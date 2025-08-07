Forbes sestavuje žebříček za období od července do června následujícího roku jako součet mzdy od klubu či prize money a peněz od sponzorů.
Pastrňák loni v čele pořadí vystřídal fotbalistu Patrika Schicka díky nové smlouvě s Bruins, která mu v uplynulé sezoně vynesla 13 milionů dolarů (přes 275 milionů korun).
Na druhém místě je stejně jako loni hokejista Tomáš Hertl z Vegas s výdělkem 237 milionů korun. První trojici doplňuje další hráč NHL Filip Hronek z Vancouveru s částkou 220 milionů korun.
Právě tento obránce odsunul z pomyslných stupňů vítězů Schicka (190 milionů korun). Reprezentační útočník nicméně v minulých dnech podepsal v Leverkusenu nový kontrakt do roku 2030, který mu přinese lepší finanční ohodnocení.
Páté místo v žebříčku patří kapitánovi fotbalové reprezentace Tomáši Součkovi z West Hamu, jenž si vydělal 152 milionů korun. Zbytek elitní desítky tvoří hokejisté NHL Martin Nečas, Ondřej Palát, Petr Mrázek, Pavel Zacha a Filip Chytil.
Nejlépe placeným českým sportovcem je Pastrňák, zastínil Schicka s Hertlem
Hned za nimi je na jedenáctém místě hráč pokeru Roman Hrabec (102 milionů korun), první z celkově tří zástupců této karetní hry v žebříčku 25 nejlépe placených českých sportovců.
Až za ním je jako první žena tenistka Barbora Krejčíková, která si i díky loňskému wimbledonskému triumfu a startu na Turnaji mistryň vydělala 99 milionů korun.
Nejlépe placení čeští sportovci v sezoně 2024/25
v milionech korun
1. David Pastrňák 305, 2. Tomáš Hertl 237, 3. Filip Hronek (všichni hokej) 220, 4. Patrik Schick 190, 5. Tomáš Souček (oba fotbal) 152, 6. Martin Nečas 139, 7. Ondřej Palát 115, 8. Petr Mrázek 112, 9. Pavel Zacha 110, 10. Filip Chytil (všichni hokej) 107.