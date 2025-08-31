Čeští volejbalisté na MS do 21 let v boji o bronz podlehli Američanům

Autor: ,
  13:14
Čeští volejbalisté na mistrovství světa hráčů do 21 let medaili nezískali. V utkání o třetí místo podlehli USA 0:3 po setech 20:25, 19:25 a 18:25. Nenapodobili československý výběr, který se v roce 1993 postaral bronzem o dosud jediný medailových úspěch. Tým vedený trenérem Michalem Nekolou se postaral o druhý nejlepší výsledek v historii mužského MS do 21 let, která se píše od roku 1977.

Češi nastupují k zápasu na mistrovství světa volejbalistů do 21 let. | foto: VolleyballWorld

Čeští volejbalisté po celý zápas jen těžko vzdorovali americkému tlaku na servisu a následné vysoké obraně na síti, kterou dvoumetroví soupeři stavěli. Nejproduktivnějším hráčem národního týmu byl se 13 body kapitán Matěj Pastrňák, nikdo další se nedostal přes deset bodů.

Po ztrátě úvodní sady českým reprezentantům svitla naděje ve druhém setu, když po dvou esech Vojtěcha Pitnera odskočili na 10:7. O tříbodový náskok ale rychle přišli a Američané díky kvalitní obraně a následným tvrdým protiútokům znovu získali převahu. Nepomohlo ani střídání českých univerzálů, kdy místo Tomáše Brichty přišel Václav Seidl.

Ten zůstal na palubovce i ve třetí sadě, která se zlomila kolem desátého bodu. Američané šestibodovou sérií utekli na 16:11 a definitivně tím rozhodli o tom, že poprvé v historii tohoto šampionátu získají medaili. Naopak Češi druhou semifinálovou účast v cenný kov neproměnili.

Kapitán Pastrňák litoval, že ve dvou posledních zápasech český tým nepředváděl hru, která ho do semifinále dovedla. „Možná jen chvílemi, ale už to v nás nebylo. Soupeři byli samozřejmě lepší než ti předchozí, ale už jsme prostě nepředvedli to, co před tím, což nás stálo medaili. Možná na některé z nás padlo, že už je tak blízko medaile,“ uvedl v tiskové zprávě.

Největší rozdíl v duelech s Itálií a USA viděl na servisu. „Tam nás přejeli na plné čáře. Čtvrté místo na mistrovství světa určitě není špatný výsledek, za který bychom se měli stydět. Kdyby nám to před turnajem někdo řekl, určitě bychom byli spokojení. Teď je to smutné, ale s odstupem času to určitě budeme brát pozitivně,“ doplnil volejbalista Karlovarska.

Trenér Nekola vyzdvihl charakter týmu v celém turnaji, Češi vyhráli sedm z devíti zápasů. „Kluci bojovali od začátku, celou skupinou jsme prošli s výhrami v pěti zápasech za sebou. Pak dvě utkání v play off, to je prostě sedm strašně těžkých zápasů za sebou. V těch dvou utkáních o medaile byly prostě týmy v daném okamžiku lepší. Možná nám trošku došla šťáva, přesto je čtvrté místo na světě prostě fantastické umístění,“ uvedl.

Mistrovství světa volejbalistů do 21 let

v Ťiang-menu (Čína):

O 3. místo: USA - Česko 3:0 (20, 19, 18)

14:00 finále: Írán - Itálie.

