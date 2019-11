Garrett dostal v NFL za úder helmou do hlavy rekordní trest

Incident se odehrál v závěrečných okamžicích čtvrtečního utkání s Pittsburghem, v němž Cleveland zvítězil 21:7. Garrett se dostal do křížku s quarterbackem Masonem Rudolphem, strhl mu helmu a udeřil ho s ní do hlavy. To na hrací ploše vyvolalo hromadnou bitku.

Disciplinární komise uvedla, že Garrett použil přilbu jako zbraň, a vynesla za násilí na hřišti nejtvrdší trest v historii. Dosavadním rekordem NFL bylo před 13 lety zastavení činnosti na pět zápasů Albertu Haynesworthovi z Tennessee, který ležícímu protivníkovi záměrně šlápl na hlavu.

„Udělal jsem hroznou chybu. Ztratil jsem nervy a udělal jsem něco, co je nepřijatelné. Chci se omluvit Masonu Rudolphovi, spoluhráčům, celému klubu, fanouškům i NFL,“ uvedl potrestaný Garrett, jednička předloňského draftu. AP ho přitom vykreslila jako mírného člověka, milovníka poezie a paleontologie.