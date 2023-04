Návrat po těžkém zranění. Hvězda už Gladiators pomáhá v cestě za pohárem

Gladiators v loňské sezoně podlehli v Czech Bowlu Prague Lions a neobhájili titul z roku 2021. Do finálového zápasu však už nezasáhla opora týmu z Jihlavy - Jan Dunovský. V semifinále si přetrhl vaz v koleni. „Běžel jsem s míčem a na stojnou nohu jsem dostal náraz z boku,“ vzpomíná na bolestivé zranění.

Dvě operace, svižný návrat

Šance na obhajobu titulu mizela a Dunovský měl navíc před sebou dlouhou cestu rekonvalescence. „První dny po zranění byly hrozně těžké. Nemůžeš chodit a nedokážeš si představit, že budeš normálně chodit, natož hrát fotbal. Tyhle pocity naštěstí brzy přešly.“

Dunovský podstoupil dvě operace. „Měl jsem pochroumaný i menisky, takže ty se vyřešily jako první. Pak jsem tu nohu rozchodil a rozcvičil a další měsíc jsem šel operaci vazu, což bylo na začátku října.“

Návrat po takovém zranění bývá zdlouhavý. Často sportovcům trvá rok i déle než se dostanou zpět na hřiště. „Nastoupil jsem do rehabilitace po hlavě. Někdy se doporučuje po operaci dlouhý klid, ale já nechtěl, aby mi noha zatuhla. Nakonec se to vyplatilo. Do dvou měsíců už jsem mohl dělat dřepy. Svalová paměť tam asi pořád byla relativně dobrá, tak jsem to zvládl nepřirozeně brzo.“

Opora Gladiators si uvědomuje, že jeho způsob rekonvalescence by spoustu doktorů neschválilo. „Vím, že by mi řekli, že nedělám dobře a může se to utrhnout znovu.“

Dunovský sázel při zotavování především na svůj pocit. Prvních deset týdnů pracoval pod dohledem fyzioterapeutky. „Potom jsem to hodně bral podle vlastního pocitu. Samozřejmě jsem všechno konzultoval s odborníky v oboru.“

Brzy po operaci Dunovský viděl, že práce má smysl. „Chůze bez omezení mi trvala asi jen tři týdny, potom už jsem chodil normálně. Na konci listopadu už jsem pomalu začal nohu rozběhávat. Kolem Vánoc už jsem byl silově na úrovni před operací a na konci února jsem začal běhat na hřišti podle představ.“

Po sedmi měsících zpět v sestavě

Dubnový start Snapbacks ligy se blížil a stále nebylo jasné, jestli Dunovský začátek sezony stihne. „Až těsně před sezonou jsem se cítil tak, že mi vůbec nic není. V lednu a únoru jsem cítil, že můžu normálně chodit a fungovat, ale na zápas bych si netroufal.“

Czech Bowl XXX v Jihlavě Vyvrcholení Snapbacks ligy amerického fotbalu v podobě Tipsport Czech Bowl XXX proběhne v neděli 16. července na stadionu FC Vysočina v Jihlavě

Gladiators se v letošní sezoně nemusí tolik opírat o služby Dunovského, když do týmu přivedli Američana Patricka Blackwooda, který společně se zkušeným quarterbackem Janem Dundáčkem vedou útok.

Po třech zápasech mohou být Gladiators i Dunovský spokojení. Tři výhry a koleno Dunovského drží. Poslední výhru zaznamenali Gladiators minulý víkend na hřišti St. Nicolaus Bratislava Monarchs.

Cíl Gladiators je pro letošní sezonu jasný. Dostat se opět do finále, které se bude hrát na jejich domácím stadionu FC Vysočina v Jihlavě a zopakovat si tak sezonu 2021. „Byl to krásný zážitek a zápas se nám povedl,“ vzpomíná Dunovský na finále, ve kterém vyhráli nad Prague Lions a získali tak první titul v historii klubu.

„Nevidím důvod, proč bychom si ty vzpomínky neměli letos zopakovat,“ uzavírá Dunovský.