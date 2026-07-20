Mistrovství světa začne v pondělí časovkou kayakcrossu. Pak budou následovat kvalifikace, týmové závody a boje o medaile ve všech kategoriích klasického slalomu a na závěr v sobotu 25. července vyřazovací jízdy v kayakcrossu.
Program MS ve vodním slalomu 2026
|Datum
|Start (SELČ)
|Program
|Výsledky
|20. července
|16:30
|Kayak cross – časovka (time trial) – muži a ženy
|21. července
|16:00
|Rozjížďky K1 – muži a ženy
|21. července
|21:30
|Finále K1 hlídek (týmů) – muži a ženy
|22. července
|17:00
|Rozjížďky C1 – muži a ženy
|22. července
|21:30
|Finále C1 hlídek (týmů) – muži a ženy
|23. července
|17:00
|Semifinále K1 – muži a ženy
|23. července
|21:00
|Finále K1 – muži a ženy
|24. července
|17:00
|Semifinále C1 – muži a ženy
|24. července
|21:00
|Finále C1 – muži a ženy
|25. července
|16:30
|Kayak cross – vyřazovací fáze (repechage, osmifinále, čtvrtfinále, semifinále a finále) – muži a ženy
- Šampionát se koná v netradičním červencovém termínu a bude testem areálu v Oklahoma City na olympijské hry v roce 2028.
- Online výsledky závodů najdete ZDE.
Nominace Česka na MS ve vodním slalomu:
MUŽI
ŽENY:
Kde sledovat MS ve vodním slalomu v TV
Přímé přenosy z mistrovství světa ve vodním slalomu nabídne Česká televize. Zatímco finálové bloky (K1, C1 a kajak cross) odvysílá program ČT sport, semifinále i pondělní časovky kajak crossu budou k vidění na platformě ČT sport Plus.
České naděje na MS 2026 ve vodním slalomu
Jakub Krejčí bude obhajovat stříbro z klasického vodního slalomu a bronz z časovky kayakcrossu. Ze tří závodů SP mezi kajakáři dva vyhrál a jednou byl třetí. K tomu v Praze triumfoval v kayakcrossu, kde ho doplnil na druhém místě Vít Přindiš, jenž se po roční pauze vrací do reprezentace.
Medaili budou na MS obhajovat ještě Matyáš Novák v kayakcrossu a Jiří Prskavec na kajaku, kteří byli loni třetí. Třiatřicetiletý Prskavec se letos dostal do reprezentace jen na kajaku a v SP závodil pouze v Praze, kde byl ve finále rychlý, ale doplatil na padesátisekundovou penalizaci za nesprávný průjezd branky.
Z českého ženského týmu se v této sezoně zatím nejvíce dařilo Tereze Kneblové, která si v SP připsala výhru na kánoi i triumf v kayakcrossu. Dvě medaile v SP získala další kanoistka Martina Satková.
Vodní slalom: Co znamenají zkratky
Ve vodním slalomu označuje písmeno typ lodě a číslo počet závodníků v jedné lodi. K = kajak, C = kanoe.
|Zkratka
|Název
|Vysvětlení
|K1
|kajak jednotlivců
|Jeden závodník v kajaku. Sedí v lodi a používá oboustranné pádlo.
|C1
|kanoe jednotlivců
|Jeden závodník v kanoi. Klečí v lodi a používá jednolisté pádlo.
|C2
|deblkanoe
|Dva závodníci v jedné kanoi. Historická disciplína MS, dnes už není součástí hlavního programu velkých akcí.
|Kayak cross
|kajakový kros
|Kontaktní disciplína, ve které závodníci startují společně a postupují vyřazovacím systémem.
Hlídky ve vodním slalomu
Hlídky ve vodním slalomu jsou týmové závody, ve kterých startují tříčlenné posádky stejné kategorie (např. 3x kajakář nebo 3x kanoista) společně. Všechny tři lodě vyjíždějí na trať naráz, přičemž výsledný čas se počítá od startu první lodě až po projetí třetí lodě cílem.
|Závodník
|Disciplína
|Zlaté medaile z MS
|Štěpánka Hilgertová
|kajak
|7
|Jaroslav Volf
|kanoe
|6
|Ondřej Štěpánek
|kanoe
|6
|Marek Jiras
|kanoe
|6
|Tomáš Máder
|kanoe
|6
|Jiří Prskavec
|kajak
|5
|Jaroslav Pospíšil
|kanoe
|5
|Jiří Rohan
|kanoe
|4
|Miroslav Šimek
|kanoe
|4
|Vavřinec Hradilek
|kajak / kajak cross
|4
|Jaroslav Pollert
|kanoe
|3
|Ondřej Tunka
|kajak
|3
|Irena Pavelková
|kajak
|3
|Kateřina Kudějová
|kajak
|3
Pozn.: Do počtu titulů jsou započítány individuální závody i týmové soutěže hlídek.