Nyní přicestoval s týmem do Kecskemétu, kde se Česko utká v pátek s domácím Maďarskem a o den později s Norskem.
„Jsem zpátky. Po dvou sezonách, dá se říct. V první řadě jsem strašně moc rád, že tady můžu být. Jsem rád za tu příležitost. Doufám, že tomu týmu budu nápomocný,“ uvedl Janouch v nahrávce pro média. Nahrávačskou dvojici bude tvořit s Ondřejem Romanem. V sestavě pro turnaj v Maďarsku není Luboš Bartůněk, který loni pomohl reprezentaci k překvapivému čtvrtému místu na mistrovství světa.
Kapitán letošních vicemistrů extraligy Lvů Praha Janouch se v národním týmu potkal se třemi klubovými spoluhráči, smečařem Jiřím Bendou, liberem Milanem Moníkem a blokařem Lukášem Trojanowiczem. K týmu se připojil až po přípravných zápasech na Slovensku, v nichž svěřenci Jiřího Nováka prohráli 2:3 a vyhráli 3:1.
Nyní je čekají první soutěžní zápasy v sezoně, která na podzim vyvrcholí evropským šampionátem. Význam Evropské ligy bude větší než v minulosti, její výsledky budou hrát roli v postupu do světové Ligy národů i na ME v roce 2028. Čeští volejbalisté v této soutěži obhajují stříbro a jako druzí nasazení patří k favoritům.
Po vystoupení v Maďarsku je příští týden čeká domácí turnaj v Jihlavě, kde odehrají zápasy s Bosnou a Hercegovinou a Dánskem. Pak absolvují turnaj v Gruzii, kde je čekají domácí volejbalisté a Španělé. Finálový turnaj Evropské ligy je naplánovaný na začátek července.
Nominace českých volejbalistů
na turnaj Evropské ligy v Maďarsku:
Nahrávači: Jakub Janouch (Lvi Praha), Ondřej Roman (Volejbal Brno).
Smečaři: Jiří Benda (Lvi Praha), Matěj Pastrňák (Karlovarsko), Jan Svoboda (Kladno), Lukáš Vašina (Rzeszów/Pol.).
Blokaři: Jakub Klajmon (Mnichov/Něm.), Antonín Klimeš (Karlovarsko), Štěpán Svoboda (Dukla Liberec), Lukáš Trojanowicz (Lvi Praha).
Univerzálové: Patrik Indra (Čenstochová/Pol.), Marek Šotola (Külübü/Tur.).
Libera: Milan Moník (Lvi Praha), Jan Pavlíček (Příbram).