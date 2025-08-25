Čeští mladíci nepolevují. Na volejbalovém MS do 21 let zaútočí na triumf ve skupině

Čeští reprezentanti nezaváhali ani po dni volna a navázali na výhry nad Kolumbií, Kubou a Brazílií. V turnaji dosud ztratili jen dva sety. Nejproduktivnějším českým hráčem proti Bulharsku byl českobudějovický univerzál Tomáš Brichta s 15 body.
„Náš sen pokračuje. Kluci hráli opět velice koncentrovaně,“ řekl po zápase asistent trenéra Martin Kop. „Měli jsme trošku strach po dni volna, co s námi udělá zápas v 11 hodin dopoledne, ale byli jsme na to dobře připravení. Po prvním setu, který byl nervóznější, jsme jasně dominovali. Jsme rádi, že to bylo 3:0 a pošetřili jsme zase nějaké síly,“ uvedl spolupracovník hlavního kouče Michala Nekoly.
Mistrovství světa volejbalistů do 21 let v Ťiang-menu (Čína):
Skupina C: