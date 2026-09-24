Na stříbro z roku 2022 nenaváže. Boxerka Bernardová přiveze z ME boxerek bronz

Před čtyřmi lety se Bernardová postarala díky stříbru v „šedesátce“ o historicky nejlepší výsledek českého ženského boxu. Pak se stala maminkou a ve čtvrtek usilovala pětadvacetiletá Češka o další finálovou účast. Podle pěti sudích však na body ztratila už první tříminutové kolo a v dalších dvou se jí skóre otočit nepodařilo. O dva roky mladší Fince podlehla 1:4.
|
Boxerka Blažková veze z ME bronz. Medaili má v jiné kategorii jistou také Bernardová
Bronz vybojovala v bulharské metropoli už ve středu Stella Blažková ve váze do 80 kg.