety necelé dvě vteřiny před koncem ligového zápasu s Ostravou, by se mezi top akce zařadila nejspíš i ve slavné NBA....

7. srpna 2025  9:29

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Záhadný soupeř fotbalové Sparty. Bohatý šéf Araratu-Armenie sedí ve vězení

Možná taky lehce tápete. S kým že to ta Sparta vlastně večer hraje? Tým z Arménie, Ararat v názvu, sídlí v Jerevanu. Tak tedy Ararat Jerevan, v sedmdesátých letech mimo jiné čtvrtfinalista...

7. srpna 2025  9:17

Osmnáctiletá kometa Mboková si doma zahraje o titul, ve finále vyzve Ósakaovou

Překvapivá pouť osmnáctileté kanadské tenistky Victorie Mbokové turnajem v Montrealu neskončila ani v semifinále, v němž 85. hráčka žebříčku odvrátila Jeleně Rybakinové mečbol a favoritku z...

7. srpna 2025  8:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.