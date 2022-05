MS v Račicích láká i na exhibici Synka s největšími hvězdami veslování

Pohodlně usazen na tiskové konferenci v malebném prostředí Občanské plovárny letmo zkontroluje hladinu Vltavy. Ten moment jako by přesně vystihl jeho současné rozpoložení. K vodě má Ondřej Synek pořád blízko, jen už v roli sportovního ředitele veslařského svazu dohlíží na nadějnou omladinu ze břehu.

Ve skifu neseděl přes rok a oproti závodní formě má téměř dvacet kilo navíc. V sobotu 24. září však bude opět na trati spolu s největšími soupeři z průběhu své kariéry. „Těším se na to. Akci vymyslel organizační výbor mistrovství světa, nejdřív se mi to nezdálo, ale když jsem psal klukům a oni byli nadšení, tak už se mi to začalo líbit. Půjde o exhibiční závod na 500 metrů,“ řekl Synek a prozradil i jména svých pozvaných hostů a zároveň soků.

Do Česka by měl dorazit Novozélanďan Mahé Drysdale a Nor Olaf Tufte, oba dvojnásobní olympijští šampioni. Také Brit Alan Campbell, Švéd Lassi Karonen a Slovinec Iztok Čop. „Alan mi psal, že šest let neseděl v lodi, takže oproti němu mám náskok,“ pousmál se devětatřicetiletý Synek, který kariéru uzavřel kvůli zdravotním potížím loni v září.

Mistrovství světa ve veslování se uskuteční v Račicích 18. - 25. září. Jaké jsou ambice domácích? „Pokud by tři české posádky startovaly ve finále, byli bychom spokojeni. Ale největším úspěchem bude, když se šampionát uspořádá bez omezení a fanoušci si ho užijí,“ má jasno předseda Českého veslařského svazu Ondřej Šebek.

Mladý veslař Jan Cincibuch vidí v domácím prostředí jen pozitiva. „Na této trati závodíme často, známe ubytování, zázemí, nikam nemusíme cestovat a samozřejmě publikum nás jistě požene kupředu,“ uvedl Cincibuch, jenž bude závodit ve dvojskifu s Jakubem Podrazilem.

Tribuna u vodního kanálu v Račicích má kapacitu tři tisíce lidí. Její hukot naplno poznala veslařka Lenka Antošová, která zde spolu s parťačkou Kristýnou Fleissnerovou slavila na mistrovství Evropy 2017 senzační zlato z dvojskifu. „Atmosféra byla neskutečná, moc ráda na to vzpomínám,“ řekla účastnice tří olympiád.

Letos - po přechodu do skifu - si na medaili z domácího šampionátu myslet netroufá. „Pořád se s tou změnou sžívám, občas je to náročné. Budu chtít zajet své maximum, abych byla se závodem spokojená,“ dodala Antošová.

Přípravy na mistrovství světa jsou v plném proudu. Vždyť do Česka dorazí v září zhruba 400 zahraničních posádek a až 1200 závodníků.