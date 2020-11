Sportovní kluby mají víc času na podání žádosti na podporu dětí a mládeže

Můj klub, jehož prostřednictvím putují peníze ze státního rozpočtu přímo do klubů a tělovýchovných jednot, převzala i Národní sportovní agentura. Ta letos vypisuje nové výzvy, protože od roku 2021 kompletně převezme od ministerstva školství rozdělování dotací na sport. Letos spravuje pouze mimořádně vypsané programy na kompenzaci ztrát způsobených koronavirem.

Lhůtu pro příjem žádostí v programu pro děti a mládež, která měla vypršet dnes v podvečer, agentura prodloužila o další pracovní týden, tedy do pátku 27. listopadu 17:00. K dispozici je 1,5 miliardy korun na sportovní aktivity dětí a mládeže od tří do 23 let. Na rozdíl od dosud platných pravidel není určen nejnižší počet členů v tomto věku, kvůli němuž v minulosti ty nejmenší kluby nemohly o dotaci žádat. Částky jsou dány paušálně na počet dětí se zohledněním jejich věku, četnosti tréninků a účasti na soutěžích. Peníze kluby používají mimo jiné na zaplacení trenérů nebo financování účasti v soutěžích.

Od roku 2018 z nich musely hradit i provoz a údržbu sportovišť, ale agentura od příštího roku obnovila samostatný program na tyto účely. Po tom volali zástupci sportovního prostředí. Poukazovali na to, že se výše státní podpory po sloučení s programem Můj klub odvíjela od počtu mladých členů, nikoliv od rozsahu spravovaného majetku. Ve staronové výzvě bude pro příští rok k dispozici 400 milionů korun. Žádosti budou moci sportovní organizace provozující sportovní zařízení podávat od 30. listopadu do 23. prosince.

NSA pro rok 2021 již vypsala také podmínky pro dotace na významné sportovní akce zdravých i handicapovaných sportovců, univerzitní sport a činnost na podporu pohybu a zdravého životního stylu široké veřejnosti. Programy na investice stále připravuje.