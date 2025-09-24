Italové se s Belgií utkali už v základní skupině a v pětisetové bitvě prohráli. Tentokrát svěřenci trenéra Ferdinanda De Giorgiho rozhodli první i druhý set hned v úvodu, i do koncovky třetí sady pak už šli s bezpečným náskokem. Dali osm es a mnohem méně chybovali, dvanáct bodů si připsal 207 centimetrů vysoký blokař Roberto Russo.
Na belgické straně byl tradičně nejproduktivnější dvaadvacetiletý univerzál Ferre Reggers, jenž byl hrdinou předchozího zápasu s Italy. Těm dal ve skupině 31 bodů, ve čtvrtfinále ho italská obrana udržela na třinácti. Se 106 body z pěti zápasů nicméně Reggers statistice turnaje jednoznačně vládne.
Italští volejbalisté budou semifinále světového šampionátu hrát posedmé, dosud získali čtyři tituly a jedno stříbro. Belgičané vyrovnali postupem do čtvrtfinále svůj největší úspěch v historii, kterým bylo osmé místo z roku 1970.
Česká reprezentace se o postup do semifinále MS utká ve čtvrtek s Íránem, zbylou dvojici tvoří USA a Bulharsko.
Mistrovství světa volejbalistů v Manile
čtvrtfinále
Itálie - Belgie 3:0 (13, 18, 18)
14:00 Polsko - Turecko