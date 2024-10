Zápasnice Hanzlíčková se utká s mongolskou soupeřkou o světový bronz

Hanzlíčková startuje na MS ve vyšší váze do 72 kg poté, co se ve své tradiční kategorii do 68 kg neprobojovala na olympijské hry v Paříži. V úterý svěřenkyně trenéra Jana Žižky porazila Rusku Vusalu Parfianovičovou a poté ve čtvrtfinále podlehla nasazené jedničce Žamile Bakbergenové z Kazachstánu.

Vzhledem k tomu, že její přemožitelka postoupila do finále, dostala Hanzlíčková šanci v opravách a dnes zdolala na lopatky před limitem Emilii Creciunovou z Moldavska. O bronz se členka pražského Olympu utká s Mongolkou Bolortungalag Corigt.

Hanzlíčková má ze seniorské kategorie ve sbírce stříbro a dva bronzy z evropských šampionátů. Jejím maximem z MS je páté místo z Osla 2021, které v Tiraně minimálně vyrovná.