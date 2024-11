Krasobruslení a taekwondo se nově dostaly mezi preferované sporty

Po vyhodnocení prvního hodnocení prioritizovaných sportů NSA drobně změnila kritéria, například v popularitě nově hraje roli i sledovanost v televizi. Základní pilíře, tedy úspěšnost sportu, jeho velikost, popularita a společenská odpovědnost, ale zůstaly stejné. Zařazení do první třicítky potvrdilo 28 sportů, dva se změnily. Další hodnocení bude po nejbližších olympijských hrách, tedy těch zimních v roce 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo.

Preferované sporty dostanou ve srovnání s letošním rokem o pět až deset procent peněz víc na reprezentaci a talentovanou mládež, až o 15 procent více mohou inkasovat na organizaci sportu. Ostatní svazy mají na organizaci sportu zajištěnou minimálně stejnou částku jako letos, pro reprezentaci a talentovanou mládež jim může dotace klesnout maximálně o pět až deset procent.

Celkově NSA plánuje na příští rok sportovním svazům rozdělit 3,2 miliardy korun, což je o 200 milionů korun více než letos. Zvýšit by se měla i podpora klubů, které vychovávají mladé sportovce. V programu Můj klub by se mělo příští rok rozdělit 1,75 milionu korun, což je o 390 milionů korun více oproti částce vyplacené v letošním roce.

Taekwondistka Petra Štolbová (vlevo) na olympijských hrách v Paříži.

Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty dotace z tohoto programu dostávají paušálně podle toho, kolik členů v dětském a mládežnickém věku mají. Částky za osobu NSA pro příští rok zvýší řádově o stovky korun. Za každého nesoutěžního sportovce kluby nově dostanou 1100 korun, za soutěžního sportovce ve věku od 11 do 16 let 5000 korun a za soutěžního sportovce v jiném věku 4000 korun.

Na podporu významných sportovních akcí v roce 2025 agentura počítá s částkou 250 milionů korun, což je o 20 milionů korun více než letos. Nejsou v tom zahrnuty významné sportovní akce mimořádné důležitosti, které už dříve podpořila vláda. Jedná se o MS v ledním hokeji žen (dotace 70 milionů korun), MS žen ve florbalu (40 mil. Kč.), SP ve snowboardcrossu (28 mil. Kč), ME žen v basketbalu (27 mil. Kč), Středoevropská rallye (23 mil. Kč) a ME v chůzi družstev (5 mil. Kč).

Pokračovat bude podpora ženských kolektivních sportů s cílem dostat české týmy v těchto odvětvích na OH. Celková dotace se zvýší o 15 milionů na 180 milionů korun. Do podpory jsou nově zahrnuté i lakros, softbal a flag fotbal, které budou v programu OH 2028 v Los Angeles. Pokud jde o investice, počítá agentura s částkou 200 milionů korun na rekonstrukce národních sportovních center v Nymburku a Harrachově.

Plán dotací vyplývá z návrhu státního rozpočtu na příští rok, v němž se pro NSA počítá s částkou 7,9 miliardy korun. To je o miliardu korun více než letos. Státní rozpočet aktuálně projednávají poslanci, měli by ho schvalovat na začátku prosince.