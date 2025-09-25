Neuvěřitelné, nemám slov. Jak volejbalisty nakopla hrubka íránského kapitána

Autor:
  12:21
Po ztrátě koncovky prvního setu prohrávali ve druhém 20:22 a kapitán soupeřů měl jednoznačnou příležitost bodovat. Ale ve vyložené pozici minul smeč a čeští volejbalisté se pak nastartovali k fantastickému obratu. Ve čtvrtfinále mistrovství světa zdolali Írán 3:1 a o víkendu si na Filipínách zahrají o medaile. „Doufám, že ze sebe ještě něco dostaneme,“ prohlásil kouč Jiří Novák.

Po proměněném mečbolu halu v Manile zaplavila česká euforie, reprezentanti se na sebe vrhli a mocně slavili historický postup. Už účast ve čtvrtfinále byla maximem v samostatné historii země, ale volejbalisté tuto metu ještě posunuli. A do senzačních výšin.

Na mistrovství světa si zahrají o medaile!

Čeští hráči slaví vítězství ve čtvrtfinále mistrovství světa. V čele skupinky i tažení za postupem Lukáš Vašina.
JAK SE SLAVÍ POSTUP. Antonín Klimeš (39) běží v ústrety Marku Lickovi, Marek Šotola zvedá ze země Patrika Indru a Milan Moník děkuje fanouškům.
Čeští hráči ve vítězné euforii na konci čtvrtfinále.
Čeští hráči děkují fanouškům za podporu po výhře ve čtvrtfinále mistrovství světa.
19 fotografií

„Je to neuvěřitelné, nemám slov. Sám nevěřím, že dokážeme hrát takhle dobře, bojujeme jeden za druhého a nic nevzdáváme,“ líčil v rozhovoru pro Českou televizi nahrávač Luboš Bartůněk.

Trenér Novák už před zápasem upozorňoval, že Írán je nevyzpytatelným soupeřem, který má dvě tváře. „Když jim všechno šlape, tak hrají skvěle, ale když je dostaneme pod tlak, chybují.“

Volejbalová senzace pokračuje! Češi zdolali Írán a na MS si zahrají o medaile

V první sadě jeho svěřenci sice dotáhli manko 4:9, ale vyrovnanou koncovku ztratili 22:25.

„Rozhodlo, že Írán v důležitých chvílích parádně podával, s tím se nedalo nic dělat,“ líčil Novák pro ČT. „Ale pak jsme se vrátili do hry.“

A nutno podotknout, že velmi nečekaně.

Jan Galabov a Antonín Klimeš blokují smeč Mohammada Valizadeho ve čtvrfinále MS.

Asijský celek měl navrch i po většinu druhého setu, vedl ještě 22:20. Za tohoto stavu nicméně íránský kapitán Šarífí Murtazá poslal jednoduchou smeč do autu a Češi otočili nejen průběh sady, ale nakonec i celého utkání (22:25, 27:25, 25:20, 25:21).

„Druhý set byl klíčový,“ upozornil Bartůněk. „Kdybychom ho prohráli, tak by bylo těžké dotahovat manko 0:2. Ale když jsme ho vybojovali, tak nás to nakoplo a pak už jsme utkání kontrolovali.“

„Začali jsme lépe plnit, co jsme měli,“ pojmenoval důvod českého zlepšení Novák. „V útoku jsme byli dobří celý zápas, a když jsme se k soupeřům přiblížili na jeden dva body, už to nebyl ten samý Írán jako v prvním setu.“

Antonín Klimeš a Morteza Šarifi se potkávají nad sítí.
Čeští hráči slaví s fanoušky postup do semifinále mistrovství světa.

V sobotu reprezentanty čeká semifinále, vyzvou v něm vítěze zápasu mezi Spojenými státy a Bulharskem. Pokud uspějí, dostanou se do finále a získají jistotu medaile, v případě porážky je čeká souboj o bronz.

„Radost je obrovská, ale máme před sebou ještě dva zápasy, takže si to užiju až po turnaji,“ krotil Novák přehnanou euforii po čtvrtfinálovém triumfu.

Naopak na Bartůňkovi bylo vidět dojetí. „Jsme v semifinále, to je neuvěřitelné. Pořád mi to nedochází. Kdyby mi to někdo řekl před turnajem, tak ho asi pošlu někam.“

Vstoupit do diskuse (14 příspěvků)
title=Tipsport - partner programu
Pardubice vs. TřinecHokej - 8. kolo - 25. 9. 2025:Pardubice vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
25. 9. 18:00
  • 1.80
  • 4.50
  • 3.53
Chodov vs. KladnoFlorbal - 3. kolo - 25. 9. 2025:Chodov vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
25. 9. 18:00
  • 1.60
  • 6.51
  • 3.28
Lille vs. BrannFotbal - 1. kolo - 25. 9. 2025:Lille vs. Brann //www.idnes.cz/sport
25. 9. 18:45
  • 1.47
  • 4.77
  • 6.48
GA Eagles vs. FCSBFotbal - 1. kolo - 25. 9. 2025:GA Eagles vs. FCSB //www.idnes.cz/sport
25. 9. 18:45
  • 1.76
  • 4.10
  • 4.33
Osasuna vs. ElcheFotbal - 6. kolo - 25. 9. 2025:Osasuna vs. Elche //www.idnes.cz/sport
25. 9. 19:30
  • 1.97
  • 3.25
  • 4.68
SBŠ Ostrava vs. TroistorrentsBasketbal - Kvalifikace - 25. 9. 2025:SBŠ Ostrava vs. Troistorrents //www.idnes.cz/sport
25. 9. 19:30
  • 1.13
  • 20.40
  • 5.61
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Smrt obětavé naděje. Mladý biatlonista zemřel při jízdě na kole po střetu s autem

Střet s autem při vyjížďce na kole nedaleko Krouny na Chrudimsku přeťal slibnou kariéru devatenáctiletého biatlonisty Jana Vaňhy. Okolnosti páteční tragické nehody nyní zjistila redakce iDNES.cz....

Neštěstí před začátkem sezony. Mladý český biatlonista tragicky zahynul

Období letní přípravy končí a za pár týdnů odstartuje v biatlonu nová zimní sezona, čeští biatlonisté do ní ale budou vstupovat se stínem smutku. V pouhých devatenácti letech tragicky zahynul bývalý...

Slavia - Bodö/Glimt 2:2, strhující bitva, hosté smazali manko a v závěru srovnali

Slávističtí fotbalisté v Lize mistrů mířili k vítězství, vedli o dvě branky, ale nakonec v úvodním zápase hlavní fáze remizovali s Bodö/Glimt 2:2. Vyrovnávací gól dostali v poslední minutě z brejku,...

MS v atletice 2025 Tokio: výsledky, vítězové, česká nominace a výkony

Atletická elita osm dní bojovala v dalekém Japonsku. Mistrovství světa v Tokiu bylo na programu od 13. do 21. září 2025. Českou nominaci a výkony, program závodů a především výsledky najdete v...

Volejbalová senzace pokračuje! Češi zdolali Írán a na MS si zahrají o medaile

Čeští volejbalisté si na mistrovství světa na Filipínách zahrají semifinále. Už tak nejúspěšnější šampionát v samostatné české historii osladili čtvrtfinálovou výhrou nad Íránem 3:1 po setech 22:25,...

Hejduk hodil buly v Ústí, viděl debakl a mluvil o synech: Oba hrají za Harvard

Zažil nablýskané ceremoniály v NHL před natřískanými arénami, teď hokejový velikán Milan Hejduk vhodil čestné buly před 350 fanoušky ústeckého Slovanu na šestitisícovém stadionu. Nejslavnější...

25. září 2025

MS ve volejbale mužů 2025: program semifinále, český tým, kde sledovat

Dlouhých patnáct let čekali na účast mezi elitou, teď se čeští volejbalisté na mistrovství světa na Filipínách (12. až 28. září) ukazují výborně. Z těžké základní skupiny postoupili do osmifinále,...

25. září 2025  12:51

Neuvěřitelné, nemám slov. Jak volejbalisty nakopla hrubka íránského kapitána

Po ztrátě koncovky prvního setu prohrávali ve druhém 20:22 a kapitán soupeřů měl jednoznačnou příležitost bodovat. Ale ve vyložené pozici minul smeč a čeští volejbalisté se pak nastartovali k...

25. září 2025  12:21

Volejbalová senzace pokračuje! Češi zdolali Írán a na MS si zahrají o medaile

Čeští volejbalisté si na mistrovství světa na Filipínách zahrají semifinále. Už tak nejúspěšnější šampionát v samostatné české historii osladili čtvrtfinálovou výhrou nad Íránem 3:1 po setech 22:25,...

25. září 2025  8:39,  aktualizováno  12:04

Extraliga podle Ujčíka dělí hráče na hvězdy a ty ostatní. Ředitel soutěže se ohradil

Předseda disciplinární komise extraligy Viktor Ujčík způsobil ve středu pozdvižení. Prohlásil, že na přání hokejových klubů bude trestat přísněji, pokud hráč zraní hvězdu soupeře. Sdělil tím, že...

25. září 2025

Odvážná tyrkysová i rolba bez řidiče. Ve Varech sídlí skromní mistři inovací

Premium

Přijela snad NHL do Česka? Není to San Jose? Kdepak, pořád jde o tuzemskou extraligu. Vítejte v klubu, kde i radikální úpravy dostávají prostor. A tak se obarvil do tyrkysova. Karlovy Vary nepatří...

25. září 2025

U některých hráčů jsem nebyl spokojený s přístupem, říká Kozel po výhře v poháru

V základní sestavě fotbalistů Jablonce dostali v pohárovém duelu s Hlinskem šanci i hráči, kteří byli v prvoligových zápasech spíše náhradníky nebo přišli do týmu v závěru přestupového období. O...

25. září 2025  11:41

Ayuso po sváru s UAE našel místo u Lidl-Treku, s Vackovou stájí podepsal na pět let

Po konci v týmu UAE Emirates bude talentovaný španělský cyklista Juan Ayuso jezdit podle očekávání za Lidl-Trek, v němž bude kolegou i českého jezdce Mathiase Vacka. Avizované angažmá ve čtvrtek...

25. září 2025  11:10

KVÍZ: Poznáte fotbalové stadiony českých soupeřů v pohárech?

Kapacita některých šplhá až k sedmdesáti tisícům, jiné ubytují jen skromné počty fanoušků. Evropské poháry s sebou přinášejí cesty na různé fotbalové stánky. Víte, které patří českým soupeřům v Lize...

vydáno 25. září 2025

Velká pardubická 2025: program, startovní listina, vstupenky, kde sledovat

Velká pardubická je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Velký dostihový svátek se i v roce 2025 koná tradičně druhou říjnovou neděli (12. října). Startovní...

25. září 2025  10:08

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Macháč v Tokiu nestačil na hráče třetí stovky, v prvním kole končí i Siniaková

Tomáš Macháč skončil již v prvním kole tenisového turnaje v Tokiu, na němž loni došel do semifinále. Dvaadvacátého hráče žebříčku porazil nečekaně 6:3, 7:6 domácí Japonec ze třetí světové stovky a...

25. září 2025  8:22,  aktualizováno  10:04

Ráno stavěli tribuny, pak skolili Sigmu. A dál? Pražská „S“, přejí si hráči Nových Sadů

Ve středu ráno se fotbalisté Nových Sadů ze čtvrté ligy místo cesty do práce sešli na svém maličkém stadionku na předměstí Olomouce, aby mohli rychle smontovat v noci přivezené mobilní tribuny. Poté...

25. září 2025  9:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.