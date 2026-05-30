Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Na to se nehodláme dívat. Ukrajinské gymnastky protestovaly při ruské hymně

Autor: ,
  18:54
Ukrajinský gymnastický svaz reagoval na nedávné rozhodnutí mezinárodních organizací o plnohodnotném návratu Ruska a Běloruska do soutěží rozsáhlou protestní kampaní. Během probíhajícího mistrovství Evropy v moderní gymnastice ve Varně si ukrajinské reprezentantky zakrývají oči a uši, když při vyhlášení vítězů zní hymna jedné ze zemí. Ukrajina také spustila akci v digitálním prostoru.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv

S použitím hashtagů #CloseYourEyesAndEars a #RememberUkraine vyzývá uživatele sociálních sítích, aby sdíleli fotografie či videa po vzoru příkladů ukrajinských gymnastek ve Varně. Kampaň je věnovaná „památce obětí a slz Ukrajinců“.

„Vyzýváme všechny národní a mezinárodní sportovní svazy na světě - jedno z jakého sportu - a také sportovkyně a sportovce, trenérky a trenéry a fanoušky k tomu, aby se k tomuto hnutí solidarity připojili,“ uvedl ukrajinský svaz v pátečním prohlášení.

Pozornost k této kampani přitáhly ve Varně ukrajinské gymnastky Sofia Kraiňská a Varvara Čubarovová, jež si na stupních vítězů nasadily při zvuku ruské hymny sluchátka a v symbolickém gestu si zakryly oči před ruskou vlajkou. Gesto patnáctileté Kraiňské na juniorském evropském šampionátu vyvolalo v Rusku ostré reakce.

„Projevy takového chování škodí tomuto sportu. Chápu, že dívky jsou stále mladé, ale tyto soutěže mají budovat přátelství a usmíření, a oni z nich vytvářejí jakési bojiště,“ zkritizovala gymnastku poslankyně Státní dumy Světlana Žurovová.

Místopředseda sportovního výboru Dmitrij Sviščev se pustil do chování ukrajinských výprav. „Není to poprvé, co se něco takového děje. Ukrajinští sportovci jsou zastrašováni vlastními úředníky. Je to ubohé, protože sportovci nepřemýšlejí o soutěžích, ale jen o tom, jak se vyhnout setkáním s Rusy.“

O možnosti Rusů a Bělorusů startovat s národními symboly včetně vlajky a hymny rozhodla světová gymnastická federace FIG v polovině května, krátce před začátkem ME se k ní přidala i evropská asociace. Dosud směli gymnasté z těchto zemí kvůli válce na Ukrajině startovat pouze jako neutrální.

Evropskou šampionkou ve víceboji se v sobotu poprvé stala olympijská vítězka Darja Varfolomeevová z Německa. Nejlepší z českých reprezentantek byla v kvalifikaci na 48. místě Nikola Nováková. V neděli šampionát vyvrcholí finálovými soutěžemi s náčiními bez české účasti.

Mistrovství Evropy v moderní gymnastice

Varna (Bulharsko)

Víceboj: 1. Varfolomeevová (Něm.) 120,150, 2. Nikolovová (Bulh.) 118,750, 3. Onofrijčuková (Ukr.) 117,15, ...v kvalifikaci 48. Nováková, 57. Havlíková, 92. Berveno (všechny ČR).

Vstoupit do diskuse (74 příspěvků)
Tipsport - partner programu
PSG vs. ArsenalFotbal - Finále - 30. 5. 2026:PSG vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 5.40
  • 1.34
  • 8.50
Kanada vs. FinskoHokej - Semifinále - 30. 5. 2026:Kanada vs. Finsko //www.idnes.cz/sport
30. 5. 20:00
  • 2.01
  • 4.33
  • 3.31
Ekvádor vs. Saúdská ArábieFotbal - - 31. 5. 2026:Ekvádor vs. Saúdská Arábie //www.idnes.cz/sport
31. 5. 01:30
  • 1.50
  • 3.85
  • 7.20
Jižní Korea vs. Trinidad a TobagoFotbal - - 31. 5. 2026:Jižní Korea vs. Trinidad a Tobago //www.idnes.cz/sport
31. 5. 03:00
  • 1.14
  • 8.48
  • 16.10
Mexiko vs. AustrálieFotbal - - 31. 5. 2026:Mexiko vs. Austrálie //www.idnes.cz/sport
31. 5. 04:00
  • 1.70
  • 3.63
  • 4.99
Admira Praha vs. Bohemians BFotbal - 30. kolo - 31. 5. 2026:Admira Praha vs. Bohemians B //www.idnes.cz/sport
31. 5. 10:15
  • 1.80
  • 3.67
  • 2.94
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, kdo si zahraje semifinále?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Finsko 1:4. Dlouho nuda, pak smůla. Hokejisté na zpackaném MS končí

Zklamaní čeští hokejisté po porážce ve čtvrtfinále mistrovství světa

Tak málo na postup do bojů o medaile nestačí. Čeští hokejisté se sice ve čtvrtfinále proti Finsku nakonec probudili k energičtějšímu výkonu, ale kvůli bídné první polovině utkání ve čtvrtek prohráli...

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

ONLINE: PSG - Arsenal 1:1, Mosquera zavinil penaltu, z té srovnává Dembélé

Sledujeme online
Pařížský útočník Ousmane Dembélé ve finále Ligy mistrů proměňuje pokutový kop.

Jeden usiluje o obhajobu, druhý o premiérovou evropskou trofej v tomto století. Ve finále fotbalové Ligy mistrů v Budapešti stojí úřadující šampioni z Paris St. Germain proti londýnskému Arsenalu....

30. května 2026  17:04,  aktualizováno  19:29

ONLINE: Kanada - Finsko. Hvězdy NHL v boji o vstupenku do finále, kdo ji získá?

Sledujeme online
Rozhodující gól vstřelil Nathan McKinnon. (20. února 2026)

V únoru se potkali v napínavém olympijském semifinále, teď Kanada s Finskem svůj souboj opakují v repríze na mistrovství světa. Druhý sobotní duel na hokejovém šampionátu představuje střet několika...

30. května 2026  19:25

Na desetibojaře slušné. Švýcar Ehammer skončil v Götzisu do dálky 851 centimetrů

Švýcarský desetibojař Simon Ehammer se blýskl v Götzisu v dálkařském sektoru.

Švýcar Simon Ehammer se na prestižním vícebojařském mítinku v rakouském Götzisu blýskl nejlepším dálkařským výkonem roku. Dvojnásobný mistr světa v halovém sedmiboji skočil 851 centimetrů, což se...

30. května 2026  16:06,  aktualizováno  19:18

Perušič se Sedlákem porazili Trousila se Schweinerem, probili se do semifinále

Martina Maixnerová vybírá útok soupeřek.

Ondřej Perušič a Jiří Sedlák porazili ve čtvrtfinále turnaje plážového volejbalu Pro Tour Elite v Ostravě francouzské soky Rémiho Daubase a Calvina Ayého 21:19, 21:18 a v neděli si zahrají o medaile....

30. května 2026  11:50,  aktualizováno  19:17

Na to se nehodláme dívat. Ukrajinské gymnastky protestovaly při ruské hymně

Ukrajinská gymnastka Sofia Krainská zůstala na ME ve Varně hluchá a slepá vůči...

Ukrajinský gymnastický svaz reagoval na nedávné rozhodnutí mezinárodních organizací o plnohodnotném návratu Ruska a Běloruska do soutěží rozsáhlou protestní kampaní. Během probíhajícího mistrovství...

30. května 2026  18:54

Švýcarsko - Norsko 6:0. Domácí střelecká show na cestě do třetího finále v řadě

Švýcarští hokejisté oslavují čtvrtý gól v norské brance. Trefil se Damien Riat.

Švýcarští hokejisté deklasovali v semifinále světového šampionátu v Curychu překvapení turnaje Norsko 6:0 a potřetí za sebou postoupili do finále. Jejich soupeřem bude vítěz druhého večerního duelu...

30. května 2026  15:19,  aktualizováno  18:35

MS v hokeji 2026 ONLINE: Češi končí ve čtvrtfinále. Švýcaři si zahrají o zlato

Sledujeme online
Zklamaní čeští hokejisté po prohře ve čtvrtfinále s Finskem na MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa 2026 se koná ve Švýcarsku. Češi postoupili ze skupiny B, kterou odehráli ve Fribourgu. Čtvrtfinále s Finskem ale v Curychu nezvládli a po prohře 1:4 na turnaji končí. Vše...

30. května 2026  17:55

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, kdo si zahraje semifinále?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

30. května 2026  17:54

Pavouk MS v hokeji 2026: program semifinále a zápasů o medaile. Česko vypadlo

Český útočník Lukáš Sedlák během utkání proti Kanadě

Hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku dospělo k semifinálovým duelům. Češi se mezi nejlepší čtveřici nevešli, když nezvládli souboj s Finskem. To si zahraje proti Kanadě. Druhou dvojici tvořilo...

30. května 2026  17:53

Švýcarsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Švýcarsko slaví výhru na úvod MS. Domácí tým porazil USA.

Na posledních dvou šampionátech si zahráli finále, v obou případech však skončili druzí. Na letošním mistrovství světa hrají v domácím prostředí. Dočkají se premiérového zlata? Program a výsledky...

30. května 2026  17:51

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Giro d’Italia 2026: program, přehled a výsledky etap, favorité, Češi na startu

Simon Yates z Vismy slaví spolu s parťáky vítězství ve 108. ročníku Gira

První Grand Tour cyklistické sezony je tu. Giro d’Italia odstartovalo 8. května poprvé ve své historii v Bulharsku a vyvrcholí 31. května tradičním dojezdem do Říma. Trůn pro vládce závodu je volný,...

30. května 2026  17:29

Horské finále i celé Giro patří Vingegaardovi, Hirt si na závěr polepšil

Jonas Vingegaard slaví v cíli 20. etapy Gira.

Kdo chtěl ještě jedno potvrzení toho, že na letošním Giru d’Italia není lepšího jezdce, dostal ho. Jonas Vingegaard se ve 20. etapě více než deset kilometrů pod vrcholem závěrečného stoupání ročníku...

30. května 2026,  aktualizováno  17:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.