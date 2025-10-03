Skvělý závod kajakářů. Krejčí na MS ve slalomu získal stříbro, Prskavec bronz

Třiadvacetiletý Krejčí prožívá průlomový šampionát. Po bronzu z časovky kayakcrossu získal dnes poprvé v kariéře i cenný kov v klasickém slalomu. Ve finále potvrdil formu z předchozích jízd, kdy vyhrál kvalifikaci a byl třetí v semifinále. Finále zajel čistě a zařadil se těsně před zkušenějšího krajana. V sobotu Krejčího ještě čekají vyřazovací jízdy krosu, který mu na jaře přinesl evropský titul.
Dvaatřicetiletý Prskavec rovněž zahájil sezonu zlatem na mistrovství Evropy, ale pak se mu příliš nedařilo. Na MS se ale z deváté pozice protlačil do finále a tam zejména ve spodní části trati předvedl výbornou jízdu. Dlouho se držel v křesle pro vedoucího závodníka, až Krejčí jeho čas pokořil. Prskavec i tak získal šestou medaili na MS. Ke dvěma titulům z let 2015 a 2019 a třem druhým příčkám přidal první bronz.
Ženám v Penrithu vládne Polka Klaudia Zwoliňská, která získala zlatý double. Po čtvrtečním závodě kanoistek ovládla i dnešní kategorii kajakářek. České reprezentantky Gabriela Satková a Antonie Galušková vypadly v semifinále.
Šestadvacetiletá Zwoliňská, která loni na kajaku získala olympijské stříbro, tentokrát díky čisté jízdě zvítězila o 1,77 sekundy před Kimberley Woodsovou. Britka doplatila na dvě trestné sekundy za dotek dvanácté branky. Triumfem v obou individuálních kategoriích klasického vodního slalomu Zwoliňská napodobila úspěch australské hvězdy Jessiky Foxové, která double získala v roce 2018. V Penrithu trojnásobná olympijská vítězka Foxová nezávodí kvůli nedávné operaci nádoru na ledvině. Ziskem bronzové medaile ji nečekaně zastoupila Kate Eckhardtová.
České barvy ve finále zastoupení neměly. Po triumfu v hlídkách se žádná z reprezentantek do individuálního boje o medaile neprosadila. Vicemistryně Evropy Satková obsadila v semifinále 15. místo se ztrátou 1,59 sekundy na postupovou dvanáctku. O účast ve finále ji připravila dvousekundová penalizace za dotek třinácté branky. O dvě místa za ní byla olympionička Galušková, která doplatila na „šťouch“ na sedmnáctce.
