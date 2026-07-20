Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

MS ve vodním slalomu 2026 v Oklahoma City: Program, výsledky, Češi na startu

Autor:
  13:11

Jakub Krejčí si jede pro vítězství v závodu SP v kayakcrossu v Praze. | foto: ČTK

V americkém Oklahoma City startuje mistrovství světa ve vodním slalomu. Největší českou nadějí je kajakář Jakub Krejčí, který skončil na stupních vítězů ve všech letošních závodech Světového poháru. Už na dvanáctý světový šampionát se chystá olympijský vítěz z Tokia Jiří Prskavec. Podívejte se na program závodů, výsledky, českou nominaci i přehled o televizním vysílání.

Mistrovství světa začne v pondělí časovkou kayakcrossu. Pak budou následovat kvalifikace, týmové závody a boje o medaile ve všech kategoriích klasického slalomu a na závěr v sobotu 25. července vyřazovací jízdy v kayakcrossu.

Program MS ve vodním slalomu 2026

DatumStart (SELČ)ProgramVýsledky
20. července16:30Kayak cross – časovka (time trial) – muži a ženy
21. července16:00Rozjížďky K1 – muži a ženy
21. července21:30Finále K1 hlídek (týmů) – muži a ženy
22. července17:00Rozjížďky C1 – muži a ženy
22. července21:30Finále C1 hlídek (týmů) – muži a ženy
23. července17:00Semifinále K1 – muži a ženy
23. července21:00Finále K1 – muži a ženy
24. července17:00Semifinále C1 – muži a ženy
24. července21:00Finále C1 – muži a ženy
25. července16:30Kayak cross – vyřazovací fáze (repechage, osmifinále, čtvrtfinále, semifinále a finále) – muži a ženy

Nominace Česka na MS ve vodním slalomu:

MUŽI
K1: Jakub Krejčí, Jiří Prskavec, Vít Přindiš.
C1: Václav Chaloupka, Lukáš Kratochvíl, Lukáš Rohan.
Kayakcross: Matyáš Novák, Jakub Krejčí, Vít Přindiš.

ŽENY:
K1: Amálie Hilgertová, Kateřina Beková, Bára Galušková.
C1: Tereza Kneblová, Martina Satková, Adriana Morenová.
Kayakcross: Tereza Kneblová, Olga Samková, Kateřina Beková.

Kde sledovat MS ve vodním slalomu v TV

Přímé přenosy z mistrovství světa ve vodním slalomu nabídne Česká televize. Zatímco finálové bloky (K1, C1 a kajak cross) odvysílá program ČT sport, semifinále i pondělní časovky kajak crossu budou k vidění na platformě ČT sport Plus.

České naděje na MS 2026 ve vodním slalomu

Jakub Krejčí bude obhajovat stříbro z klasického vodního slalomu a bronz z časovky kayakcrossu. Ze tří závodů SP mezi kajakáři dva vyhrál a jednou byl třetí. K tomu v Praze triumfoval v kayakcrossu, kde ho doplnil na druhém místě Vít Přindiš, jenž se po roční pauze vrací do reprezentace.

Medaili budou na MS obhajovat ještě Matyáš Novák v kayakcrossu a Jiří Prskavec na kajaku, kteří byli loni třetí. Třiatřicetiletý Prskavec se letos dostal do reprezentace jen na kajaku a v SP závodil pouze v Praze, kde byl ve finále rychlý, ale doplatil na padesátisekundovou penalizaci za nesprávný průjezd branky.

Z českého ženského týmu se v této sezoně zatím nejvíce dařilo Tereze Kneblové, která si v SP připsala výhru na kánoi i triumf v kayakcrossu. Dvě medaile v SP získala další kanoistka Martina Satková.

Vodní slalom: Co znamenají zkratky

Ve vodním slalomu označuje písmeno typ lodě a číslo počet závodníků v jedné lodi. K = kajak, C = kanoe.

ZkratkaNázevVysvětlení
K1kajak jednotlivcůJeden závodník v kajaku. Sedí v lodi a používá oboustranné pádlo.
C1kanoe jednotlivcůJeden závodník v kanoi. Klečí v lodi a používá jednolisté pádlo.
C2deblkanoeDva závodníci v jedné kanoi. Historická disciplína MS, dnes už není součástí hlavního programu velkých akcí.
Kayak crosskajakový krosKontaktní disciplína, ve které závodníci startují společně a postupují vyřazovacím systémem.

Hlídky ve vodním slalomu

Hlídky ve vodním slalomu jsou týmové závody, ve kterých startují tříčlenné posádky stejné kategorie (např. 3x kajakář nebo 3x kanoista) společně. Všechny tři lodě vyjíždějí na trať naráz, přičemž výsledný čas se počítá od startu první lodě až po projetí třetí lodě cílem.

Češi, kteří získali nejvíce zlatých medailí na MS ve vodním slalomu
ZávodníkDisciplínaZlaté medaile z MS
Štěpánka Hilgertovákajak7
Jaroslav Volfkanoe6
Ondřej Štěpánekkanoe6
Marek Jiraskanoe6
Tomáš Máderkanoe6
Jiří Prskaveckajak5
Jaroslav Pospíšilkanoe5
Jiří Rohankanoe4
Miroslav Šimekkanoe4
Vavřinec Hradilekkajak / kajak cross4
Jaroslav Pollertkanoe3
Ondřej Tunkakajak3
Irena Pavelkovákajak3
Kateřina Kudějovákajak3

Pozn.: Do počtu titulů jsou započítány individuální závody i týmové soutěže hlídek.

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Podrezová vs. LeeováTenis - - 20. 7. 2026:Podrezová vs. Leeová //www.idnes.cz/sport
0:0
  • 4.00
  • -
  • 1.21
Aksuová vs. CostoulasováTenis - - 20. 7. 2026:Aksuová vs. Costoulasová //www.idnes.cz/sport
0:0
  • 3.02
  • -
  • 1.37
Seyboth Wild vs. KolářTenis - - 20. 7. 2026:Seyboth Wild vs. Kolář //www.idnes.cz/sport
Živě3:3
  • 1.54
  • -
  • 2.45
Parksová vs. HavlíčkováTenis - - 20. 7. 2026:Parksová vs. Havlíčková //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 1.90
  • -
  • 1.90
Montes de la Torre vs. BartoňTenis - - 20. 7. 2026:Montes de la Torre vs. Bartoň //www.idnes.cz/sport
20. 7. 15:30
  • 1.99
  • -
  • 1.74
Kopřiva vs. BuseTenis - - 20. 7. 2026:Kopřiva vs. Buse //www.idnes.cz/sport
20. 7. 15:30
  • 2.48
  • -
  • 1.53
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hrálo za účasti 48 týmů a hostily jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Titul slavili Španělé. Český národní tým se na světovém šampionátu...

Tribuny plné známých tváří. Na finále MS dorazili Jagger, Beyoncé i filmové hvězdy

Které známé osobnosti dorazily na finále MS ve fotbale 2026

Finále fotbalového mistrovství světa přilákalo do hlediště řadu známých osobností z filmového, hudebního i sportovního světa. Vyvrcholení turnaje si nenechali ujít například herci Tom Cruise, Matt...

Trump se na MS opět vetřel na foto s trofejí. Hráči ho míjeli rukou i pohledem

Donald Trump a Gianni Infantino společně na pódiu se slavícími španělskými...

Už by bylo hloupé se ptát, jestli to Donald Trump, prezident Spojených států amerických, dělá schválně. Když předával trofej mistrů světa španělským fotbalistům, opět zůstal na pódiu pro vítěze,...

OBRAZEM: Shakira, Bieber nebo Mupeti. Jak vypadala show během finále MS?

Shakira vystupuje během poločasové show ve finále MS.

Nejen fotbalisté, ale také zpěváci a další umělci dostali prostor během finále mistrovství světa, které nabídlo velkolepou show před zápasem i o poločasové přestávce. Jak vypadaly? Na to se podívejte...

Španělsko - Argentina 1:0 po prodl., druhý titul vystřelil Torres, obhájci byli bezradní

Španělští fotbalisté slaví s trofejí pro mistry světa.

Španělští fotbalisté jsou podruhé v historii mistry světa. Ve finále na MetLife Stadium v New Jersey porazili obhájce z Argentiny 1:0 po prodloužení, v němž rozhodl střídající útočník Torres....

Rulíka jsem bral bez diskuse, líčí Drastil. Extraligu vyzývá: Řiďme ji profesionálně!

Premium
Nový kladenský majitel Tomáš Drastil

Po letech trápení se na Kladno vrátilo extraligové play off, kde Rytíři málem zaskočili Spartu. S novým trenérem Radimem Rulíkem toho lze dokázat ještě víc, ví i majitel klubu Tomáš Drastil.

20. července 2026

Jablonec by čekala Riga, nebo islandské Vestri. Musí ale zdolat chorvatský Varaždín

Aktualizujeme
jablonečtí fotbalisté slaví gól do sítě Karviné ve finále MOL Cupu.

Pokud jablonečtí fotbalisté zvládnou 2. předkolo Konferenční ligy s chorvatským Varaždínem, v další fázi je bude čekat vítěz dvojzápasu RFS Riga-Vestri. První zápas by odehráli doma. Rozhodl o tom...

20. července 2026  14:46

Pokud Hradec postoupí přes Tromsö, čeká ho Besiktas, nebo Midtjylland

Fotbalisté Hradce Králové se radují z gólu Ondřeje Mihálika v utkání proti...

Pokud fotbalisté Hradce Králové zdolají norské Tromsö, ve 3. předkole Evropské ligy na ně bude čekat lepší z dvojice Besiktas, Midtjylland. První zápas by Východočeši odehráli doma. Rozhodl o tom...

20. července 2026  13:23,  aktualizováno  14:20

Ať je Evropa pravidlem, přeje si kouč Pavlík. Moje dvojrole? Dává nám čas

Jan Pavlík sledujte trénink české basketbalové reprezentace v Poděbradech.

Ještě před rokem dělal osmačtyřicetiletý Jan Pavlík asistenta jedné z nejúspěšnějších evropských basketbalových trenérek Natálie Hejkové v ženském USK Praha. V uplynulé sezoně pomáhal Martinu Vaňkovi...

20. července 2026

Fakt se to stalo? Tvrzník v říši MacKinnona a Nečase. Další sen je Stanley Cup

Tobiáš Tvrzník

Turbulentní rok hokejového brankáře Tobiáše Tvrzníka. Nečekal na šanci v české extralize, za svým snem o NHL se vydal přímočařejší americkou cestou. A udělal dobře. V juniorské WHL zaujal skauty...

20. července 2026

16. etapa Tour de France 2026: Trasa, profil, kurzy a výsledky

Remco Evenepoel na časovkářském speciálu.

16. etapa Tour de France 2026 je 26,1 kilometru dlouhá individuální časovka jednotlivců. Trasa vinoucí se kolem Ženevského jezera nabídne náročný zvlněný profil, jenž prověří nejen specialisty této...

19. července 2026  21:02,  aktualizováno  20. 7. 13:45

Upíři. Absurdní. Nelidské. Peloton Tour řeší noční dopingovou přepadovku hvězd

Premium
Jonas Vingegaard před startem 15. etapy Tour de France.

Od našeho zpravodaje ve Francii Jak velký podíl mohla mít noční návštěva dopingových komisařů na pádu Jonase Vingegaarda. A jsou taková narušení spánku cyklistů na Tour vůbec etická? Jsou nutná? Kdo je povolil? Nestačily by testy v...

20. července 2026  13:41

MS ve vodním slalomu 2026 v Oklahoma City: Program, výsledky, Češi na startu

Jakub Krejčí si jede pro vítězství v závodu SP v kayakcrossu v Praze.

V americkém Oklahoma City startuje mistrovství světa ve vodním slalomu. Největší českou nadějí je kajakář Jakub Krejčí, který skončil na stupních vítězů ve všech letošních závodech Světového poháru....

20. července 2026  13:11

Okťabreva v Praze končí po prvním kole, nestačila na Francouzku Dodinovou

Česká tenistka Alisa Okťabreva hraje forhend v prvním kole Prague Open.

Sedmnáctiletá česká tenistka Alisa Okťabreva vypadla na turnaji WTA v Praze v 1. kole. Letošní vítězka juniorského Roland Garros podlehla na tvrdém povrchu na Štvanici Océane Dodinové z Francie 3:6,...

20. července 2026  13:07

Dejte nám turnaj znovu, žádá Trump přítele Infantina. Raději s někým, ať zmírní hněv

Americký prezident Donald Trump se šéfem FIFA Giannim Infantinem na vyhlášení...

Že by se fotbalové mistrovství světa vrátilo do USA už za dvanáct let? Dříve to pochopitelně nepůjde, nicméně americký prezident Donald Trump hned po skončení letošního šampionátu orodoval u svého...

20. července 2026  12:36

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Seriál Road Classics nabídl večerní časovku. Ve Vysočina Areně se jelo pod umělým osvětlením

Cyklistické závody Road Classics představily v Novém Městě na Moravě novinku:...

Ohnivá show, hudební produkce a další efekty doprovodily novinku v cyklistických závodech seriálu Direct Road Classics, kterou byla večerní časovka ve Vysočina Areně. I díky tomu se na akci se...

20. července 2026  12:18

Sparta se v boji o Ligu mistrů střetne s Lyonem, kde hraje Šulc. Začne doma

Sparťanští fotbalisté oslavují s fanoušky postup do Ligy mistrů.

Klub s nejvyšším koeficientem v kvalifikaci. Čtvrtý tým uplynulé sezony Ligue 1, v němž působí Pavel Šulc, nejlepší český fotbalista za minulou sezonu. Olympique Lyon, gigant z Francie. Sparťanští...

20. července 2026  11:42,  aktualizováno  12:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×