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Návrat Ruska do volejbalové Ligy národů. Soutěž se kvůli nim od příští sezony rozšíří

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  22:43

Volejbal muži. Rusko - Brazílie 3:1. Nejvíce bodů: Michajlov 22, Kljuka 15, Jakovlev 12 - Leal 18, Saatkamp 13, De Souza 11.(5. srpna 2021) | foto: AP

Ruské volejbalové reprezentace se příští rok vrátí do Ligy národů, kterou hrají i Češky. Mezinárodní federace FIVB v úterý účast země, která byla suspendována od invaze na Ukrajinu v únoru 2022, potvrdila na svém webu s tím, že soutěž rozšíří výjimečně na 19 týmů.

Liga národů (VNL) se koná mezi červnem a srpnem a české hráčky se do ní poprvé kvalifikovaly v minulém ročníku. Skončily jedenácté, letos si o jedno místo polepšily. Nejhorší tým z osmnáctičlenné tabulky spadne, což u žen letos byly Bulharky, a pro příští rok je nahradí Slovinky a mezi muži také vítězové Evropské ligy Finové.

Vedení FIVB v úterý uvedlo, že se řídí doporučením Mezinárodního olympijského výboru, který 7. července předběžně suspendaci Ruského olympijského výboru zrušil a uvolnil tak ruským sportovcům cestu na mezinárodní soutěže a tím i do olympijských kvalifikací pro hry v Los Angeles 2028.

Některé sportovní federace už Rusko pustily do soutěží s vlastní vlajkou i hymnou, některé ne. „Pouze pro ročník 2027 se VNL rozšíří z 18 na 19 týmů v každé genderové kategorii. Formát soutěže potřebný pro toto rozšíření zkoumáme,“ napsala FIVB.

A připomněla, že podmínkou k účasti jsou i dopingové testy.

Na mistrovství světa v příštím roce Rusové startovat nebudou, podle úterního prohlášení se takto rozhodli sami. Jak to bude s ženským týmem však zatím není jasné.

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