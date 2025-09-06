Evropské šampionky sahají po primátu i na MS. Volejbalistky Turecka jsou ve finále

Turecké hráčky kolem pětadvacetileté univerzálky Melissy Vargasové zpočátku nedokázaly bránit útok menších, ale bojovných Japonek. I proto prohrály první sadu velkým rozdílem 16:25. Pak ale úřadující mistryně Evropy zlepšily blok a zároveň s tlakem na servisu začaly mít převahu. Další dějství jim patřila 25:17 a 25:18. V dramatickém závěru se Japonky ještě dostaly ke třem setbolům, jenže první semifinále po 15 letech v postup nepřetavily. Turecko zvítězilo 27:25.
Vargasová, rodačka z Kuby, k dnešnímu vítězství přispěla 28 body a dostala se do čela statistik nejvíce bodujících hráček MS. Turkyně vyhrály v Thajsku i šestý zápas, přitom na šampionát přijely se sérií čtyř porážek z Ligy národů, které senzačně odstartovaly Češky v červenci na turnaji v Apeldoornu (3:1).
Mistrovství světa volejbalistek v Thajsku
semifinále (Bangkok)
Turecko - Japonsko 3:1 (-16, 17, 18, 25),
14:30 Itálie - Brazílie