České dvojskify postoupily na veslařském MS v Račicích do semifinále

Vraštil se Šimánkem i při svém druhém startu na MS poměřili síly s elitní světovou posádkou a kandidáty na medaili. Poté, co v rozjížďce po boji prohráli s aktuálně nejlepším dvojskifem lehkých vah Fintanem McCarthym a Paulem O’Donovanem z Irska, ve čtvrtfinále se utkali s Italy Pietrem Rutou a Stefanem Oppou.

A tentokrát z prestižního souboje s třetí posádkou z olympijských her v Tokiu a obhájci stříbra z předešlého MS vyšli Češi vítězně. Po 200 metrech po startu se dostali do vedení a první místo až do cíle neopustili. Nakonec druhé Ukrajince Stanislava Kovalova a Igora Chmaru porazili Vraštil se Šimánkem o více než dvě sekundy. Třetí Italové uhájili poslední postupovou pozici jen o čtyři setiny sekundy před mocně finišujícími Poláky Jerzym Kowalským a Arturem Mikolajczewským.

„Byla to hodně těžká jízda. Konečně je tady ale dobrá voda a zlepšilo se počasí,“ řekl Šimánek České televizi a poukázal na příznivější podmínky oproti předchozím dnům. „Začali jsme výborně, ale museli jsme tahat až do cíle. Soupeřili jsme s loďmi, která nás jindy předjíždí. Navíc na konci se to tam hrnulo, jak ostatní bojovali o postup,“ doplnil šestadvacetiletý veslař.

Svěřenci trenéra Michala Vabrouška se v Račicích zatím prezentují ve skvělé formě a zažívají nepoznané. „Jsme úplně v jiné situaci než dříve, kdy jsme spíše jezdili zezadu a útočili ve finiši, které nám jdou. Teď je to jiné a je to fajn pocit. Navíc cítíme, že tam jsou rezervy,“ uvedl Vraštil. Semifinále čeká čtvrtou posádku z olympiády v Tokiu v pátek. „Uvidíme, s kým pojedeme. Vyhráli jsme, takže bychom měli mít papírově slabší soupeře. Určitě to ale bude opět těžký závod,“ dodal devětatřicetiletý Vraštil.

Cincibucha s Podrazilem čeká semifinále až v sobotu. Mezi dvanáct nejlepších Češi postoupili zásluhou skvělého finiše, kdy se jim podařilo předjet Litevce Armandase Kelmelise a Dovydase Nemeravičiuse. „Jako obvykle jsme pomalu odstartovali. Naše výhoda ale je, že tak jezdíme celou sezonu, takže nás to nerozhází. Víme, že na to v posledních 300 metrech máme,“ řekl Podrazil. Jeho parťák přiznal, že byl před čtvrtfinálovou jízdou hodně nervózní. „Myslel jsem si, že cesta je přes Řeky, ale nakonec to bylo jinak. Měli jsme štěstí, že Litevci neměli svůj den a nám to naopak vyšlo,“ uvedl Cincibuch.