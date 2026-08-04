Návrat Ruska do volejbalové Ligy národů. Soutěž se kvůli nim od příští sezony rozšíří

Liga národů (VNL) se koná mezi červnem a srpnem a české hráčky se do ní poprvé kvalifikovaly v minulém ročníku. Skončily jedenácté, letos si o jedno místo polepšily. Nejhorší tým z osmnáctičlenné tabulky spadne, což u žen letos byly Bulharky, a pro příští rok je nahradí Slovinky a mezi muži také vítězové Evropské ligy Finové.
Vedení FIVB v úterý uvedlo, že se řídí doporučením Mezinárodního olympijského výboru, který 7. července předběžně suspendaci Ruského olympijského výboru zrušil a uvolnil tak ruským sportovcům cestu na mezinárodní soutěže a tím i do olympijských kvalifikací pro hry v Los Angeles 2028.
Některé sportovní federace už Rusko pustily do soutěží s vlastní vlajkou i hymnou, některé ne. „Pouze pro ročník 2027 se VNL rozšíří z 18 na 19 týmů v každé genderové kategorii. Formát soutěže potřebný pro toto rozšíření zkoumáme,“ napsala FIVB.
A připomněla, že podmínkou k účasti jsou i dopingové testy.
Na mistrovství světa v příštím roce Rusové startovat nebudou, podle úterního prohlášení se takto rozhodli sami. Jak to bude s ženským týmem však zatím není jasné.