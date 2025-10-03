Slalomářka Zwoliňská získala na MS zlatý double, ovládla i závod kajakářek

Šestadvacetiletá Zwoliňská, která loni na kajaku získala olympijské stříbro, tentokrát díky čisté jízdě zvítězila o 1,77 sekundy před Britkou Kimberley Woodsovou. Ta doplatila na dvě trestné sekundy za dotek dvanácté branky. Triumfem v obou individuálních kategoriích klasického vodního slalomu Zwoliňská navázala na úspěch australské hvězdy Jessicy Foxové, která takový double získala v roce 2018. Na tomto šampionátu trojnásobná olympijská vítězka Foxová nezávodí kvůli nedávné operaci nádoru na ledvině. Nečekanou bronzovou medailí ji dnes zastoupila Kate Eckhardtová.
České barvy ve finále této kategorie zastoupení neměly. Po triumfu v hlídkách se žádná z tuzemských reprezentantek do individuálního boje o medaile neprosadila. Vicemistryně Evropy Satková obsadila v semifinále 15. místo se ztrátou 1,59 sekundy na postupovou dvanáctku. O účast ve finále ji připravila dvousekundová penalizace za dotek třinácté branky. O dvě místa za ní byla olympionička Galušková, která zase doplatila na „šťouch“ na sedmnáctce.
V 7:17 SELČ začalo finále kajakářů s českými reprezentanty Jiřím Prskavcem a Jakubem Krejčím.