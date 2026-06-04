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Velký volejbalový návrat. Janouch je v nominaci na první turnaj Evropské ligy

Autor:
  18:37
Na prvním turnaji Evropské ligy volejbalistů se do reprezentace vrátí nahrávač Jakub Janouch. Naposledy v národním týmu hrál v olympijské kvalifikaci na podzim 2023.

Jakub Janouch | foto: ČTK

Nyní přicestoval s týmem do Kecskemétu, kde se Česko utká v pátek s domácím Maďarskem a o den později s Norskem.

„Jsem zpátky. Po dvou sezonách, dá se říct. V první řadě jsem strašně moc rád, že tady můžu být. Jsem rád za tu příležitost. Doufám, že tomu týmu budu nápomocný,“ uvedl Janouch v nahrávce pro média. Nahrávačskou dvojici bude tvořit s Ondřejem Romanem. V sestavě pro turnaj v Maďarsku není Luboš Bartůněk, který loni pomohl reprezentaci k překvapivému čtvrtému místu na mistrovství světa.

Kapitán letošních vicemistrů extraligy Lvů Praha Janouch se v národním týmu potkal se třemi klubovými spoluhráči, smečařem Jiřím Bendou, liberem Milanem Moníkem a blokařem Lukášem Trojanowiczem. K týmu se připojil až po přípravných zápasech na Slovensku, v nichž svěřenci Jiřího Nováka prohráli 2:3 a vyhráli 3:1.

Nyní je čekají první soutěžní zápasy v sezoně, která na podzim vyvrcholí evropským šampionátem. Význam Evropské ligy bude větší než v minulosti, její výsledky budou hrát roli v postupu do světové Ligy národů i na ME v roce 2028. Čeští volejbalisté v této soutěži obhajují stříbro a jako druzí nasazení patří k favoritům.

Po vystoupení v Maďarsku je příští týden čeká domácí turnaj v Jihlavě, kde odehrají zápasy s Bosnou a Hercegovinou a Dánskem. Pak absolvují turnaj v Gruzii, kde je čekají domácí volejbalisté a Španělé. Finálový turnaj Evropské ligy je naplánovaný na začátek července.

Nominace českých volejbalistů

na turnaj Evropské ligy v Maďarsku:

Nahrávači: Jakub Janouch (Lvi Praha), Ondřej Roman (Volejbal Brno).

Smečaři: Jiří Benda (Lvi Praha), Matěj Pastrňák (Karlovarsko), Jan Svoboda (Kladno), Lukáš Vašina (Rzeszów/Pol.).

Blokaři: Jakub Klajmon (Mnichov/Něm.), Antonín Klimeš (Karlovarsko), Štěpán Svoboda (Dukla Liberec), Lukáš Trojanowicz (Lvi Praha).

Univerzálové: Patrik Indra (Čenstochová/Pol.), Marek Šotola (Külübü/Tur.).

Libera: Milan Moník (Lvi Praha), Jan Pavlíček (Příbram).

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Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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Živě90:62
  • -
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Avanesjanová vs. ŠalkováTenis - - 4. 6. 2026:Avanesjanová vs. Šalková //www.idnes.cz/sport
Živě3:6, 7:6, 0:0
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Živě0:0
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Živě0:1
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