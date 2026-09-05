Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Nadále bez zaváhání. Házenkářky Mostu si v interlize poradily i se Slavií

Autor: ,
  20:13

Lovosice, 10. 5. 2026, interliga házenkářek, 2. zápas semifinále Slavia Praha - Baník Most. Natálie Kuxová z Mostu při rozstřelu. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Házenkářky Mostu drží i po druhém kole interligy bezchybnou bilanci. Bronzové medailistky uplynulé sezony porazily ve šlágru úřadující české šampionky ze Slavie Praha jednoznačně 35:25 a v neúplné tabulce jsou druhé za rovněž stoprocentní Dunajskou Stredou.

Slovenský suverén zdolal v páteční předehrávce stejným poměrem české vicemistryně z Kynžvartu.

Most se proti Slavii prezentoval týmovým výkonem. O pozici nejlepší střelkyně se podělila hned čtveřice hráček, které si připsaly po pěti gólech. Slavii táhla s osmi brankami Veronika Holečková.

Házenkářské ME pokřtí novou brněnskou arénu. Češky chtějí v nabité skupině uspět

První bod získal nováček Stupava. Po úvodní prohře se Slavií remizoval s Pískem 25:25.

Doprastav interliga házenkářek - 2. kolo:

Písek - Stupava 25:25 (16:13)
Nejvíce branek: Korešová 7/3, Indráková 5/2, Malcová, Seidlová obě 3 - Rudincová 7/4, Šubjaková 5, Gogová 4.

Most - Slavia Praha 35:25 (16:11)
Nejvíce branek: Šustáčková, Grollierová, Řádová a Zachová po 5 - Holečková 8, Vostárková 4/1, Gyárfásová, Baroňová, K. Pejšová, a Pazderová po 2, V. Pejšová 2/2.

Plzeň - Olomouc 38:34 (21:15)
Nejvíce branek: Panošková 9, Buchnerová 8, Fenclová 7/1 - Štipčáková 8/4, Horáková 7/1, Machačová 6, Kubálková 6/2.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Klagenfurt vs. FribourgHokej - 2. kolo - 5. 9. 2026:Klagenfurt vs. Fribourg //www.idnes.cz/sport
Živě1:3
  • 800.00
  • 180.00
  • -
Lovosice vs. JičínHázená - 1. kolo - 5. 9. 2026:Lovosice vs. Jičín //www.idnes.cz/sport
Živě35:26
  • -
  • -
  • -
Świateková vs. BouzkováTenis - Dvouhra ženy - 3. kolo - 5. 9. 2026:Świateková vs. Bouzková //www.idnes.cz/sport
Živě7:6, 2:3
  • 1.14
  • -
  • 5.46
Dunajská Streda vs. Slovan BratislavaFotbal - 7. kolo - 5. 9. 2026:Dunajská Streda vs. Slovan Bratislava //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.80
  • 2.70
  • 2.90
AS Řím vs. BergamoFotbal - 3. kolo - 5. 9. 2026:AS Řím vs. Bergamo //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.60
  • 3.10
  • 9.00
Le Havre vs. BrestFotbal - 3. kolo - 5. 9. 2026:Le Havre vs. Brest //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 20.00
  • 7.20
  • 1.12
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Sparta - Slavia 0:3, nečekaně klidné i jasné. Derby na Letné rozsekli nováčci

Sestřih zápasu
Slávistický útočník Danijel Šturm se raduje ze svého gólu v derby proti Spartě.

Dva údery zkraje obou poločasů, jeden v úplném závěru a nečekaně snadné body pro Slavii. Červenobílí ovládli 318. pražské fotbalového derby a Spartu po šesti letech porazili v lize na jejím stadionu....

Pogačar odstoupil. Lídr Vuelty má otřes mozku i zlomený obratel, čeká ho operace

Smutní závodníci z týmu UAE Emirates dojíždějí do cíle 8. etapy Vuelty po...

Vyhrál tři ze sedmi etap, vedl téměř o čtyři minuty a ve Španělsku neohroženě kraloval. Nikdo nepochyboval, že Tadej Pogačar Vueltu vyhraje. Měla to být poklidná sobotní etapa, dosud ta vůbec...

OBRAZEM: Svět tahačů a NASCAR. Lákala dámská jízda v Mostě i české hvězdy

Czech Truck & NASCAR Prix 2026 v Mostě. Závodnice NASCAR Vanessy Neumannové,...

Nejen nejlepší piloty a české hvězdy, ale i dámy za volantem obletovali návštěvníci víkendového Czech Truck & NASCAR Prix v Mostě. Prim hrála trojnásobná Playmate z Playboye, německá závodnice...

OBRAZEM: Miliardoví hráči i talenti z MS. Podívejte se na největší přestupy léta

Argentinský záložník Enzo Fernández po vyloučení ve finále se Španělskem.

Další letní přestupové období už je minulostí. Nepřekvapí, že nejvíce peněz opět utratily týmy v anglické fotbalové lize, konkrétně tři a půl miliardy liber (takřka sto miliard korun). Ale co...

Na příznivce Slavie číhala maskovaná parta ozbrojená dlažbou, zasahovala policie

Policie zasahovala při pochodu fanoušků Slavie na fotbalové derby se Spartou. U...

Policie zasahovala při pochodu fanoušků Slavie na fotbalové derby se Spartou. U Metronomu na Letné zadržela dvacítku mužů, kteří se chystali na pochod zaútočit rozebranými dlažebními kostkami....

Tentokrát až pátá. Čtvrtkařka Manuel zakončila Diamantovou ligu mimo elitu

Marileidy Paulinová finišuje na mítinku Diamantové ligy v Bruselu před Lurdes...

Česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel doběhla ve finále Diamantové ligy pátá v čase 50,18 sekundy. Vyhrála olympijská šampionka Marileidy Paulinová z Dominikánské republiky, která výkonem 48,64...

5. září 2026  20:30,  aktualizováno  20:59

Finále Diamantové ligy 2026 v Bruselu: Program, Manuel v akci a přímý přenos

Atletka Lurdes Gloria Manuel pózuje před objektivem na Zlaté tretře v Ostravě.

Finále Diamantové ligy v Bruselu 2026 slibuje při jubilejním 50. ročníku Memoriálu Van Dammeho skvělou podívanou. Na Stadionu krále Baudouina se představí 40 úřadujících olympijských a světových...

5. září 2026  20:55

Kinský vychytal nulu a remízu, bod bere i Horníček. Nováček dal City zabrat

Brankář Antonín Kinský z Tottenhamu sbírá míč v utkání proti Nottinghamu.

Sedm zápasů nabízí sobotní program anglické fotbalové ligy. Lukáš Horníček dvakrát inkasoval, ale Newcastle zvládl srovnat a s Bournemouthem remizoval 2:2. Bod bere také Tottenham, Antonín Kinský...

5. září 2026  20:53

US Open 2026: program, výsledky, pavouk a kdy hrají Češi a Češky

Pohled na dvorec Arthura Ashe, na kterém Jakub Menšík a Karolína Muchová hrají...

US Open je posledním tenisovým grandslamem sezony. V pořadí už 146. ročník se znovu hraje v New Yorku, a to od 30. srpna do 13. září 2026. V akci je spousta českých nadějí – podívejte se na jejich...

5. září 2026  20:47

Tour of Britain 2026: Program etap, trasa, hlavní favorité a přímý přenos

Tom Pidcock se raduje z vítězství v dojezdu na Alpe d’Huez.

Tradiční britský etapový závod Tour of Britain napíše v roce 2026 svůj 86. ročník. Cyklisty z kategorie UCI ProSeries čeká od středy do neděle celkem 879,6 kilometrů. Prestižní závod odstartuje v...

5. září 2026  20:46

Czech Darts Open 2026: program, výsledky, hráči a vstupenky

Luke Humphries ve finále šipkařského mistrovství světa

Dvanáctým turnajem série PDC European Tour je Czech Darts Open, hraje se 4. až 6. září 2026 v Praze-Letňanech. Přečtěte si jaké je složení hráčů, kde turnaj sledovat a kde pořídit vstupenky.

5. září 2026  20:45

US Open ONLINE: Bartůňková podlehla Andrejevové, Bouzková čelí Šwiatekové

Sledujeme online
Marie Bouzková ve třetím kole US Open

V osmifinále US Open už je Linda Nosková, přidá se k ní někdo další? Nikola Bartůňková ve třetím kole prohrála s Mirrou Andrejevovou 2:6 a 6:7, Marie Bouzková soupeří s Igou Šwiatekovou, zápas...

5. září 2026  20:42

Artis - Plzeň 0:3. Kováč slaví první ligové vítězství v novém angažmá

Sestřih zápasu
Plzeňští fotbalisté se radují z gólu Lukáše Červa.

Fotbalisté Plzně zvítězili v 7. kole první ligy na hřišti nováčka Artisu Brno 3:0. Všechny branky vstřelili už v první půli, kdy se trefili Amar Memič, Cheick Souaré a Lukáš Červ. Viktoria zvítězila...

5. září 2026  20:32

O Borgese zájem máme, potvrdil Hapal. Mikulenka? Potřebuje větší vytížení

Peter Kareem z Bohemians (vlevo) s míčem před Louisem Lurvinkem z Olomouce

Fotbalisté Sigmy Olomouc porazili Bohemians 3:0 a poprvé v sezoně udrželi čisté konto. Zápasová nominace ovšem mohla napovědět, co se bude na Hané dít v následujících dnech, kdy bude končit letní...

5. září 2026  20:30

14. etapa Vuelty 2026: Profil, trasa a favorité z Jaénu na Sierra de la Pandera

Peloton ve 13. etapě Vuelty.

Čtrnáctá etapa Vuelty 2026 nabídne další náročnou horskou zkoušku. Na necelých 155 kilometrech čeká cyklisty více než 4 100 výškových metrů a jen minimum rovinatých úseků. Etapa odstartuje v Jaénu a...

5. září 2026  20:23

MS v basketbalu žen 2026 v Německu: Program, skupiny, česká nominace

Česká basketbalistka Petra Holešínská zakončuje na turecký koš.

Mistrovství světa v basketbalu žen se po 28 letech vrací do Německa, kde se od 4. do 13. září 2026 uskuteční jubilejní 20. ročník. Po minulé redukci se šampionát rozšiřuje zpět na 16 týmů. Po 12...

5. září 2026  20:20

Dukla předvedla úspěšný obrat. Z Opavy veze tři body, poskočila na čtvrtou příčku

Fanoušci fotbalové Dukly při zápase v Ústí nad Labem.

Fotbalisté Dukly v 7. kole druhé ligy zvítězili po obratu 2:1 v Opavě a posunuli se na čtvrté místo neúplné tabulky. Slezané mají na kontě stále jedinou výhru a jsou třináctí.

5. září 2026  20:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.