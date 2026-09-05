Nadále bez zaváhání. Házenkářky Mostu si v interlize poradily i se Slavií

Slovenský suverén zdolal v páteční předehrávce stejným poměrem české vicemistryně z Kynžvartu.
Most se proti Slavii prezentoval týmovým výkonem. O pozici nejlepší střelkyně se podělila hned čtveřice hráček, které si připsaly po pěti gólech. Slavii táhla s osmi brankami Veronika Holečková.
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Házenkářské ME pokřtí novou brněnskou arénu. Češky chtějí v nabité skupině uspět
První bod získal nováček Stupava. Po úvodní prohře se Slavií remizoval s Pískem 25:25.
Doprastav interliga házenkářek - 2. kolo:
Písek - Stupava 25:25 (16:13)
Most - Slavia Praha 35:25 (16:11)
Plzeň - Olomouc 38:34 (21:15)