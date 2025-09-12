Mistrovství světa ve volejbale mužů 2025: program, český tým, kde sledovat

Čeští volejbalisté si po patnácti letech zahrají proti těm nejlepším týmům. Mistrovství světa se uskuteční od 12. do 28. září na Filipínách a národní tým se bude snažit o překvapení v podobě postupu do osmifinále. S kým a kdy si Češi zahrají, jaký je systém turnaje, program zápasů i kde můžete MS sledovat najdete v našem textu.

Čeští volejbalisté slaví zisk bodu v kvalifikačním utkání na mistrovství Evropy proti Černé Hoře. | foto: ČTK

  • Česká reprezentace bude hrát ve skupině H s Brazílií, Srbskem a Čínou.
  • Se soupeři se Česko utká v Mall of Asia Arena (kapacita 20 000 diváků) v Pasay City. Ostatní zápasy se uskuteční v Araneta Coliseum (kapacita 14 429 diváků) v Quezon City.
  • Naposledy Česko hrálo na MS v roce 2010, kdy desátým místem vybojovalo nejlepší výsledek od rozpadu federace.
  • Poprvé v historii startuje na mistrovství světa 32 týmů.
  • Poslední šampionát ovládli v roce 2022 Italové, když ve finále zdolali Polsko 3:1.

Program českých volejbalistů na MS 2025:

DatumSkupinaSoupeřČasVýsledek
14. 9. 2025HSrbsko – Česko11:30
16. 9. 2025HBrazílie – Česko04:30
18. 9. 2025HČesko – Čína15:00
  • Týmy jsou rozděleny do osmi skupin po čtyřech, do osmifinále projdou vždy dva nejlepší. Následuje čtvrtfinále, semifinále a finále. Vše vyřazovacím systémem na jeden zápas.

Nominace Česka na MS volejbalistů:

Nahrávači: Luboš Bartůněk, Jiří Srb.
Smečaři: Jan Galabov, Matouš Drahoňovský, Lukáš Vašina, Martin Licek, Jiří Benda.
Blokaři: Adam Zajíček, Josef Polák, Antonín Klimeš.
Univerzálové: Marek Šotola, Patrik Indra.
Libera: Milan Moník, Michael Kovařík.

Program MS volejbalistů 2025:

DatumČasZápasVýsledek
12.9.12:00Filipíny – Tunisko
13.9.04:00USA – Kolumbie
13.9.04:30Kanada – Libye
13.9.07:30Kuba – Portugalsko
13.9.08:00Japonsko – Turecko
13.9.11:30Německo – Bulharsko
13.9.12:00Nizozemsko – Katar
13.9.15:00Slovinsko – Chile
13.9.15:30Polsko – Rumunsko
14.9.04:30Argentina – Finsko
14.9.07:30Írán – Egypt
14.9.08:00Ukrajina – Belgie
14.9.11:30Srbsko – Česko
14.9.12:00Francie – Jižní Korea
14.9.15:00Brazílie – Čína
14.9.15:30Itálie – Alžírsko
15.9.04:00Kuba – Kolumbie
15.9.04:30Turecko – Libye
15.9.07:30Německo – Chile
15.9.08:00Japonsko – Kanada
15.9.11:30Slovinsko – Bulharsko
15.9.12:00Nizozemsko – Rumunsko
15.9.15:00USA – Portugalsko
15.9.15:30Polsko – Katar
16.9.04:00Brazílie – Česko
16.9.04:30Argentina – Jižní Korea
16.9.07:30Írán – Tunisko
16.9.08:00Ukrajina – Alžírsko
16.9.11:30Filipíny – Egypt
16.9.12:00Francie – Finsko
16.9.15:00Srbsko – Čína
16.9.15:30Itálie – Belgie
17.9.04:00Portugalsko – Kolumbie
17.9.04:30Katar – Rumunsko
17.9.07:30Bulharsko – Chile
17.9.08:00Kanada – Turecko
17.9.11:30USA – Kuba
17.9.12:00Polsko – Nizozemsko
17.9.15:00Slovinsko – Německo
17.9.15:30Japonsko – Libye
18.9.04:00Brazílie – Srbsko
18.9.04:30Finsko – Jižní Korea
18.9.07:30Egypt – Tunisko
18.9.08:00Belgie – Alžírsko
18.9.11:30Filipíny – Írán
18.9.12:00Francie – Argentina
18.9.15:00Česko – Čína
18.9.15:30Itálie – Ukrajina

Kde sledovat MS ve volejbale mužů živě:

Přímé přenosy z volejbalového MS najdete v nabídce České televize na stanici ČT Sport i na online platformě ČT Sport Plus.

Tabulky skupin na MS volejbalistů 2025:

Skupina A

#TýmZVPSkóreB
1Filipíny
2Írán
3Egypt
4Tunisko

Skupina B

#TýmZVPSkóreB
1Polsko
2Nizozemsko
3Katar
4Rumunsko

Skupina C

#TýmZVPSkóreB
1Francie
2Argentina
3Finsko
4Jižní Korea

Skupina D

#TýmZVPSkóreB
1USA
2Kuba
3Portugalsko
4Kolumbie

Skupina E

#TýmZVPSkóreB
1Slovinsko
2Německo
3Bulharsko
4Chile

Skupina F

#TýmZVPSkóreB
1Itálie
2Ukrajina
3Belgie
4Alžírsko

Skupina G

#TýmZVPSkóreB
1Japonsko
2Kanada
3Turecko
4Libye

Skupina H

#TýmZVPSkóreB
1Brazílie
2Srbsko
3Česko
4Čína

Jak si vedl český tým před šampionátem?

  • Česká volejbalová reprezentace letos získala stříbro v Evropské lize a úspěšně zakončila kvalifikaci o postup na ME 2026.
  • V přípravných duelech s Belgií a Finskem zaznamenala vyrovnanou bilanci dvou výher a dvou porážek. Závěrečná prohra 0:3 s Finy a především herní projev českého týmu v tomto duelu trenéra Nováka zklamaly.
  • Česká sestava je obdobná jako v závěru kvalifikace o ME. Jen blokaře Jakuba Klajmona nahradil Josef Polák a na pozici druhého nahrávače se prosadil Jiří Srb.
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Výsledky

