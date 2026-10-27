Na dva auty se pálí jak? Nejlíp. Touhle hecovací hláškou se v baseballe i softballe povzbuzují i ti nejmenší hráči. V noci na úterý ji dokonale zhodnotili baseballisté Milwaukee Brewers v páté směně, když svého soupeře zlomili osmi body.
V té chvíli vedli už 10:0 a bylo po zápase. Jediný doběh domácích v samotné koncovce už nebyl ani tou pověstnou slabou náplastí.
Přitom celé to mohlo být úplně jinak. V závěru první poloviny páté směny vedli Brewers, nejlepší celek základní části se 103 výhrami, 2:0 a měli dva auty. Jejich hráč Christian Yelich byl po skluzu na druhou metu vyhlášen aut a pole se začalo klidit.
Světová série 2026
třetí zápas
Milwaukee Brewers – Tampa Bay Rays 10:1
Stav série: 3:0 (3:2, 5:4, 10:1)
Jenže manažer hostí si vzal výzvu a video prokázalo, že běžec byl na metě přece jen o trošku dřív.
Hráči se tedy vrátili do hřiště a Brewers na pálce v té chvíli rozjeli nevídanou show.
Hned sedm pálkařů po sobě odpálilo, což se stalo v play off vůbec poprvé, a přinesli svému týmu osm bodů.
Pak už se dohrávalo jen z povinnosti. „Bylo to hodně skličující,“ hlesl po direktu v pátém inningu domácí manažer Kevin Cash.
Jinak byl ale třetí zápas finále vyrovnaný, hned šest celých směn bylo bezbodových. Brewers ale svého soupeře zdolali týmovým výkonem, osm z devíti pálkařů základního line upu zaznamenalo hit.
Levý zadní polař Jackson Chourio se pak stal ve věku 22 let a 229 dnů druhým nejmladším hráčem Světové série se čtyřmi odpaly a ukradenou metou v jednom zápase (tím vůbec nejmladším zůstává Ty Cobb v 21 letech v roce 1908).
„Dneska jsme chtěli vyhrát. Věděli jsme, že vítězství v tomto zápase pro nás bude velmi důležité,“ řekl po zápase Chourio.
Milwaukee, které v letošním play off vyhrálo už osm zápasů v řadě, je tak jediný úspěch od zisku premiérového titulu v MLB, po jediné finálové účasti před 44 lety.
Tampa má před sebou naopak úkol, který se v historii play off soutěže povedl jen jednou - otočit deficit 0:3 na zápasy. To dokázali jen Boston Red Sox v roce 2004 proti New York Yankees ve finále Americké ligy.