Národní sportovní agentura má nového šéfa, po Šebkovi nastupuje Kovář

  17:47
Karel Kovář byl jmenován novým předsedou Národní sportovní agentury. Je zkušeným akademikem v oblasti sportu i manažerem, řekl na tiskové konferenci po zasedání vlády ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé). Úkolem nového vedení agentury bude kontrola dotací, doplnil ministr. Počítá i s auditem organizace.

Náměstek ústředního školního inspektora České školní inspekce Karel Kovář. | foto: Česká školní inspekce

Úkolem nového vedení agentury bude kontrola dotací a stanovení jasných pravidel jejich rozdělování, uvedl Šťastný. Počítá i s auditem organizace. V organizaci už začala pracovat nová interní auditorka. V radě agentury po dnešku zasedne také Miroslav Marko.

Vláda odvolala šéfa NSA Šebka. Ministr Šťastný chystá v úřadu důkladný audit

Vláda v polovině prosince těsně po svém jmenování odvolala na návrh Šťastného předsedu agentury Ondřeje Šebka a člena její rady Františka Horáka. Zástupci kabinetu kritizovali hospodaření NSA už dříve. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) si Šebek z agentury udělal cestovní kancelář. Šebek kritiku kvůli služebním cestám odmítl. Agenturu dočasně od prosince vedl místopředseda Ivo Jebousek.

Bývalého předsedu Českého veslařského svazu Šebka dosadila do čela NSA od začátku prosince 2022 vláda premiéra Petra Fialy (ODS). Ve funkci nahradil Filipa Neussera.

Nový předseda NSA Kovář působil od roku 2017 na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy mimo jiné jako náměstek pro řízení sekce sportu a mládeže. Dosud byl náměstkem ústředního školního inspektora.

Vizitka Karla Kováře, nového šéfa NSA

  • Rodák z Tábora (narodil se v roce 1973) vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu (FTVS) na Univerzitě Karlově, obor management sportu a trenérská specializace atletika. Na FTVS získal i doktorát a působil ve vedení fakulty. Byl například proděkanem pro rozvoj a odborným asistentem oddělení didaktiky.
  • Několik let působil na katedře pedagogiky, psychologie a didaktiky sportu, vyučoval pedagogiku sportu, zabýval se uplatněním absolventů tělovýchovných oborů a učitelů na trhu práce, věnoval se dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků a celoživotnímu vzdělávání.
    • Je autorem či spoluautorem více než 50 odborných článků a podílel se několika sportovních strategiích (například Zdraví 2020, Sport 2025).
  • Od roku 2017 působil na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) jako vedoucí oddělení koncepce ve sportu, od září 2017 pak jako náměstek pro řízení sekce sportu a mládeže, v roce 2020 pak jako náměstek pro řízení sekce regionálního školství, sportu a mládeže, kdy v roce 2021 pokračoval jako náměstek tehdejšího ministra Roberta Plagy. V posledních letech působil jako náměstek ústředního školního inspektora.
  • Aktivně hovoří anglicky.
Zobrazit více
Sbalit

NSA vznikla v roce 2019, prostřednictvím svých programů na rozvoj sportu a turistiky poskytuje sportovní dotace ze státního rozpočtu. Kontroluje také použití podpory z rozpočtu. Prvním šéfem NSA byl Milan Hnilička, v květnu 2021 ho nahradil Neusser. Po něm už agenturu vedl Kovářův předchůdce Ondřej Šebek (prosinec 2022 – prosinec 2025).

Národní sportovní agentura má nového šéfa, po Šebkovi nastupuje Kovář

26. ledna 2026  17:47

