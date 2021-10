Hanzlíčková bude na mistrovství světa v zápase bojovat o bronz

Sedmadvacetiletá Hanzlíčková ve středu na šampionátu prohrála hned svůj první duel, v němž nestačila na Rin Mijadžiovou. Japonka nicméně následně porazila Litevku Danuté Domikaitytéovou a poté překvapivě i Mensahovou-Stockovou a postoupila do finále.

„Vytáhla“ díky tomu Hanzlíčkovou do čtvrtečních oprav, v nichž se jediná česká žena na MS střetla s Domikaitytéovou. Hanzlíčková navázala na letošní vítězství nad Litevkou z mistrovství Evropy i kvalifikačního turnaje o postup na olympijské hry do Tokia a vyhrála 2:1. Dvojnásobná medailistka z ME získala dva body už po minutě boje po ubráněném útoku soupeřky, které do konce šestiminutovky dovolila pouze snížit.

Už nyní má Hanzlíčková jistotu, že nejhůře pátým místem překoná své maximum, kterým byla devátá příčka na MS v roce 2018. Český zápas si odvezl cenný kov z MS naposledy v roce 2007 díky bronzu Marka Švece. Souboje o medaile jsou na programu od 18:00.

Do šampionátu dnes zasáhl jako první český muž Petr Novák. Reprezentanta v řecko-římském stylu zdolal na úvod soutěže v kategorii do 82 kg 5:3 Japonec Satoki Mukai, jehož následná porážka v osmifinále znamenala konec na MS i pro Nováka. V Oslu se ještě v dalších dnech představí jediný český olympionik z Tokia Artur Omarov (97 kg) a Štěpán David (do 130 kg).