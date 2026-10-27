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Na dva auty se pálí jak? Po drtivé směně je Milwaukee krok od historického triumfu

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  7:56
Baseballisté Milwaukee Brewers vyhráli na hřišti týmu Tampa Bay Rays třetí...

Baseballisté Milwaukee Brewers vyhráli na hřišti týmu Tampa Bay Rays třetí zápas Světové série 10-1 a jsou krok od historického titulu. (26. října 2026) | foto: Reuters

Baseballisté Milwaukee Brewers vyhráli na hřišti týmu Tampa Bay Rays třetí...
Baseballisté Milwaukee Brewers vyhráli na hřišti týmu Tampa Bay Rays třetí...
Baseballisté Milwaukee Brewers vyhráli na hřišti týmu Tampa Bay Rays třetí...
Baseballisté Milwaukee Brewers vyhráli na hřišti týmu Tampa Bay Rays třetí...
5 fotografií
Milwaukee Brewers jsou krok od historického titulu v zámořské Major League Baseball. Ve finále proti týmu Tampa Bay Rays vyhráli i třetí zápas Světové série a od celkového triumfu je dělí jediný úspěch.

Na dva auty se pálí jak? Nejlíp. Touhle hecovací hláškou se v baseballe i softballe povzbuzují i ti nejmenší hráči. V noci na úterý ji dokonale zhodnotili baseballisté Milwaukee Brewers v páté směně, když svého soupeře zlomili osmi body.

V té chvíli vedli už 10:0 a bylo po zápase. Jediný doběh domácích v samotné koncovce už nebyl ani tou pověstnou slabou náplastí.

Přitom celé to mohlo být úplně jinak. V závěru první poloviny páté směny vedli Brewers, nejlepší celek základní části se 103 výhrami, 2:0 a měli dva auty. Jejich hráč Christian Yelich byl po skluzu na druhou metu vyhlášen aut a pole se začalo klidit.

Světová série 2026

třetí zápas

Milwaukee Brewers – Tampa Bay Rays 10:1

Stav série: 3:0 (3:2, 5:4, 10:1)

Jenže manažer hostí si vzal výzvu a video prokázalo, že běžec byl na metě přece jen o trošku dřív.

Hráči se tedy vrátili do hřiště a Brewers na pálce v té chvíli rozjeli nevídanou show.

Hned sedm pálkařů po sobě odpálilo, což se stalo v play off vůbec poprvé, a přinesli svému týmu osm bodů.

Pak už se dohrávalo jen z povinnosti. „Bylo to hodně skličující,“ hlesl po direktu v pátém inningu domácí manažer Kevin Cash.

Jinak byl ale třetí zápas finále vyrovnaný, hned šest celých směn bylo bezbodových. Brewers ale svého soupeře zdolali týmovým výkonem, osm z devíti pálkařů základního line upu zaznamenalo hit.

Levý zadní polař Jackson Chourio se pak stal ve věku 22 let a 229 dnů druhým nejmladším hráčem Světové série se čtyřmi odpaly a ukradenou metou v jednom zápase (tím vůbec nejmladším zůstává Ty Cobb v 21 letech v roce 1908).

„Dneska jsme chtěli vyhrát. Věděli jsme, že vítězství v tomto zápase pro nás bude velmi důležité,“ řekl po zápase Chourio.

Milwaukee, které v letošním play off vyhrálo už osm zápasů v řadě, je tak jediný úspěch od zisku premiérového titulu v MLB, po jediné finálové účasti před 44 lety.

Tampa má před sebou naopak úkol, který se v historii play off soutěže povedl jen jednou - otočit deficit 0:3 na zápasy. To dokázali jen Boston Red Sox v roce 2004 proti New York Yankees ve finále Americké ligy.

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