Nechci být chudý olympionik, konečně mi zaplatí, říká plavec o Dopingových hrách

Markéta Plšková
Byl na třech olympijských hrách, pod pěti kruhy bojoval v letech 2016, 2021 a 2024. V Riu, Tokiu ani Paříži se mu nedařilo a ostatní úspěchy mu v jeho očích nepřinesly dostatečnou finanční odměnu. A tak se irský plavec Shane Ryan ve svých 31 letech rozhodl, že se příští rok zúčastní kontroverzních Dopingových her.

Irský plavec Shane Ryan. | foto: ČTK

„Po letech reprezentování Irska a USA na světové scéně a po životě zasvěceném sportu, který miluji, jsem se rozhodl ukončit svou závodní plaveckou kariéru,“ napsal před dvěma týdny na svém Instagramu.

„Od prvních temp až po chvíle na mezinárodních stupních vítězů to byla jízda plná vrcholů, pádů i všeho mezi tím. Ačkoli končím se závoděním, moje láska k plavání zůstává stejně silná jako dřív – a těším se, že ji budu moct předávat dál, pomáhat mladší generaci a zůstat součástí plavecké komunity.“

V bazénu ještě nějakou chvíli zůstane, teď je však součástí komunity, o které se ve sportovním světě nemluví zrovna hezky. Bude součástí Enhanced Games, v doslovném překladu Vylepšených her, které se uskuteční v květnu v Las Vegas.

After years of representing Ireland and USA on the world stage and dedicating my life to the sport I love, I’ve made the decision to step away from competitive swimming.

This sport has given me more than I could have ever imagined — the honor of wearing the green, the thrill of competing at 3 Olympic Games, and the lifelong friendships forged through countless hours in the pool and on the road. I’m incredibly proud of what I’ve accomplished, not just in medals or records, but in the journey itself.

From my first strokes to standing on international podiums, it’s been a ride filled with highs, lows, and everything in between. I want to thank my coaches, teammates, Swim Ireland, USA Swimming, my family, and everyone who supported me through the years. Your belief in me pushed me forward every single day.

Though I’m stepping away from competition, my love for the sport remains as strong as ever — and I look forward to giving back in new ways, mentoring the next generation and staying involved in the swimming community.

Thank you for following my journey. I’ll forever be proud to have called myself an Irish Olympian.

Much love,

Shane Ryan OLY

Jak název napovídá, sportovci nebudou hlídaní, jestli si před závody pomohli nějakou zakázanou látkou. Naopak. Jejich užívání je dokonce doporučeno.

„Olympijští sportovci trénují celý život a přitom za to nic nedostávají,“ postěžoval si Ryan na tréninkovém kempu. „Svá dvacátá léta jsem obětoval Irsku, teď musím splatit účty.“

S rozhodnutím zúčastnit se Dopingových her tak příliš neotálel. Už před ním svůj start potvrdil jiný plavec Ben Proud, který na loňské olympiádě vybojoval stříbrnou medaili.

Oba teď ale slýchají nesouhlasné komentáře. Enhanced Games odsoudil třeba Mezinárodní olympijský výbor či Světová antidopingová agentura. Podle nich jsou hry „zradou sportovních hodnot a rizikem pro zdraví“.

Budu rychlejší než Bolt. Ať si lidé myslí, co chtějí! Dopingové hry vytasily mistra světa

Také z Irska přichází směrem k Ryanovi kritika, a to jak od sportovních osobností, tak od samotného premiéra Micheála Martina. „Názory lidí mi účty nezaplatí. Nepomůžou mi zajistit budoucnost,“ odvětil plavec.

Právě finanční odměna je největším hnacím motorem, proč sportovci účast na akci potvrzují. V Las Vegas půjde díky štědrým sponzorům na každý závod až půl milionu dolarů plus milion dalších tomu, kdo překoná rekord.

„Ideálně bych chtěl splatit auto a pak složit zálohu na dům někde ve Filadelfii,“ plánuje Ryan. „Musím být s penězi hodně opatrný, protože život je čím dál dražší.“

Podle jeho slov si během kariéry vydělal zhruba 18 tisíc eur ročně (asi 440 tisíc Kč), což bylo pro jeho rozvoj „nedostatečné“. „Nikdo se o plavání moc nezajímá, jen jednou za čtyři roky, když jsou olympijské hry.“

Dopingové hry. Na „vylepšené“ sportovce vsadil i Trump. Někdo zemře, varují kritici

Reprezentace Irska si Ryan považuje, stejně jako olympijských tradic. „Navždy budu stoprocentně podporovat čisté sportovce na olympijských hrách. To se musí chránit,“ říká. Zároveň ale brání myšlenku Dopingových her. „Nikdo nepodvádí, protože všechno je transparentní.“

Kritici se bojí, že si sportovci kvůli jinak nepovoleným látkám zničí zdraví. Na vše by prý podle organizátorů měli dohlížet lékaři, kteří by měli každému připravit individuální kombinaci látek.

„My ještě nevíme, co přesně budeme brát, protože každý to bude mít jiné. Nejde o nabrání objemu, ale o získání síly,“ vysvětluje Ryan. „Každý si myslí, že už teď něco bereme, ale to není pravda. Musíme stále trénovat.“

Za svou kariéru Ryan vybojoval medaile na mistrovství Evropy, světa i univerziádě. Teď od svých krajanů místo chvály slyší kritiku. Ale sám říká: „Enhaced Games nikam nezmizí.“

