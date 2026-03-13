Dotace pro sport budou vyšší než loni, NSA rozdělí zhruba 8,1 miliardy korun

Zákonodárci pozměňovacím návrhem oproti původnímu návrhu přidali agentuře 800 milionů korun na rozvoj sportovní infrastruktury a podporu školního sportu. Předseda České unie sportu (ČUS) Jan Boháč ve vyjádření pro ČTK zhodnotil rozpočet pozitivně.
Zatímco v roce 2025 NSA hospodařila s rozpočtem asi 7,9 miliardy korun, letos to bude přibližně 8,24 miliardy korun. Po odečtení výdajů na provoz agentury včetně platů jejích zaměstnanců je přímo na sportovní dotace určeno téměř 8,1 miliardy korun. Z toho přibližně 5,2 miliardy na rozvoj a podporu sportu, 2,3 miliardy na sportovní reprezentaci a více než 635 milionů korun na podporu významných sportovních akcí.
Předseda ČUS, což je největší střešní a servisní sportovní organizace v Česku, považuje schválený rozpočet za velmi důležitý signál, že stát začíná vnímat význam pohybu a sportu pro celou společnost. „Jsem rád, že vláda, premiér i někteří opoziční poslanci ukázali, že sport je pro ně skutečnou a systémovou prioritou. Pro sportovní prostředí je to pozitivní zpráva, která může pomoci stabilizovat činnost klubů, trenérů i práci s dětmi a mládeží. Prospěje to určitě i sportovní infrastruktuře,“ uvedl Boháč.
|
Národní sportovní agentura má nového šéfa, po Šebkovi nastupuje Kovář
Věří, že letošní rok není konečným stavem, ale teprve začátkem systematického posilování veřejné podpory ve sportu. „Investice do pohybu totiž nejsou jen podporou sportovních výsledků – jsou především investicí do zdraví obyvatel, prevence civilizačních onemocnění a výchovy mladé generace. Pokud chceme, aby sport skutečně plnil tuto roli, je potřeba, aby se jeho podpora stala dlouhodobou prioritou státu. Aby trenéři a cvičitelé mohli vykonávat své poslání na plný výkon,“ dodal.
Schválený zákon o státním rozpočtu nyní musí podepsat prezident Petr Pavel, který už dříve řekl, že ho vetovat nebude. Norma pak začne platit den po vyhlášení ve Sbírce zákonů. Vzhledem k tomu, že rozpočet nebyl schválen do konce minulého roku, hospodaří nyní státní instituce podle rozpočtového provizoria. Kvůli tomu mají svázané ruce například v rozdělování dotací.