Sever Evropy ostře odmítá návrat Rusů s hymnou. Zacharovová: Jste nacističtí hadi

Polsko vzápětí oznámilo, že ruské a běloruské sportovce navzdory takovému rozhodnutí nevpustí na příští mistrovství Evropy ve skocích do vody, které má v roce 2027 hostit polský Rzeszow – pokud do té doby Rusko neukončí invazi na Ukrajinu.
Podle Otylie Jedrzejczakové, předsedkyně Polského plaveckého svazu, by dodržení příkazu World Aquatics bylo v rozporu s jednoznačným postojem, který Polsko zastává od začátku ruské agrese proti Ukrajině v roce 2022.
„Nevím, jaká bude v příštím roce politická situace,“ uvedla Jedrzejczaková. „Pokud však bude těsně za našimi hranicemi stále probíhat ruská válka, pak my jako Polsko nebudeme organizovat takovou akci za účasti Rusů.“
Zdůraznila, že Polsko dočasně pozastavilo vstup všech ruských občanů do Polska s výjimkou výjimečných okolností.
Jednoznačný nesouhlas s návratem Rusů vyjádřila rovněž Severská plavecká asociace EUL, která zastupuje plavecké svazy Dánska, Norska, Švédska, Finska, Faerských ostrovů, Islandu, Estonska, Litvy a Lotyšska. Její členské země ve společném prohlášení oznámily, že odmítají napříště pořádat jakékoliv mezinárodní plavecké soutěže, na nichž by ruští sportovci vystupovali pod vlastní vlajkou a hymnou.
„Společný postoj severských plaveckých federací je v tomto směru jednoznačný. Takové rozhodnutí World Aquatics odmítáme podporovat, dokud se současná politická situace nezmění,“ uvedl Erkki Susi, předseda EUL.
Postoj těchto zemí se týká všech mezinárodních akcí pro dospělé i juniory, včetně Světových pohárů, které se na severu Evropy pravidelně konají. Vytvářejí tak v mezinárodním kalendáři hostitelské vakuum.
Rusko, jemuž federace World Aquatics navrátila také právo hostit vrcholné mezinárodní akce, toto vakuum údajně velice rádo zaplní.
Ruské ministerstvo sportu a Ruský olympijský výbor ve své zprávě oslavují „návrat k rovnocennému postavení Ruska v mezinárodních soutěžích“. Současně považují za chvályhodné, že stejný krok se chystá učinit i Mezinárodní olympijský výbor.
„Soutěžit jen coby neutrální sportovci bez ruské hymny bylo urážkou naší země,“ konstatoval Dmitrij Mazepin, šéf Ruské plavecké federace.
Na bojkot pořádání soutěží ze strany severských států naopak agresivně reagovala Marija Zacharovová, mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí. „Severské země jsou jako nacističtí hadi požírající si svůj vlastní ocas,“ sdělila listu Sport-Express.
Matvij Bidnyj, ukrajinský ministr mládeže a sportu, plnohodnotný návrat Rusů pochopitelně odsoudil: „Jde o ostudný signál, který ignoruje smrt více než 650 ukrajinských sportovců od začátku invaze. Obnova národní identity slouží Rusům pouze k legitimizaci vojenské agrese prostřednictvím sportu.“
Také ukrajinský skeletonista a olympionik Vladyslav Heraskevyč, jenž byl za prosazování své helmy s tvářemi zabitých sportovců vyloučen z her v Milánu, hlasitě kritizoval rozhodnutí World Aquatics.
Poukázal na konkrétní příklady významných ruských plavců, kteří se aktivně podíleli na státní propagandě Kremlu: „Vezměte si například Jevgenije Rylova, který se po začátku invaze v roce 2022 zúčastnil demonstrace v Lužnikách po boku Putina a na hrudi měl propagandistické písmeno Z.“
Po rok trvající invazi Rylov na Instagram napsal: „Každý správný Rus musí být na straně prezidenta Putina.“
Současně Heraskevyč připomněl incident z října 2024, do nějž byli zapojeni plavci Kliment Kolesnikov a Ivan Žilkin. Ti se objevili v propagandistickém blahopřání Vladimiru Putinovi k narozeninám vytvořeném organizací Zdorovoje Otčestvo.
„Vedení World Aquatics se snaží chovat, jako by nic z toho neexistovalo,“ upozornil Heraskevyč. „Rozhodnutím obnovit ruské vlajky a hymnu poskytují své soutěžní platformy pro šíření ruské propagandy – propagandy, která nás, Ukrajince, zabíjí.“
Kritici znovupřijetí Rusů namítají, že země, které vyprovokovaly druhou světovou válku, byly naopak vyloučeny z olympijského hnutí ještě tři roky po jejím skončení, zatímco Rusové, stále zabíjející na Ukrajině, jsou nyní vítáni zpět.
Podle Glenna Micallefa, evropského komisaře pro mládež, kulturu a sport, je návrat ruské vlajky a hymny na sportovní kolbiště vážnou chybou. „Sport nemůže odměňovat agresi. Evropa tuto normalizaci nepřijme,“ řekl.
Mistrovství Evropy ve skocích do vody, na které Poláci odmítají Rusy vpustit, spadá do působnosti kontinentální asociace European Aquatics. Její šéf António Silva dříve nekompromisní postoj Polska vůči Rusku podporoval, nyní se však očekává, že se Silva podvolí postoji světové asociace.
V této souvislosti jsou ovšem zmiňovány i korupční aféry současného vládce World Aquatics, kuvajtského šejka Hussajna Al-Musallama.
Americké ministerstvo spravedlnosti jej už v roce 2017 vyšetřovalo kvůli podezření z vydírání a úplatkářství v souvislosti s fotbalovou asociací FIFA.
V červenci 2017 zahájila také etická komise Mezinárodního olympijského výboru jeho vyšetřování ve funkci generálního ředitele Olympijské rady Asie, a to na základě obvinění zveřejněných listy The Times a Der Spiegel o pokusu o získání desetiprocentní provize z potenciálních sponzorských smluv pro Asijské hry.
V květnu 2025 se pro změnu objevily informace, které obvinily Al-Musallama z rozdávání úplatků na podpory prezidentské volby Kirsty Coventryové do čela MOV.
Navíc jsou zde ještě obvinění, jak Al-Mussallam získal za Orbánovy vlády maďarský pas a nemovitosti v Maďarsku, pravděpodobně financované pochybnými způsoby, a to za příslib přemístění sídla World Aquatics do Budapešti. Tyto aktivity může nyní rozkrýt vyšetřování korupčních kauz maďarského expremiéra, které přislíbil vítěz voleb Péter Magyar.
V souvislosti s návratem ruských plavců Al-Mussallam uvedl, že současně vede rozhovory s vedením MOV o plnohodnotném návratu Rusů na olympijské hry.
Také prezident FIFA Gianni Infantino na Sky Sports obhajoval chystaný návrat Ruska s argumentem: „Jeho suspendace nic nepřinesla, jen více frustrace a nenávisti.“