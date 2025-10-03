Skvělý závod kajakářů. Krejčí na MS ve slalomu získal stříbro, Prskavec bronz

Autor: ,
  8:07
Čeští kajakáři získali na mistrovství světa ve vodním slalomu dvě medaile. Jakub Krejčí byl v Penrithu stříbrný, olympijský vítěz z Tokia 2021 Jiří Prskavec o sedm setin za ním bronzový. Předčil je jen Francouz Titouan Castryck. Vítěz celkového hodnocení Světového poháru vyhrál o 1,46 sekundy před Krejčím. Česká výprava získala na šampionátu v Austrálii první medaile v olympijské disciplíně.

JAkub Krejčí | foto: Kanoe.cz / Jure Lenarcic

Třiadvacetiletý Krejčí prožívá průlomový šampionát. Po bronzu z časovky kayakcrossu získal dnes poprvé v kariéře i cenný kov v klasickém slalomu. Ve finále potvrdil formu z předchozích jízd, kdy vyhrál kvalifikaci a byl třetí v semifinále. Finále zajel čistě a zařadil se těsně před zkušenějšího krajana. V sobotu Krejčího ještě čekají vyřazovací jízdy krosu, který mu na jaře přinesl evropský titul.

Dvaatřicetiletý Prskavec rovněž zahájil sezonu zlatem na mistrovství Evropy, ale pak se mu příliš nedařilo. Na MS se ale z deváté pozice protlačil do finále a tam zejména ve spodní části trati předvedl výbornou jízdu. Dlouho se držel v křesle pro vedoucího závodníka, až Krejčí jeho čas pokořil. Prskavec i tak získal šestou medaili na MS. Ke dvěma titulům z let 2015 a 2019 a třem druhým příčkám přidal první bronz.

Ženám v Penrithu vládne Polka Klaudia Zwoliňská, která získala zlatý double. Po čtvrtečním závodě kanoistek ovládla i dnešní kategorii kajakářek. České reprezentantky Gabriela Satková a Antonie Galušková vypadly v semifinále.

Šestadvacetiletá Zwoliňská, která loni na kajaku získala olympijské stříbro, tentokrát díky čisté jízdě zvítězila o 1,77 sekundy před Kimberley Woodsovou. Britka doplatila na dvě trestné sekundy za dotek dvanácté branky. Triumfem v obou individuálních kategoriích klasického vodního slalomu Zwoliňská napodobila úspěch australské hvězdy Jessiky Foxové, která double získala v roce 2018. V Penrithu trojnásobná olympijská vítězka Foxová nezávodí kvůli nedávné operaci nádoru na ledvině. Ziskem bronzové medaile ji nečekaně zastoupila Kate Eckhardtová.

České barvy ve finále zastoupení neměly. Po triumfu v hlídkách se žádná z reprezentantek do individuálního boje o medaile neprosadila. Vicemistryně Evropy Satková obsadila v semifinále 15. místo se ztrátou 1,59 sekundy na postupovou dvanáctku. O účast ve finále ji připravila dvousekundová penalizace za dotek třinácté branky. O dvě místa za ní byla olympionička Galušková, která doplatila na „šťouch“ na sedmnáctce.

Mistrovství světa ve vodním slalomu v Penrithu (Austrálie):

Muži:
K1: 1. Castryck (Fr.) 90,81 (0 tr. sekund), 2. Krejčí -1,46 (0), 3. Prskavec -1,53 (0), ...v kvalifikaci 37. Bárta (všichni ČR).

Ženy:
K1: 1. Zwoliňská (Pol.) 100,32 (0), 2. Woodsová (Brit.) -1,77 (2), 3. Eckhardtová (Austr.) -3,52 (0), ...v semifinále 15. G. Satková, 17. Galušková, v kvalifikaci 40. Nesnídalová (všechny ČR)

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Kartalová vs. NoskováTenis - Čtvrtfinále - 3. 10. 2025:Kartalová vs. Nosková //www.idnes.cz/sport
3. 10. 09:00
  • 2.57
  • -
  • 1.56
Bellucci vs. MacháčTenis - 2. kolo - 3. 10. 2025:Bellucci vs. Macháč //www.idnes.cz/sport
3. 10. 09:30
  • 2.53
  • -
  • 1.54
Bartůňková vs. QuevedováTenis - Čtvrtfinále - 3. 10. 2025:Bartůňková vs. Quevedová //www.idnes.cz/sport
3. 10. 10:30
  • 1.41
  • -
  • 2.87
Barranco Cosano vs. KolářTenis - Čtvrtfinále - 3. 10. 2025:Barranco Cosano vs. Kolář //www.idnes.cz/sport
3. 10. 14:00
  • 2.29
  • -
  • 1.62
Potenza vs. BrunclíkTenis - Čtvrtfinále - 3. 10. 2025:Potenza vs. Brunclík //www.idnes.cz/sport
3. 10. 16:00
  • 2.58
  • -
  • 1.49
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte hokejisty podle fotky? Jen skuteční fanoušci dají všechny

Před rokem znovu zachvátila Česko hokejová euforie, národní tým na domácím mistrovství světa slavil zlato. Sledujete dění v jednom z nejpopulárnějších sportů i po něm? Máte přehled, jak vypadají...

Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa

Máme nejkrásnější dresy na světě! holedbal se ústecký fotbalový Viagem, když pompézně představoval novou sadu pro druhou ligu. Hozenou rukavici zvedl amatérský futsalový oddíl FC Lokomotif Ústí nad...

Volejbalová senzace pokračuje! Češi si na MS zahrají o medaile, čeká je Bulharsko

Čeští volejbalisté si na mistrovství světa na Filipínách zahrají semifinále. Už tak nejúspěšnější šampionát v samostatné české historii osladili čtvrtfinálovou výhrou nad Íránem 3:1 po setech 22:25,...

Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez

Od naší zpravodajky v Itálii Potřetí v historii se představili na San Siru. Jenže poprvé nedali slávističtí fotbalisté ani gól. Naopak dostali pořádnou lekci. S Interem Milán, finalistou minulého ročníku Champions League,...

Rázná reakce. Pogačar v krutém závodě jasně obhájil zlato, Evenepoel se vztekal

Zrovna když se kolem Tadeje Pogačara rojily pochybnosti, vytáhl další životní výkon. Velmi podobný tomu loňskému, kdy ze sóla slavil titul mistra světa. Teď jej slovinský cyklista obhájil ve vyhřáté...

Skvělý závod kajakářů. Krejčí na MS ve slalomu získal stříbro, Prskavec bronz

Čeští kajakáři získali na mistrovství světa ve vodním slalomu dvě medaile. Jakub Krejčí byl na šampionátu v australském Penrithu stříbrný, olympijský vítěz z Tokia 2021 Jiří Prskavec o sedm setin za...

3. října 2025  8:07

Jak se zabydluje Beran: Tlak kvůli cenovce nevnímám, asi budu muset víc střílet

Od našeho zpravodaje v Itálii Jeho přestupem vyslali lize jasný vzkaz. Máme peníze a nebojíme se nakupovat. Fotbalová Sigma si pořídila šikovného záložníka Michala Berana za bezmála 75 milionů korun, čímž setsakramentsky...

3. října 2025  7:59

Palát dal rozdílový gól New Jersey, Vaněček vychytal Utahu první výhru

Hokejový útočník Ondřej Palát zařídil rozdílovou trefou z 43. minuty výhru New Jersey 3:1 v přípravném zápase NHL proti Rangers. Za svůj výkon byl zvolen první hvězdou a stejné ocenění si v daný...

3. října 2025  7:11,  aktualizováno  7:51

Slalomářka Zwoliňská získala na MS zlatý double, ovládla i závod kajakářek

Polka Klaudia Zwoliňská získala na mistrovství světa ve vodním slalomu zlatý double. Po čtvrtečním závodě kanoistek ovládla i dnešní kategorii kajakářek. České kajakářky Gabriela Satková a Antonie...

3. října 2025  7:36

Valenta pomohl Plzni k výhře a pak sledoval mobil. Čekáme miminko, hlásil

Měl radost z výsledku i z povedeného zápasu. Ale hned po něm záložník plzeňských fotbalistů Matěj Valenta ladil mobilní telefon a netrpělivě čekal na zprávy z porodnice. „V nejbližších hodinách...

3. října 2025  6:59

Spokojený Priske: Skoro perfektní zápas. Porazit Trpišovského? Jde o kluby, ne o nás

Nervovat se tentokrát nemusel. Už během zápasu se na lavičce párkrát pousmál, pak si naplno užil děkovačku a pod kotlem v euforii švihal rukama. Brian Priske, kouč fotbalové Sparty, má za sebou...

3. října 2025

Fiorentina - Olomouc 2:0, domácí si zápas pohlídali, pojistku ale přidali až v závěru

Poprvé v klubové historii hráli ve skupinové fázi některého z evropských pohárů. Olomoučtí fotbalisté v úvodním duelu Konferenční ligy padli 0:2 na Fiorentině. S nulou vydrželi půl hodiny, než skóre...

2. října 2025  23:17

Kouč Malmö kritizoval rozhodčího v Plzni: Jako by domácí měli o hráče navíc

Ke konci už mu v poli zbylo po dvou červených kartách jen devět svěřenců. Dva musel navíc vynuceně střídat už v úvodu. Není divu, že byl kouč švédského Malmö po porážce 0:3 v Plzni rozladěný....

2. října 2025  23:12

Sparta - Shamrock 4:1, přesvědčivá výhra, u třech gólů Sadílek, trefil se i Haraslín

Sparťanští fotbalisté základní část Konferenční ligy začali vítězstvím. V repríze loňského souboje o Champions League porazili irský Shamrock Rovers přesvědčivě 4:1. U tří branek byl středopolař...

2. října 2025  22:48,  aktualizováno 

Voženílek má zlomenou kost v noze, bez hokeje může být dva měsíce

Reprezentačního útočníka Daniela Voženílka čeká dlouhá pauza od hokeje. Mistr světa z loňského domácího šampionátu, který je oporou Zugu ve švýcarské lize, má po zásahu pukem zlomenou kost v noze....

2. října 2025  21:45

PCO - hlídací služba, s.r.o.
Pracovník ostrahy objektu

PCO - hlídací služba, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 133 - 150 Kč

Dalších 32 337 volných pozic

Rijeka před zápasem se Spartou prohrála v Konferenční lize v Arménii

Fotbalisté Rijeky na úvod Konferenční ligy prohráli na hřišti arménského Noahu 0:1. Příští soupeř pražské Sparty hrál hodinu bez vyloučeného záložníka Nika Jankoviče, který dostal přímo červenou...

2. října 2025  21:25

Karabec dvakrát asistoval při výhře Lyonu, Šulc nedal penaltu. Horníček opět s nulou

Fotbalisté Sportingu Braga vyhráli v Evropské lize na hřišti Celticu Glasgow 2:0 a jsou jedním ze sedmi týmů, které mají po dvou kolech stoprocentní bodový zisk. Lukáš Horníček udržel i podruhé v...

2. října 2025  21:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.