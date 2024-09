O miliardu víc pro NSA a český sport. Šebek dal nahlédnout do rozpočtu

Pro ČTK pak upřesnil, že se na zvýšení objemu financí z původně navrhovaných 6,9 miliardy korun dohodl s ministerstvem financí. Návrh rozpočtu budou v nejbližší době schvalovat ministři a pak ho budou projednávat poslanci.

Státní dotace na sport byly za poslední dobu nejvyšší v roce 2019, kdy bylo k dispozici 9,6 miliardy korun. Od roku 2021 navzdory inflaci absolutní částka klesala. V roce 2023 se ustálila na současných 6,9 miliardy, které nejdříve ministerstvo navrhovalo zachovat i pro příští rok.

NSA to považovala za nedostatečné a žádala navýšení o 2,4 miliardy korun. Prozatím vyjednala nárůst o miliardu. Představitelé NSA poukazovali na potřebu vyšších investic do sportovní infrastruktury i do klubů, které pečují o mládež. Peníze navíc by také mohly pomoci prioritizovaným sportovním svazům.

Kabinet by měl podle svého programu jednat o státním rozpočtu ve středu, ale po úterním rozhodnutí premiéra Petra Fialy navrhnout k 30. září odvolání předsedy Pirátů Ivana Bartoše z pozice vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj se situace komplikuje. Piráti na tiskové konferenci oznámili, že budou žádat přesun jednání o rozpočtu.