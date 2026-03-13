Dotace pro sport budou vyšší než loni, NSA rozdělí zhruba 8,1 miliardy korun

Autor: ,
  11:30
Národní sportovní agentura letos rozdělí na dotacích pro sport zhruba 8,1 miliardy korun. Vyplývá to z návrhu státního rozpočtu, který ve čtvrtek schválila Poslanecká sněmovna ČR a na webu zveřejnilo ministerstvo financí. Celkový rozpočet NSA je o 350 milionů korun vyšší než loni.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Zákonodárci pozměňovacím návrhem oproti původnímu návrhu přidali agentuře 800 milionů korun na rozvoj sportovní infrastruktury a podporu školního sportu. Předseda České unie sportu (ČUS) Jan Boháč ve vyjádření pro ČTK zhodnotil rozpočet pozitivně.

Zatímco v roce 2025 NSA hospodařila s rozpočtem asi 7,9 miliardy korun, letos to bude přibližně 8,24 miliardy korun. Po odečtení výdajů na provoz agentury včetně platů jejích zaměstnanců je přímo na sportovní dotace určeno téměř 8,1 miliardy korun. Z toho přibližně 5,2 miliardy na rozvoj a podporu sportu, 2,3 miliardy na sportovní reprezentaci a více než 635 milionů korun na podporu významných sportovních akcí.

Předseda ČUS, což je největší střešní a servisní sportovní organizace v Česku, považuje schválený rozpočet za velmi důležitý signál, že stát začíná vnímat význam pohybu a sportu pro celou společnost. „Jsem rád, že vláda, premiér i někteří opoziční poslanci ukázali, že sport je pro ně skutečnou a systémovou prioritou. Pro sportovní prostředí je to pozitivní zpráva, která může pomoci stabilizovat činnost klubů, trenérů i práci s dětmi a mládeží. Prospěje to určitě i sportovní infrastruktuře,“ uvedl Boháč.

Národní sportovní agentura má nového šéfa, po Šebkovi nastupuje Kovář

Věří, že letošní rok není konečným stavem, ale teprve začátkem systematického posilování veřejné podpory ve sportu. „Investice do pohybu totiž nejsou jen podporou sportovních výsledků – jsou především investicí do zdraví obyvatel, prevence civilizačních onemocnění a výchovy mladé generace. Pokud chceme, aby sport skutečně plnil tuto roli, je potřeba, aby se jeho podpora stala dlouhodobou prioritou státu. Aby trenéři a cvičitelé mohli vykonávat své poslání na plný výkon,“ dodal.

Schválený zákon o státním rozpočtu nyní musí podepsat prezident Petr Pavel, který už dříve řekl, že ho vetovat nebude. Norma pak začne platit den po vyhlášení ve Sbírce zákonů. Vzhledem k tomu, že rozpočet nebyl schválen do konce minulého roku, hospodaří nyní státní instituce podle rozpočtového provizoria. Kvůli tomu mají svázané ruce například v rozdělování dotací.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Č. Budějovice vs. KometaHokej - Předkolo - 13. 3. 2026:Č. Budějovice vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
13. 3. 17:30
  • 2.18
  • 3.90
  • 2.89
Zlín vs. SlaviaHokej - 4. kolo - 13. 3. 2026:Zlín vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
13. 3. 17:30
  • 2.15
  • 4.00
  • 2.77
Zlín vs. OlomoucHázená - 19. kolo - 13. 3. 2026:Zlín vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
13. 3. 17:30
  • 2.77
  • 7.71
  • 1.63
Kladno vs. SpartaHokej - Předkolo - 13. 3. 2026:Kladno vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
13. 3. 18:00
  • 3.27
  • 3.90
  • 2.00
Litoměřice vs. VsetínHokej - 4. kolo - 13. 3. 2026:Litoměřice vs. Vsetín //www.idnes.cz/sport
13. 3. 18:00
  • 2.61
  • 4.00
  • 2.25
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského

Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...

Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...

Herci, ministři i hvězdy Survivoru. Jaké známé osobnosti přilákalo derby v Edenu?

Celebrity na derby Slavia - Sparta.

V neděli večer bylo v pražském Edenu pořádně živo. Na ligový šlágr mezi Slavií a Spartou dorazila i řada známých tváří z politiky, kultury i sportu. Ve VIP prostorách se vedle sebe objevili fotbaloví...

Odměna za olympijské medaile. Jake Paul daroval Leerdamové luxusní vůz

Jutta Leerdamová a Jake Paul oslavují olympijské zlato nizozemské...

Nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová patřila mezi hvězdy nedávných zimních olympijských her. Na milánském oválu vybojovala zlato v závodě na 1000 metrů a stříbro na pětistovce. Kromě cenných...

Rychlejší nějakou dobu nebudu. Vonnové pomáhají s pohybem nová kolečka

Video, kde Lindsey Vonnová jezdí po domě na elektrické tříkolce pobavilo...

Lindsey Vonnová pokračuje v rekonvalescenci po vážném zranění nohy. Přestože je léčba náročná, slavné lyžařce nechybí humor. Nyní fanouškům ukázala, jak se pohybuje po svém domě. Klasický invalidní...

Dončič spláchl 51 body Chicago. 127 večerů Gilgeouse-Alexandera a nový rekord

Shai Gilgeous-Alexander je oslavován spoluhráči z Oklahoma City Thunder.

Shai Gilgeous-Alexander v rekordním 127. zápase NBA za sebou nastřílel alespoň 20 bodů a pomohl Oklahoma City Thunder k domácí výhře 104:102 nad Boston Celtics. Kanadský basketbalista se v čele...

13. března 2026  8:49,  aktualizováno  11:24

Zrádkyně, styď se. Shiffrinová ukázala nenávistné komentáře i jejich autory

Mikaela Shiffrinová

Hvězdná lyžařka Mikaela Shiffrinová zveřejnila na sociálních sítích nenávistné zprávy, které dostávala během letošních olympijských her. V příspěvku na instagramu sdílela několik komentářů včetně...

13. března 2026  10:40

Parahokejista s vášní pro 3D tisk. Splněný dětský sen, pochvaluje si Kapko první hry

Parahokejista Lukáš Kapko.

Od naší zpravodajky v Itálii Je jedním z nejmladších v českém parahokejovém týmu, na paralympiádě v Miláně oslavil devatenácté narozeniny. Přesto už dokázal gólem rozhodnout úvodní utkání proti Japonsku. Obránce Lukáš Kapko se...

13. března 2026  10:05

V Číně vládne stáj Mercedes, po tréninku uspěl Russell i v kvalifikaci na sprint

George Russell z Mercedesu při tréninku na VC Číny

Kvalifikaci na sprint na Velké ceně Číny formule 1 si podmanili jezdci týmu Mercedes. Zvítězil britský jezdec George Russell, který v Šanghaji porazil o 289 tisícin sekundy stájového kolegu Andreu...

13. března 2026  7:40,  aktualizováno  9:59

Mám smíšené pocity, hodnotil Vojta gól Alkmaaru. Spartu po půli trápila únava

Sparťanský útočník Matyáš Vojta se snaží zpracovat balon v utkání s Alkmaarem.

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku První gól ve sparťanském dresu sice náležitě oslavil, spokojený ale po závěrečném hvizdu být nemohl. „Pocity jsou smíšené, protože jsme zápas nezvládli, jak jsme chtěli. Ale ten výsledek je hratelný...

13. března 2026  9:30

Příručka pro fanouška na šampionát v Praze. Osvěžte si krasobruslařská pravidla

Sourozenci Mrázkovi předvádějící dynamický volný tanec. (11. února 2026)

Mistrovství světa v krasobruslení se vrací do Prahy po dlouhých 33 letech. Ať už se chystáte na tento sportovní svátek dorazit osobně do O₂ areny, nebo budete světovou špičku sledovat jen v...

13. března 2026

Vrátí se doba kovová? Atleti už nedoufají v náhodu, v Toruni budou mít v ruce i esa

Jan Štefela a Amálie Švábíková týden před startem halového světového šampionátu...

Kdyby se rozdělily stupně vítězů podle nejlepších sezonních výkonů, přivezla by česká atletika z halového mistrovství světa v Toruni, které začíná příští pátek, dvě medaile. Výškař Jan Štefela by byl...

13. března 2026  8:40

World Baseball Classic 2026: program, skupiny, výsledky, jak hráli Češi

Český baseballista Vojtěch Menšík

Česká baseballová reprezentace podruhé v historii hrála na prestižním turnaji World Baseball Classic, který bývá označován za neoficiální mistrovství světa. Ve skupině prohrála všechny zápasy a o...

13. března 2026  8:31

Závěr je trpký, musíme to spolknout, řekl Varaďa. Patera chválil speciální formace

Předkolo play off hokejové extraligy - 3. zápas: HC Vítkovice Ridera - HC...

Karlovarští hokejisté si stejně jako v minulé sezoně poradili v předkole play off s Vítkovicemi. Tentokrát ale jednoznačně – sérii ovládli 3:0, když dvě domácí výhry stvrdili vítězstvím 2:1 v...

13. března 2026

Paralympiádu málem nestihla kvůli infekci. Teď nejúspěšnější Američanka slaví zlata

Američana Oksana Mastersová na paralympijských hrách Milano Cortina 2026...

Američanka Oksana Mastersová znovu potvrdila, proč patří mezi největší hvězdy parasportu. Na letošních hrách vybojovala tři zlata a upevnila si pozici nejúspěšnější paralympijské sportovkyně v...

13. března 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nosková je v Indian Wells v semifinále, Siniaková si zahraje o titul ze čtyřhry

Česká tenistka Linda Nosková ve čtvrtfinálovém utkání v Indian Wells.

Proti až 112. hráčce světa se nadřela, ale nakonec slaví vítězství. A tím pádem i parádní úspěch. Linda Nosková po výhře 6:2, 4:6 a 6:2 nad australskou tenistkou Taliou Gibsonovou prošla do...

12. března 2026  22:56,  aktualizováno  13. 3. 7:57

A teď křest ohněm. Sigma má dál naději. Trávník? Nebyl ideální, posteskli si hosté

Olomouc vs. Mohuč. Běžecký souboj svádí domácí Danijel Šturm (vlevo) a...

Remíza v osmifinále Konferenční ligy proti bundesligovému týmu? Kdo by to nebral. Olomoucká Sigma především v prvním poločase favorita potrápila a do odvety si za týden poveze nadějný výsledek 0:0. V...

13. března 2026  7:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.