Neuvěřitelné, nemám slov. Jak volejbalisty nakopla hrubka íránského kapitána

Po proměněném mečbolu halu v Manile zaplavila česká euforie, reprezentanti se na sebe vrhli a mocně slavili historický postup. Už účast ve čtvrtfinále byla maximem v samostatné historii země, ale volejbalisté tuto metu ještě posunuli. A do senzačních výšin.
Na mistrovství světa si zahrají o medaile!
„Je to neuvěřitelné, nemám slov. Sám nevěřím, že dokážeme hrát takhle dobře, bojujeme jeden za druhého a nic nevzdáváme,“ líčil v rozhovoru pro Českou televizi nahrávač Luboš Bartůněk.
Trenér Novák už před zápasem upozorňoval, že Írán je nevyzpytatelným soupeřem, který má dvě tváře. „Když jim všechno šlape, tak hrají skvěle, ale když je dostaneme pod tlak, chybují.“
|
Volejbalová senzace pokračuje! Češi zdolali Írán a na MS si zahrají o medaile
V první sadě jeho svěřenci sice dotáhli manko 4:9, ale vyrovnanou koncovku ztratili 22:25.
„Rozhodlo, že Írán v důležitých chvílích parádně podával, s tím se nedalo nic dělat,“ líčil Novák pro ČT. „Ale pak jsme se vrátili do hry.“
A nutno podotknout, že velmi nečekaně.
Asijský celek měl navrch i po většinu druhého setu, vedl ještě 22:20. Za tohoto stavu nicméně íránský kapitán Šarífí Murtazá poslal jednoduchou smeč do autu a Češi otočili nejen průběh sady, ale nakonec i celého utkání (22:25, 27:25, 25:20, 25:21).
„Druhý set byl klíčový,“ upozornil Bartůněk. „Kdybychom ho prohráli, tak by bylo těžké dotahovat manko 0:2. Ale když jsme ho vybojovali, tak nás to nakoplo a pak už jsme utkání kontrolovali.“
„Začali jsme lépe plnit, co jsme měli,“ pojmenoval důvod českého zlepšení Novák. „V útoku jsme byli dobří celý zápas, a když jsme se k soupeřům přiblížili na jeden dva body, už to nebyl ten samý Írán jako v prvním setu.“
V sobotu reprezentanty čeká semifinále, vyzvou v něm vítěze zápasu mezi Spojenými státy a Bulharskem. Pokud uspějí, dostanou se do finále a získají jistotu medaile, v případě porážky je čeká souboj o bronz.
„Radost je obrovská, ale máme před sebou ještě dva zápasy, takže si to užiju až po turnaji,“ krotil Novák přehnanou euforii po čtvrtfinálovém triumfu.
Naopak na Bartůňkovi bylo vidět dojetí. „Jsme v semifinále, to je neuvěřitelné. Pořád mi to nedochází. Kdyby mi to někdo řekl před turnajem, tak ho asi pošlu někam.“