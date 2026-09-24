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Na stříbro z roku 2022 nenaváže. Boxerka Bernardová přiveze z ME boxerek bronz

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  13:28
Ústí nad Labem, 18. 06. 2026, Velká cena Ústí nad Labem v boxu, 56. ročník,...

Ústí nad Labem, 18. 06. 2026, Velká cena Ústí nad Labem v boxu, 56. ročník, hala Slunety. Lenka Bernardová (57 kg). | foto: Petr Bílek, MF DNES

Ústí nad Labem, 18. 06. 2026, Velká cena Ústí nad Labem v boxu, 56. ročník,...
Ústí nad Labem, 18. 06. 2026, Velká cena Ústí nad Labem v boxu, 56. ročník,...
Ústí nad Labem, 18. 06. 2026, Velká cena Ústí nad Labem v boxu, 56. ročník,...
Ústí nad Labem, 18. 06. 2026, Velká cena Ústí nad Labem v boxu, 56. ročník,...
6 fotografií
Lenka Bernardová do finále mistrovství Evropy v boxu v Sofii nepostoupila. Po prohře s Finkou Pihlou Kaivo-ojaovou získala po stříbru z roku 2022 bronzovou medaili. Páté ženě z olympijských her v Paříži podlehla v semifinále váhové kategorie do 54 kilogramů na body ve všech třech kolech.

Před čtyřmi lety se Bernardová postarala díky stříbru v „šedesátce“ o historicky nejlepší výsledek českého ženského boxu. Pak se stala maminkou a ve čtvrtek usilovala pětadvacetiletá Češka o další finálovou účast. Podle pěti sudích však na body ztratila už první tříminutové kolo a v dalších dvou se jí skóre otočit nepodařilo. O dva roky mladší Fince podlehla 1:4.

Boxerka Blažková veze z ME bronz. Medaili má v jiné kategorii jistou také Bernardová

Bronz vybojovala v bulharské metropoli už ve středu Stella Blažková ve váze do 80 kg.

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