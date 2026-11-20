Proč sportovní esa vstupují na YouTube a tvoří videa, za která influenceři inkasují desetitisíce korun?
„Asi víte, že se mi přihodil úraz kolene. A protože neumím jen sedět na zadku, rozhodl jsem se svoji cestu zdokumentovat,“ začíná pětadvacetiletý Šulc vyprávění, které počátkem měsíce zveřejnil na internetu. „Nevím, jestli vás to bude bavit. Je to spíš pro mě, že si tvořím videodeníček,“ dodává opora reprezentace a francouzského Lyonu, která bude pár měsíců marodit.
Šulc je známý „pařan“. Na platformu Twitch příležitostně natáčí, jak paří a komentuje počítačové hry. A od toho vlastně není daleko na YouTube a k propracovanějším dokumentům.