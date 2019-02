Multisportovkyně zvládá lyže, kolo i plavání a prohání světovou elitu

Nedávno se po dlouhé době opět postavila na start legendární Jizerské 50 a mezi ženami doběhla na skvělém 11. místě jako nejrychlejší běžkyně na namazaných lyžích.

„Z lyžařských podniků jsem naposledy jela právě Jizerskou 50 a to přesně před osmi lety. Závod se mi pár měsíců po narození dcerky moc nepovedl a tenkrát jsem si říkala, že už nikdy,“ směje se jablonecká závodnice, která má coby lyžařka na kontě i účast na dvou olympiádách. „Ale na konci triatlonové sezony jsem cítila, že potřebuju změnu a ta změna byla právě v zařazení lyžařského tréninku přes zimu a také jsem potřebovala nějaký cíl. Padesátka byla ideální, závod skoro doma.“

Na rozdíl od specialistek na dálkové běhy cítila, že si musí lyže namazat, jak je zvyklá. Přála si proto na trati prašan a tvrdou stopu, ale místo toho panovalo sněžení a déšť. „Bohužel se sešly nejhorší podmínky, jaké mohly být. Z kopců jsem neměla nejmenší šanci udržet holky přede mnou a pak mi to dávalo hodně zabrat si skupinku vždycky dojet, z toho důvodu jsem si také prožila několik krizí, ale všechny jsem je zvládla. Když se podívám jen na svůj výkon, tak musím být spokojená,“ vrací se k závodu s centrem v Bedřichově.

Její závodní sezona zahrnuje prakticky celý rok. Právě kombinace různých sportovních disciplín v různém prostředí ji přitahuje nejvíc. „Zimní triatlon je spojení tří krásných sportů, které mám všechny moc ráda. Klasické lyžování je také krásné a stále mě hodně láká. A léto? Plavání v krásných jezerech, ježdění a běhání v lesích prostě nemá chybu,“ vyznává se univerzální sportovkyně.

V tréninku toho nejvíc najezdí na kole, hodně však s trenérem konzultuje plavání, které jí dřív dělalo značné problémy. Letos oproti minulým rokům hodně přidala na lyžích, najeto má přes 1 000 kilometrů.

Nový extrémní závod jí prodloužil kariéru

Velkou změnu do jejího sportovního života vnesla mladá vytrvalostní disciplína swimrun, která pochází ze Švédska a kombinuje běh v horském terénu a plavání. Když dostala poprvé nabídku si ji zkusit, její reakce byla odmítavá. „Ale pak se mi to rozleželo v hlavě a i když jsem nikdy netoužila běhat horské maratony a plavat desetikilometrové vzdálenosti, byla to tak trochu i výzva, jestli to budu schopná zvládnout. Ze začátku jsem se bála právě těch vzdáleností, ale daleko horší byla studená, spíš ledová voda,“ přiznává.

Helena Karásková Erbenová Multisportovkyně, nar. 6. 2. 1979 v Jablonci nad Nisou. Je dcerou olympijské medailistky v běhu na lyžích Heleny Balatkové a švagrovou historicky nejúspěšnějšího českého běžce na lyžích Lukáše Bauera. Jako běžkyně na lyžích se zúčastnila olympiád 2002 a 2006 a pěti světových šampionátů. Od roku 2011 se začala věnovat triatlonu a poté i dalším sportům. Na kontě má celkem 5 titulů mistryně světa ve 4 různých disciplínách: zimní triatlon 2012 a 2013, swimrun 2018, cross triatlon 2013, adventure race 2016. Další úspěchy: 3. místo na MS Xterra Hawai 2011, 4x celková vítězka Xterra European Tour, 30 prvenství ve Světovém poháru Xterra, 6 vyhraných závodů ze 6 na Otillo Swim Run World Series 2018.

Jenže swimrun jí nakonec tolik učaroval, že si díky němu prodloužila kariéru. V minulém roce se v této disciplíně dokonce stala světovou šampionkou. „Po loňské sezoně jsem byla rozhodnutá skončit, ale swimrun mě tak nadchnul, že jsem se rozhodla ještě pokračovat.“

V profesionálním sportu se pohybuje už více než dvacet let. Nemá za sebou silný tým, ale rodinu, která ji podporuje, a menší sponzory. I rodina byla silným motorem, který ji přiměl vytrvat na sportovních kolbištích. „Manžel nebyl moc nadšený, když jsem mu říkala, že bych nejraději skončila a byl to právě on, kdo mě vloni touhle dobou přemluvil, abych swimrun zkusila. Podporuje mě, kde se jen dá a někdy mám pocit, že by snad nejraději závodil místo mě,“ usmívá se závodnice.

„Ani dcerka Mája neslyšela ráda, když jsem mluvili o tom, že maminka už nebude závodit. Dokonce brečela, ale to brečí, i když odjíždím na závody a zrovna nejede s námi.“

Helena Karásková Erbenová má letos před sebou více než dvacet závodů v různých končinách světa - od Řecka přes Anglii až po Havaj. Velký důraz klade na světovou sérii ve swimrunu s vrcholem na mistrovství světa ve Švédsku. Naplánovaných má také devět startů v Xterra Europen Tour s vrcholem na Mistrovství Evropy v Prachaticích. „Ale hned jeden z důležitých závodů proběhne na konci dubna ve Španělsku a to světový šampionát v cross triatlonu,“ připomíná. Chce se také postavit na start alespoň dvou akcí Českého poháru horských kol.

O tomto víkendu čeká Helenu Karáskovou Erbenovou ostrý test v zimním triatlonu, který v sobě snoubí běh, horské kolo a běh na lyžích. V Rumunsku vyrazí na tratě mistrovství Evropy. „Přes zimu jsem se soustředila především na lyže, plavání a běh, kolo šlo trochu stranou, tak jsem i sama za sebe zvědavá, jak se s tím poperu,“ říká drobná blondýnka s talentem pro mnoho sportů.