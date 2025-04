Konečného konečná? Ve 46 letech boxoval, pak chtěl pivo a říkal: Jsem dojatý

Bývalý profesionální mistr světa v boxerském chrámu v Lucerně přetlačil na body o devět let mladšího Tomáše Bezvodu. K ostrému zápasu se postavil po více než čtyřech letech.

„Bylo to pro mě emotivní, nostalgie před plnou Lucernou. Vlezeš mezi provazy a tvoji kamarádi, co ti fandili před 15 až 20 lety, ti zase fandí. Byl jsem dojatý,“ neskrýval Konečný, že mu oči zvlhly.

Nastoupil v polotěžké váze do 79,38 kg, shazoval tedy asi 14 kg. „Bylo to v klidu,“ mávl rukou milovník piva a dobrého jídla.

A v klidu se cítil i v ringu, byť musel absolvovat šest pětiminutových kol. „Já to samozřejmě vidím zkresleně, ale co mám odezvu, bylo to dobré. Zkušenost, přehled, lidi se bavili,“ líčila legenda s přezdívkami Chirurg a Lamač žeber. „Krize nebyla, možná první kolo vyrovnané, zbytek už ohlídaný. Ale nebyla to úplně sranda, to vůbec. Ne že bych Tomáše nahulil, ale já i on jsme dávali údery, které byly zajímavé. Žádná procházka růžovou zahradou.“

Ústečan vyšperkoval svoji profesionální bilanci na 53 výher, pět porážek. Soupeře si považoval. „Po zápase jsme se moc nebavili kromě toho, když jsem mu vyplácel prachy za zápas,“ usmál se Konečný. „I on byl spokojený, že to doboxoval na body, udělal si dobré jméno. Nebylo to nic zadarmo ani od jednoho.“

Ještě v ringu si po zápase poručil pivo, jak líčil server kaocko.cz, a k divákům promluvil: „Trošku mě láká padesátka, ale mám artrózu, všechno možný mě bolí, takže uvidíme, co v těch padesáti.“

Den nato už trošku couval. „Opil jsem se, to je jasný, a ráno jsem byl bolavý. Ne z kocoviny, ze zápasu,“ přiznal brněnský rodák, jehož táta nastoupil ještě chvíli před padesátkou. „Vlézt do ringu znovu, riskuju. Ne zdraví, ale že dostanu do huby. Už to není ono. Boxoval jsem napůl zraněný, už na to nemám ani oči. Tedy vidím, ale už nestíhám reagovat, i když to ruce udělat chtějí. Připravit se v mém věku je těžší a těší.“

Fanoušci mu aplaudovali a rodina si zhluboka oddechla, že možnou rozlučku její vyslanec přečkal ve zdraví. „Děti to tolik nevnímají, ale ti starší z rodiny ano. Babička, máma, manželka. Kroutily hlavou a jsou rády, že jsem relativně v pohodě.“

Na galavečeru Tohle je box debutovala mezi profesionály Konečného dcera Jaromíra, zápas s Eliškou Fackenbergovou prohrála. Naopak jeho svěřenkyně Fabiana Bytyqi, exmistryně světa, zvítězila na body nad Keňankou Jane Kavulaniovou. „Nastoupila o čtyři váhy výš, předvedla hezký výkon, hlídala si to jako já. Ale taky má zdravotní problém a uvidí, co dál. A případně, v jaké kategorii.“

A co Konečný? Skončil už jeho nekonečný příběh?