Sáňky pověsila na hřebík. Šestinásobná olympijská vítězka Geisenbergerová končí

„Rozhodla jsem se ukončit kariéru a těším se na zimu, kterou si užiju jako televizní sportovec a pasivní sáňkař,“ řekla Geisenbergerová v rozhovoru pro televizní stanici BR.

„Byly to naprosto skvělé časy. Užívala jsem si každou vteřinu a dokázala jsem i slavit úspěchy. Bylo to šílené! Kdyby mi to někdo řekl předem, řekla bych: Nikdy! Teď se těším na budoucnost,“ uvedla Geisenbergerová.

Ve Světovém poháru debutovala v lednu 2007 v Altenbergu a v elitním seriálu vyhrála 74 závodů, z toho 52 v kategorii jednotlivkyň. Z mezinárodních šampionátů má ve sbírce 37 cenných kovů - na olympijských hrách získala sedm medailí, vedle šesti zlatých i jeden bronz, 16 jich má z mistrovství světa a 14 z mistrovství Evropy.

Geisenbergerová kariéru v podstatě uzavřela už po loňských olympijských hrách v Pekingu, kde získala zlaté medaile mezi ženami a v soutěži družstev. Krátce poté oznámila, že je podruhé těhotná. Otázku, zda se po porodu vrátí k závodění, tehdy nechala otevřenou, nyní ale konstatovala, že se její priority změnily.