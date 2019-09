Zápasnice Hanzlíčková uvízla na mistrovství světa v osmifinále

V prvním utkání se Hanzlíčková zdržela na žíněnce jen pár sekund, litevskou soupeřku Danute Domikaityteovou rychle položila na lopatky. V osmifinále pak pětadvacetiletá česká reprezentantka nestačila na Došovou, která je olympijskou vítězkou z Ria de Janeiro 2016.

Předloňská mistryně světa Došová však ve čtvrtfinále podlehla Tamyře Mariamě Mensahové z USA. Hanzlíčková by se do oprav dostala v případě, že by Japonka postoupila až do finále.

Účastnice OH v Riu Hanzlíčková byla na šampionátu v Nur-Sultanu poslední českou zástupkyní. O nejlepší výsledek se postaral čtvrtfinálovou účastí Artur Omarov, osmý mezi řecko-římskými zápasníky do 97 kg.

V kazašské metropoli se bojovalo také o olympiádu, letenky do Tokia si zajistili zápasníci a volnostylařky do pátého místa.