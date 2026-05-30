S použitím hashtagů #CloseYourEyesAndEars a #RememberUkraine vyzývá uživatele sociálních sítích, aby sdíleli fotografie či videa po vzoru příkladů ukrajinských gymnastek ve Varně. Kampaň je věnovaná „památce obětí a slz Ukrajinců“.
„Vyzýváme všechny národní a mezinárodní sportovní svazy na světě - jedno z jakého sportu - a také sportovkyně a sportovce, trenérky a trenéry a fanoušky k tomu, aby se k tomuto hnutí solidarity připojili,“ uvedl ukrajinský svaz v pátečním prohlášení.
Pozornost k této kampani přitáhly ve Varně ukrajinské gymnastky Sofia Kraiňská a Varvara Čubarovová, jež si na stupních vítězů nasadily při zvuku ruské hymny sluchátka a v symbolickém gestu si zakryly oči před ruskou vlajkou. Gesto patnáctileté Kraiňské na juniorském evropském šampionátu vyvolalo v Rusku ostré reakce.
„Projevy takového chování škodí tomuto sportu. Chápu, že dívky jsou stále mladé, ale tyto soutěže mají budovat přátelství a usmíření, a oni z nich vytvářejí jakési bojiště,“ zkritizovala gymnastku poslankyně Státní dumy Světlana Žurovová.
Místopředseda sportovního výboru Dmitrij Sviščev se pustil do chování ukrajinských výprav. „Není to poprvé, co se něco takového děje. Ukrajinští sportovci jsou zastrašováni vlastními úředníky. Je to ubohé, protože sportovci nepřemýšlejí o soutěžích, ale jen o tom, jak se vyhnout setkáním s Rusy.“
O možnosti Rusů a Bělorusů startovat s národními symboly včetně vlajky a hymny rozhodla světová gymnastická federace FIG v polovině května, krátce před začátkem ME se k ní přidala i evropská asociace. Dosud směli gymnasté z těchto zemí kvůli válce na Ukrajině startovat pouze jako neutrální.
Evropskou šampionkou ve víceboji se v sobotu poprvé stala olympijská vítězka Darja Varfolomeevová z Německa. Nejlepší z českých reprezentantek byla v kvalifikaci na 48. místě Nikola Nováková. V neděli šampionát vyvrcholí finálovými soutěžemi s náčiními bez české účasti.
Mistrovství Evropy v moderní gymnastice
Varna (Bulharsko)
Víceboj: 1. Varfolomeevová (Něm.) 120,150, 2. Nikolovová (Bulh.) 118,750, 3. Onofrijčuková (Ukr.) 117,15, ...v kvalifikaci 48. Nováková, 57. Havlíková, 92. Berveno (všechny ČR).