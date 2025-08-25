Čeští mladíci nepolevují. Na volejbalovém MS do 21 let zaútočí na triumf ve skupině

Čeští volejbalisté do 21 let vyhráli na mistrovství světa v Číně i čtvrtý zápas v základní skupině. Bulharsko porazili 3:0 a do osmifinále postoupí nejhůře z druhého místa. O první místo v tabulce se utkají v úterý s Japonskem, které dosud rovněž neprohrálo.
Čeští volejbalisté slaví vítězství nad Bulharskem na mistrovství světa...

Čeští volejbalisté slaví vítězství nad Bulharskem na mistrovství světa volejbalistů do 21 let.

Čeští volejbalisté slaví během zápasu s Bulharskem na mistrovství světa...
Matěj Pastrňák slaví po zápase s Bulharskem na mistrovství světa volejbalistů...
Matěj Pastrňák smečuje na mistrovství světa volejbalistů do 21 let.
Čeští volejbalisté nastupují k zápasu s Bulharskem na mistrovství světa...
Čeští reprezentanti nezaváhali ani po dni volna a navázali na výhry nad Kolumbií, Kubou a Brazílií. V turnaji dosud ztratili jen dva sety. Nejproduktivnějším českým hráčem proti Bulharsku byl českobudějovický univerzál Tomáš Brichta s 15 body.

„Náš sen pokračuje. Kluci hráli opět velice koncentrovaně,“ řekl po zápase asistent trenéra Martin Kop. „Měli jsme trošku strach po dni volna, co s námi udělá zápas v 11 hodin dopoledne, ale byli jsme na to dobře připravení. Po prvním setu, který byl nervóznější, jsme jasně dominovali. Jsme rádi, že to bylo 3:0 a pošetřili jsme zase nějaké síly,“ uvedl spolupracovník hlavního kouče Michala Nekoly.

Mistrovství světa volejbalistů do 21 let v Ťiang-menu (Čína):

Skupina C:
Česko - Bulharsko 3:0 (22, 16, 19)

O nadvládě dvou mladíků. Proč jsou lepší? A překonají boje Federera s Nadalem?

Na čtyřech posledních turnajích, na kterých se sešli, si to rozdali ve finále. A tak je hlavní motiv US Open jasný. Zahrají si o titul opět Jannik Sinner a Carlos Alcaraz? I když poslední grandslam...

25. srpna 2025  9:07

Dlouhé čekání, masakr, hledání motivace. Jak se atleti připravují na pozdní MS

Mistrovství světa až v půlce září? Na tak pozdní vrcholnou akci nejsou atleti příliš zvyklí. A tak se mnozí z nich musí neustále motivovat, aby tu nejlepší výkonnost po náročných měsících závodění...

25. srpna 2025  8:35

